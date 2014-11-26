В Приморском крае дороги в приоритете

На развитие дорожной отрасли в Приморском крае в 2013-2017 годах будет направлено 186 миллиардов 46 миллионов рублей.

Финансирование ведется в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

Как сообщили в краевом департаменте промышленности и транспорта, финансирование ведется из федерального и краевого бюджетов, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.

Дорого, но оправдано

Так, до 2017 года развитие дорог в Приморье из федерального бюджета будет профинансировано на 11,9 миллиарда рублей, из краевого – 33,9 миллиарда, из бюджетов муниципалитетов – 186,3 миллиона и из внебюджетных источников – 139,9 миллиарда рублей.

В 2013 году на эти цели было израсходовано 9,4 миллиарда рублей, в 2014 году планируется направить 26,9 миллиарда. До конца 2017 года на развитие дорог в Приморье планируется выделить около 59,5 миллиарда рублей.

В департаменте отметили: рост общего объема капитальных вложений в развитие дорог региона идет в рамках развития логистической сферы Приморья. К 2017 году по сравнению с 2013 годом рост вложений составит 634 процента.

Напомним, транспортно-логистическая сфера – одна из приоритетных для развития Приморья. Наращивание мощности приморских портов и модернизация транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а также строительство новых дорог сегодня продвигаются высокими темпами.

По мнению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, наличие в регионе незамерзающих портов и международных транспортных коридоров – важное преимущество, которое должно использоваться для развития экономики края.

В приморских селах появляются новые дороги

Сразу в нескольких населенных пунктах Приморского края продолжаются работы по асфальтированию центральных дорог. Уже заасфальтировано 5,25 километра дорог в сельских поселениях.

В этом году по решению главы региона Владимира Миклушевского приоритет отдан асфальтированию грунтовых дорог в сельских поселениях. Дополнительно к 4,7 миллиарда рублей, запланированным на содержание и ремонт дорог, выделен еще миллиард рублей из бюджета края.

«Заасфальтированы центральные дороги в поселке Хрустальном Кавалеровского района, селе Владимировка Октябрьского района, селе Новоселище Ханкайского района. Также работы будут вестись в Анучинском, Октябрьском, Пограничном районах, Находкинском и Дальнегорском городских округах», - отметили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края.

На 2015 год на продолжение работ предусмотрено около 500 миллионов рублей, а на 2016 год – почти 460 миллионов рублей.

Всего в Приморье до 2017 года только за счет средств краевого бюджета будут построены и реконструированы 90 километров дорог.

До 2022 года в рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», поручений правительства РФ и главы Приморского края намечен ввод в эксплуатацию еще 275,5 километров дорог.

К участкам многодетных семей проложат новые дороги

А в Находкинском городском округе Приморского края тем временем начали прокладывать проезд к земельным участкам многодетных семей. Подведение дорог позволит получателям земли быстрее приступить к возведению домов и снизит затраты на строительство жилья.

На сегодняшний день в Находке бесплатную землю под индивидуальное строительство получили более 500 семей, вставших в очередь к началу 2014 года. В числе прочих мест, где семьи получают землю, - территория в районе бухты Прогулочной.

«Данный массив входит в число наиболее крупных в городе. На его территории находится 120 наделов средней площадью 18,7 сотки. Все они бесплатно распределены среди семей с тремя и более детьми», - отметили в городской администрации.

Подрядной организации предстоит провести проезд от существующей дороги в районе лагеря детского отдыха «Приморский» до массива застройки. Протяженность трассы составит порядка 500 метров.

«Сейчас специалисты ведут на месте подготовительные работы. Размеченную местность очищают от деревьев и кустарника, вывозят плодородный слой почвы с трассы. Основание будущей дороги выравнивают до проектных отметок – для этого снимают излишки грунта и отсыпают неровности рельефа», - отметили специалисты управления благоустройства администрации Находки.

Для предотвращения размывания проезда предусмотрено устройство системы водоотвода. Ширина земляного полотна строящейся дороги составит 14 метров. Проектом также предусмотрено устройство двух полос для движения автотранспорта и широкой обочины.

Отметим, муниципалитеты Приморья получают субсидии из краевого бюджета на софинансирование инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей.

Глава края Владимир Миклушевский акцентировал внимание на том, что подведение инфраструктуры и обеспечение подъездных путей – задача муниципалитетов.

«Но у нас общая ответственность перед гражданами, поэтому мы большую часть расходов берем на себя. Создание инженерной инфраструктуры будет финансироваться наполовину за счет местного и краевого бюджетов. Дороги на 70 процентов финансирует край, 30 – муниципалитеты», - отметил Владимир Миклушевский.

Напомним, предоставление земли многодетным семьям под индивидуальное строительство ведется в Приморье в рамках исполнения указа президента. На сегодняшний день бесплатной землей обеспечены 81,5 процента многодетных семей Приморья, включенных в реестр на начало 2014 года.

Находкинский городской округ является одним из лидеров среди муниципалитетов по количеству выданных участков. В настоящее время администрация Находки предоставляет землю под индивидуальное строительство в курортной зоне микрорайона Ливадия.

Главное - безопасность и контроль

Кроме того, стало известно, что фоторадарные комплексы «КОРДОН» и «КРИС», призванные «ловить» нарушителей правил дорожного движения, появятся на 64 участках дорог по всей территории Приморского края.

Как отмечают в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, всего 92 комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД установят на дорогах 14 муниципальных образований. Фоторадары появятся на краевых дорогах и на федеральной трассе А370.

«Места для установки радаров выбраны не случайно. Анализ числа дорожно-транспортных происшествий в 2012-2013 годах выявил наиболее аварийно-опасные участки. Зная, где установлены приборы, водители будут осторожнее и внимательнее», - отметила директор департамента Лилия ГОНЧАРУК.

Уже введен в эксплуатацию фоторадар «КОРДОН» на мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке. С конца лета по данным прибора вынесено уже около 9 тысяч постановлений о нарушении скоростного режима и выписано административных штрафов на сумму порядка 9 миллионов рублей. Стоит отметить, что максимальный штраф, выписываемый УГИБДД, составляет 5 тысяч рублей.

«За три месяца работы комплекса число нарушений ПДД на Золотом мосту снизилось в 15 раз. Установка прибора на данном участке, безусловно, влияет на безопасность дорожного движения», - подчеркнула директор департамента.

Установлены и работают пока в тестовом режиме фоторадары «КОРДОН» и «КРИС» на мосту на остров Русский, в районе улиц Постышева и Магнитогорская во Владивостоке, на трассе, ведущей в аэропорт Владивостока, в районе Арсеньева, села Старогордеевка Анучинского района, поселков Домашлино и Руднево.

«В ноябре планируется ввести приборы в эксплуатацию. Работа комплексов в тестовом режиме необходима для того, чтобы настроить прибор на получение максимально точной картинки, чтобы все технические характеристики комплекса соответствовали ГОСТам и прописанным для комплексов нормам», - сообщили в департаменте.

По информации специалистов, в самое ближайшее время несколько фоторадаров появятся на участках федеральной трассы А370 в районе КПП-2 и КПП-19. Здесь уже установлены конструкции для крепления приборов.

Напомним, установка фоторадаров на дорогах Приморского края проводится в рамках реализации краевой подпрограммы по повышению безопасности дорожного движения.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.