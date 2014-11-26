Во Владивостоке вокруг коммерческой деятельности учебного заведения разгорается скандал

Десятки предпринимателей, ведущих свою коммерческую деятельность на базаре в районе улицы Карбышева, 11 во Владивостоке, даже не догадываются, что их ежемесячные платежи идут на «процветание» среднего учебного заведения. Впрочем, они в этом не одиноки.

В «гуманитарном хозяйстве» колледжа автостоянки, кафе-шашлычница и еще несколько специализированных предприятий: автосервис, автошкола, автомойка.

Бурная коммерческая деятельность учебного заведения уже стала объектом служебной проверки представителей прокуратуры. Наверное, по ее итогам к директору Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа (ДВГГТК) возникнет много претензий. Уж слишком все смахивает на нецелевое использование земли, на каком основании на территории государственного учебного заведения «окопались» многочисленные коммерческие структуры.

Сам директор ДВГГТК корреспонденту «Золотому Рогу» так и не смог внятно разъяснить причины глобальной коммерциализации на подведомственной ему территории, но попытался взвалить ответственность на своих предшественников. По его словам, на момент его прихода в кресло учебного заведения на территории уже вели бизнес 12 компаний разной направленности. И поэтому ему ничего не оставалось делать, как консолидировать все бизнес-процессы в некое подобие цивилизованной торговли.

«Рынок возник только потому, что он уже там был стихийным, чтобы земля не пропадала, мы решили землю благоустроить. Ведь лучше когда по ней не шарахаются бомжи, а там есть нормальное торговое предприятие, при этом и денег на охрану тратить не нужно», - комментирует директор Сергей ПИКИН.

Однако насколько эти объяснения близки к истине? В неофициальном разговоре предприниматели, торгующие на рынке, рассказали, что они платили аренду, когда там был стихийный рынок, и платят сегодня, когда торговая зона стала узаконенной, причем несут деньги одним и тем же людям из бизнеса, но никак не представителям колледжа. «Мы только из СМИ узнали, что земля государственная. Сегодня мы платим за предоставление торгового места, стоимость этого места колеблется от 40 до 100 тысяч рублей в месяц в компании «Востокторгсервис», так как ее представители утверждают, что они истинные владельцы рынка.

Однако директор Сергей Пикин утверждает, что рынок принадлежит учебному заведению. «В настоящее время компания «Востокторгсервис» им только управляет на основании договора аутсорсинга.

Между тем, сколько колледж платит данной компании за управление своим имуществом, неизвестно, возможно, платежи идут совсем в другую сторону; например, «Востокторгсервис» может платить колледжу за право вести успешный бизнес, по существу сдавая в аренду торговые площади на рынке, в который, как они говорят, вложились.

Кто истинный владелец рынка и кто инициировал базар на земле, принадлежащей администрации Приморского края? Ведь, по сути, это пахнет откровенной коммерцией, причем для кого-то это запах миллионов рублей, которые сегодня идут кому-то в карман; правда для учебного заведения эта история уже начинает дурно смердеть. Как еще сказать, если, вместо ухоженного стадиона или облагороженной территории, везде шарахаются нелегальные мигранты, китайцы и прочие прослойки рабочего люда, который активно уже обжил территорию.

«Мы не считаем территорию своей, - грустно поясняют учащиеся ДВГГТК. - Везде парковки, того и гляди наедут на тебя, если отвлекся. Возмущаться против бизнеса директора нам незачем, нас это не касается. Конечно, было бы хорошо, если бы можно было после учебы подработать, но кто нас возьмет, везде одни гастарбайтеры».

А ведь государство могло бы понять логику руководителей колледжа, если бы на территории в 4 гектара появились пусть не инновационные предприятия, но компании, где бы трудились по профилю будущие выпускники, которым бы эти навыки пригодились в дальнейшей профессиональной деятельности. Но фактически территория колледжа стала местом концентрации нелегальных мигрантов, что, в свою очередь, может привести к тому, что учебное заведение будет проверять не только прокуратура, но и миграционная служба.

«Если на территории рынка есть иностранцы, незаконно осуществляющие трудовую деятельность, то штраф за подобные нарушения может достигать 800 тысяч рублей. При этом они будут накладываться на то юридическое лицо, которое является собственником бизнеса», - рассказали «ЗР» в УФМС по Приморскому краю.

Но и эта перспектива "попасть" на десятки миллионов рублей, видимо, не пугает руководство ДВГГТК в лице Сергей Пикина. По его словам, ему как директору от подобного увлечения бизнес-проектами не попадает в карман ни рубля. «Мне как директору с тех денежных средств, что идут на счет колледжа, не идет к зарплате ни рубля, все идет на зарплату преподавателей. В прошлом году наши бизнес-проекты принесли 31 миллион рублей, и все они пошли в фонд заработной платы».

Сколько же фактически денег крутится в бизнесе, который «приютил» у себя колледж под формулировкой, чтобы земля не пропадала, могут посчитать только те, кто действительно контролирует эти бизнес-потоки.

Как не упомянуть, что еще недавно в вотчине Пикина было четыре стоянки, год назад одну из них, хранительницу двух сотен машин, закрыли по решению суда. Тогда же судебным решением из Устава ДВГГГК была удалена строка о возможности заниматься хранением автотранспорта. На практике перемен не произошло. Деньги платятся налом, чеков никаких на руки не выдается, в общем, бизнес в стиле 90-х по-прежнему актуален.

Если обратиться к опубликованному годовому отчету, внебюджетное финансирование ДВГГТК за 2013 год составило 29 млн рублей. Если учесть, что на территории колледжа действует восемь коммерческих объектов (торговый комплекс, три стоянки, автосервис, автомойка, автошкола), то общими усилиями в течение года они каждый месяц приносят учебному заведению всего-то 300 тыс. рублей. В действительности 10 тысяч квадратных метров торговых площадей в месяц могут приносить дохода более 5 млн рублей.

Возможно, поэтому бизнесмен директор использовать землю для организации учебного процесса не торопится. Хотя, по сути, департамент образования должен присмотреться к этим коммерческим гектарам, может, имеет смысл их изъять из ведения ДВГГТК да отдать в другой профильный департамент, чтобы их выставили на аукцион или на торги на право аренды. Тогда и бизнес эти гектары приобретет по прозрачной схеме, и колледжу горевать не придется, что земельку «золотую» бомжи топчут. Глядишь, и альтруист Пикин сосредоточится полностью на учебном процессе. А чтобы колледж не пострадал, в качестве обременения будущему инвестору можно предложить не рынок построить, а крытый стадион или студенческое кафе. Что ни говори, а колледж может быть единственным в России, кто умудрился стать собственником «Черкизона», прирасти незаконной постройкой объекта площадью 500 квадратных метров, тремя стоянками и странным договором аутсорсинга.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.