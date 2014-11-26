Китайский бизнес зачастил в Приморье

На прошедшей неделе, 20 ноября, в кампусе ДВФУ на острове Русском состоялось пленарное заседание форума «Управление инвестициями и обмен между предприятиями: провинция Хэйлунцзян - Приморский край».

С приветственным словом к присутствующим обратился первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ.

«Мы стремимся, чтобы мир увидел перспективы нашего региона. В Приморье реализуются масштабные проекты, край - лидер по темпам роста иностранных инвестиций»,- сообщил он.

Василий Усольцев отметил, что Приморский край стремится укреплять сотрудничество со своим основным торговым партнером - Китаем.

«Сегодня на территории края действует около 300 предприятий с привлечением китайских инвестиций. Более того, провинция Хэйлунцзян - один из ключевых инвесторов Приморья в отрасли промышленности и сельского хозяйства», - подчеркнул он.

Вице-губернатор пригласил китайских партнеров принять участие в проектах по созданию территорий опережающего развития. По словам Василия Усольцева, в Приморье будут созданы лучшие условия для развития бизнеса, а на территориях ускоренного развития - сняты административные и таможенные барьеры.

«Потенциал нашего сотрудничества огромен. В Приморье для развития бизнеса созданы все условия. Максимальную выгоду получат и инвесторы, и партнеры», - акцентировал он.

Он также обозначил перспективу развития сотрудничества в области транспортной логистики.

«Приморье - единственный дальневосточный регион, в котором есть незамерзающие порты. Именно развитие транспортных коридоров может стать одним из крупнейших инвестиционных проектов», - обратился Василий Усольцев к присутствующим.

Напомним, в форуме приняли участие около 400 представителей бизнеса и государственных органов Приморья и провинции Хэйлунцзян. Китай представляют бизнесмены и руководители управлений коммерции городов Хэйхэ, Цзямусы, Хэган, Цзиси, Хулинь и др., заинтересованные в налаживании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Приморьем в сфере сельского хозяйства, пищевого производства, лесного хозяйства и в других областях.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.