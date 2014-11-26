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ОАО "Евраз Металл Инпром" прописалось во Владивостоке
ОАО «Евраз Металл Инпром» («дочка» Evraz Group) создает филиал во Владивостоке. Новое подразделение разместится по адресу ул. Бестужева, 21а. Напомним, что Evraz Group контролирует в Приморье ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт», через которое идет перевалка трубной продукции холдинга на экспорт.
«Евраз Металл Инпром» специализируется на оптовой и розничной торговле стальным прокатом и трубной продукцией, предоставляет услуги по обработке стального проката.
Досье "Золотого Рога": Evraz Group в конце 2010 года приобрела 100% акций Cassar World Investments Corp., контролировавшей 99,9% ростовского металлотрейдера «Инпром». Эти активы были консолидированы с «ЕвразМеталлом» (создан на основе приобретенного Evraz в 2009 году трейдера Carbofer Metall), после чего ОАО «Инпром» было переименовано в ОАО «Евраз Металл Инпром».
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