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ОАО "Евраз Металл Инпром" прописалось во Владивостоке

26 Ноября 2014, 18:08 | Приморье

ОАО «Евраз Металл Инпром» («дочка» Evraz Group) создает филиал во Владивостоке. Новое подразделение разместится по адресу ул. Бестужева, 21а. Напомним, что Evraz Group контролирует в Приморье ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт», через которое идет перевалка трубной продукции холдинга на экспорт.

«Евраз Металл Инпром» специализируется на оптовой и розничной торговле стальным прокатом и трубной продукцией, предоставляет услуги по обработке стального проката.

Досье "Золотого Рога": Evraz Group в конце 2010 года приобрела 100% акций Cassar World Investments Corp., контролировавшей 99,9% ростовского металлотрейдера «Инпром». Эти активы были консолидированы с «ЕвразМеталлом» (создан на основе приобретенного Evraz в 2009 году трейдера Carbofer Metall), после чего ОАО «Инпром» было переименовано в ОАО «Евраз Металл Инпром».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: евраз металл инпром 



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