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В Приморье безработных обучают на руководителей малого бизнеса

26 Ноября 2014, 12:18 | Приморье

С начала года 135 человек, стоящих на учете в Службе занятости населения, бесплатно освоили программу «Руководитель малого и среднего бизнеса». Обучающий курс пользуется наибольшей популярностью у безработных жителей Арсеньева, Владивостока, Лесозаводска, Находки, Артема и Спасска-Дальнего.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, безработные граждане проходят профессиональное обучение за счет средств краевого бюджета. С начала года на эти цели направлено 1,6 миллиона рублей. Тем, кто прошел обучение и организовал собственное дело, выплачивается единовременная финансовая помощь в размере 58,8 тысячи рублей.

Желающие получить бизнес-образование проходят обязательное тестирование. Оно помогает выявить интересы, склонности к предпринимательству, особенности характера и другие качества, необходимые для такой деятельности. Многие центры ведут групповую работу с безработными гражданами, мотивируя их к профессиональному обучению и открытию собственного дела.

Так, в Центре занятости населения Ольгинского района ежегодно проходит трехдневный тренинг «Организация собственного дела». Участников знакомят с основами предпринимательства, маркетинга и менеджмента, с налоговой отчетностью, помогают разработать бизнес-план.

А в Артеме проводят занятия в клубе «Деловая женщина». На свои заседания участницы приглашают представителей налоговой инспекции, городского женсовета, управления Пенсионного фонда, а также успешных предпринимателей.

Например, во Владивостоке после прохождения профессионального обучения собственное дело открыли более 30 человек. Для предпринимательства они чаще всего выбирали розничные сферы деятельности. Открывали организации торговли, транспортных услуг, услуг в салонах красоты, информационно-туристические центры, фирмы по оказанию бухгалтерских, юридических услуг.

Благодаря поддержке начинающих предпринимателей, в том числе сотрудниками городского центра занятости, во Владивостоке появились: «Мобильный планетарий», «Языковой центр», интернет-магазин «Домашние принадлежности», агентство по организации детских праздников, фирма по предоставлению строительных услуг, ателье по пошиву и ремонту одежды «Джокер», агентство по повышению квалификации нянь, репетиторов, гувернанток.

Юрий РОГОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

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Теги: безразботица  кадры 



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Комментарии

  • Псевдоним19:16, 26.11.2014#

    Какая чушь, я обращалась за помощью весной, мне предложили бесплатные курсы в перспективе, если я отработаю 3 месяца на общественных работах, например в горзеленхозе. А на жалобы на мизерное пособие по безработице только смеялись - Типа а сколько вам надо платить, миллион? Бланк справки о доходах составлен таким образом, что заполнить корректно с первого раза его нереально, предусмотрены подводные камни, как будто у мошенников в кредитном договоре мелким шрифтом. В итоге работу нашла без помощи данной БЕСПОЛЕЗНОЙ бюджетной организации. И ходить туда еще раз - себя не уважать. Микова Е. В.

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