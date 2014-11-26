В Приморском крае "День инвестора" обернется годами успеха

Конкурс инвестиционных проектов в области туризма позволит увеличить число брендовых мест Приморья

Конкурс «День инвестора - 2014» даст отличный толчок для развития туризма в Приморском крае, а также будет способствовать взаимодействию власти с бизнесом и туристическими предприятиями и предприятиями смежных областей деятельности. Об этом сообщил заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Владимир ЩУР.

Как отметили в департаменте, одной из приоритетных задач для руководства Приморья является развитие внутреннего и въездного туризма, а также формирование положительного имиджа края как территории, благоприятной для развития туризма.

«Для развития любой отрасли требуется поддержка бизнеса, и туризм не является исключением. Ежегодный конкурс «День инвестора» поможет привлечь внимание инвесторов к туристической отрасли, а также станет отличной бизнес-площадкой для более тесного общения потенциальных партнеров», - отметил Владимир Щур.

Лучших узнаем совсем скоро

Напомним, что на прошедшей неделе в Приморье завершился прием заявок на участие в конкурсе инвестиционных проектов в сфере туризма «День инвестора - 2014».

Все проекты будут оценены конкурсной комиссией, которая определит победителей. Церемония награждения победителей состоится в торжественной обстановке 28 ноября 2014 года.

По словам заместителя директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Владимира Щура, конкурс инвестиционных проектов в сфере туризма «День инвестора - 2014» позволит ускорить процесс развития туризма в Приморском крае, а также позволит его участнику реализовать себя в качестве успешного бизнесмена.

«Данный конкурс позволит нам отобрать лучшие туристские проекты, которые в дальнейшем создадут благоприятные условия для развития как внутреннего, так и въездного туризма в Приморском крае. Для участия в конкурсе приглашаются и предприниматели, и обычные студенты, которые смогут приобрести отличный опыт в области туристического проектирования. Все участники являются жителями региона, и кому как не им знать о преимуществах и богатствах Приморья. К тому же проведение конкурса должно повысить инвестиционную привлекательность отрасли туризма», - отметил Владимир Щур.

Он добавил, что лучшие проекты для развития инфраструктуры и туризма будут использованы при формировании туристско-рекреационных кластеров, а также будут представлены на выставках за рубежом.

По мнению организаторов конкурса, тот факт, что к участию допускаются студенты, авторские коллективы вузов, а также научно-технические организации, даст возможность молодому поколению поддерживать инвестиционную активность, а также изучить и популяризировать туристско-рекреационные возможности Приморского края.

Опрос туристов показывает, что в ближайшем будущем наибольшим интересом будут пользоваться остров Русский, Интегрированная развлекательная зона в бухте Муравьиной, спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо», Владивостокская крепость, ландшафтно-исторический парк «Изумрудная Долина» в Уссурийске, Кравцовские водопады, национальный парк «Земля леопарда», гора Пидан и другие.

«Восток» ворвался на лыжах в ТОП-15

Кстати, горнолыжная база «Восток» в Арсеньеве вошла в ТОП-15 самых бюджетных курортов подобной направленности в России.

Популярная у сноубордистов и горнолыжников Приморского края горнолыжная база попала на 12-ю строчку рейтинга стоимости отдыха. В рейтинг вошли тридцать курортов России, популярных для горнолыжного отдыха и сноубординга.

В расчет бюджета отдыха на одного человека вошли следующие параметры: проживание в гостинице 2-3 звезды в радиусе 15 километров от подъемника в период новогодних праздников, стоимость ужина в кафе в шаговой доступности от гостиницы, ски-пасс на день. По этим параметрам была выявлена стоимость суточного отдыха в расчете на одного человека. Для «Востока» такая стоимость составила 3,4 тысячи рублей.

Напомним, что Администрация Приморского края уделяет большое вниманию развитию горнолыжной базы в Арсеньеве. В течение последних нескольких лет на «Востоке» установили новую систему оснежения, а также открыли новые трассы. В конце прошлого года было принято решение развивать «Восток» как полноценный горнолыжный курорт. Такое поручение дал вице-губернатор Приморского края Павел СЕРЕБРЯКОВ.

В данный момент уже разрабатывается концепция комплекса, в который должна войти детско-юношеская спортивная школа, а также установлены новые подъемники.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, горнолыжная база в Арсеньеве может быть использована для подготовки российских спортсменов-горнолыжников к зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году (см. также материал на стр. 4).

«Белая гора» обещает горы удовольствия

Тем временем концепцию спортивно-оздоровительного кластера «Белая гора» в Арсеньевском городском округе и Яковлевском районе разработали в Приморье. Об этом сообщили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края.

Цель кластера – развитие инфраструктуры отдыха и туризма на этих территориях, создание конкурентного туристического рынка, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Приморья.

В числе преимуществ именно этой территории специалисты отмечают уникальные ресурсы для зимних видов спорта, организации экологического туризма, благоприятный имидж территории и транспортную доступность.

Согласно концепции, ядром кластера станет сопка Обзорная. Предполагается, что гости будут кататься здесь на горных и беговых лыжах, заниматься авиационным спортом.

Основные проекты кластера – горнолыжный комплекс на сопке Обзорной Arsgora, спортивно-оздоровительная лыжная база «Салют» и Дальневосточный музей авиации, который планируется создать к 2017 году.

В Арсеньеве и Яковлевском районе планируется ежегодно проводить такие зрелищные массовые мероприятия, как Рождественский базар, музыкальный фестиваль «Ледяная музыка», фестиваль ледяных фигур и фестиваль авиации. По планам концепции, турпоток на данную территорию к 2018 году должен вырасти на 170 процентов.

Кластер «Белая гора» станет одним из шести туристско-рекреационных кластеров Приморья: в Шкотовском районе, на территории Уссурийского городского округа, Михайловского и Спасского районов, Арсеньевского городского округа и Яковлевского района, в Кировском районе и Находкинском городском округе. Уже также разработана концепция кластера на юге Приморья.

Находка берет морем

Кроме того, на прошедшей неделе представлена концепция создания в Находке ядра туристско-рекреационного кластера на юге Приморья. Ее представили на выездном совещании сотрудники Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета.

Как сообщили в администрации Находкинского городского округа, разработка модели повышения эффективности туристической отрасли выполнена по заказу администрации Приморского края.

Так, Находкинский микрорайон Ливадия признан одной из наиболее привлекательных территорий для создания ядра туристско-рекреационного кластера на юге Приморья. В бухте Рифовой предлагается построить аквапарк, причалы для захода прогулочных судов, гостиницы, всесезонные базы отдыха и спорткомплекс.

По мнению специалистов, концепция создания крупного всесезонного туристического комплекса в микрорайоне Ливадия является одним из наиболее перспективных проектов. В 2013 году внутренний турпоток в Приморье составил около 1,2 миллиона человек, из которых четверть – отдыхающие в Находке.

В качестве ядра кластера планируется использовать площадь около 400 гектаров в районе озера Ливадийского, где разместятся аквапарк и развлекательный комплекс с гостиницей, спортивным комплексом. Точками притяжения туристов должны стать имеющиеся объекты, а также проектируемые неподалеку «Рыбацкая деревня», горнолыжная база. Строительство морского причала позволит связать Ливадию с объектами туриндустрии Хасанского района при помощи морских такси.

Кластеры рулят

Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма, кластерный подход предполагает сосредоточение предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей турпродукта, а также предприятий, оказывающих смежные с туризмом услуги.

Напомним, задачу создать туристический бренд Приморского края поставил глава региона Владимир Миклушевский.

«Мы будем развивать туристический бренд Приморья. Это интегрированная игорная зона в бухте Муравьиной. Но и помимо нее есть потрясающие места, например Золотая Долина в Партизанском районе. Я много где путешествовал и красивее мест не видел. И мы должны все это использовать. А мы иногда не обращаем внимания на то, в каком красивом месте живем. Но этот бренд надо создавать всем вместе», - подчеркнул Владимир Миклушевский. Уже сформирован список из 26 брендовых мест Приморья. Он одобрен участниками Общественного экспертного совета по развитию туризма.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.