МФЦ в Приморье станут еще ближе к людям

Многофункциональные центры пройдут ребрендинг

В Приморском крае появилась новая услуга для бизнеса – теперь зарегистрировать предприятие можно по принципу «одного окна». Появление такой услуги стало возможным благодаря сотрудничеству администрации Приморского края и краевого МФЦ с Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк России».

В департаменте экономики и стратегического развития Приморского края отмечают, что новая услуга существенно упрощает процесс регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

«Ранее будущим предпринимателям приходилось посещать несколько инстанций. Благодаря комплексному предоставлению услуги достаточно обратиться только в краевой МФЦ или Центр развития бизнеса Сбербанка. Здесь можно получить весь комплекс услуг – от оплаты государственной пошлины и нотариального удостоверения доверенности, подачи заявления на регистрацию до изготовления печати и открытия расчетного счета в банке. Данное нововведение позволяет существенно экономить время», - отметили в департаменте.

Краевой уполномоченный МФЦ располагается во Владивостоке по адресу: улица Борисенко, дом 102. ЦРБ Сбербанка находится во Владивостоке по адресу: Океанский проспект, дом 18.

Технология комплексного предоставления услуги предполагает, что при первом визите в МФЦ или в Сбербанк предприниматель сдает необходимый пакет документов для регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Уже при втором обращении он получает зарегистрированные в налоговом органе документы и номер банковского счета.

Напомним, задача по сокращению сроков регистрации предприятий в два раза была поставлена первым вице-губернатором Приморья Александром КОСТЕНКО во время обсуждения показателей Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ «Эффективность процедур регистрации предприятий».

Рейтинг был разработан в конце 2013 года президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ. Среди регионов Дальнего Востока в число «пилотов» вошел и Приморский край.

«Сегодня лучшая практика процедуры регистрации бизнеса составляет 10 дней. У нас в среднем предприниматель тратит на эту процедуру 22 дня. Нам нужно не только принять решения по улучшению ситуации, но и реализовать их, чтобы предприниматели меньше зависели от различных структур при регистрации нового предприятия», - подчеркнул Александр Костенко.

Для упрощения процедуры было решено организовать получение комплекса услуг регистрации предприятия по принципу «одного окна». Вместе с тем в Приморье развиваются многофункциональные центры для широкого круга населения.

Система предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» создается в Приморье при поддержке губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

На сегодняшний день в Приморском крае работает уже восемь МФЦ. 11 ноября вице-губернатор Приморского края Алексей Сухов принял участие в торжественном открытии девятого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Первый муниципальный многофункциональный центр появился во Фрунзенском районе Владивостока. Это первый из пяти филиалов, которые появятся в каждом районе города. Примечательно, что появившийся во Владивостоке МФЦ - первый, открытый под новым названием «Мои документы». Идея ребрендинга многофункциональных центров принадлежит председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Мероприятие проходит под лозунгом «На все случаи жизни». Все ныне действующие МФЦ также будут переименованы.

Напомним, в этом году в Приморье к работе приступят 10 новых центров предоставления госуслуг в различных районах края. «Мои документы» появятся во Владивостокском, Артемовском, Лесозаводском, Находкинском, Спасском городских округах, а также Надеждинском, Анучинском, Красноармейском, Лазовском, Кавалеровском районах и ЗАТО Фокино. До конца 2015 года в Приморье планируется открыть 37 МФЦ.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.