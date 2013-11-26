Николай Гаврилов: Себестоимость строительной продукции в Приморье всегда будет выше, чем на Урале

Разница в ценах на строительные материалы между Москвой и Приморьем закреплена на государственном уровне

Дальневосточники привыкли, что цены в регионе по сравнению с западной частью страны значительно выше - на продукты, услуги ЖКХ, электроэнергию, транспорт и т.д. Полпред президента РФ Юрий ТРУТНЕВ недавно напомнил, что на Дальнем Востоке дороже и строительные материалы, что в итоге сказывается на цене конечной строительной продукции. Доцент кафедры Инженерной школы ДВФУ Николай ГАВРИЛОВ рассказал "Золотому Рогу", что ничего в этом сенсационного нет.

Разница в ценах на строительные материалы между Москвой и, например, Приморьем закреплена на государственном уровне. Так по территориальным единым расценкам, принятым для Приморья, стоимость строительства в крае определяется по коэффициенту 1,153, применяемому к федеральным единым расценкам, действующим в Центральном федеральном округе. Этот коэффициент отражает особенности формирования полных стоимостей конечной строительной продукции и распространяется на стоимость строительных материалов и конструкций.

- Николай Антонович, в чем же секрет, что наши цены на стройматериалы выше западных?

- Секрета нет. И я ничего нового по этому поводу не скажу. Конечно, в каждом случае, надо смотреть из чего конкретно складывается себестоимость производства стройматериалов. Например, основа для изготовления бетонных, железобетонных изделий и конструкций, монолитного и сборного железобетона - цемент. У нас его стоимость однозначно выше, чем на Урале или в Центральной России. Просто несопоставимо дороже электроэнергия по сравнению с теми регионами, которые снабжаются от ГЭС. Отпускная цена заводов на металл для всех потребителей одинакова, но для нас она накручивается из-за дальних транспортных перевозок и высоких тарифов на них. Поэтому и в целом все привозные материалы, начиная от металла и завершая отделочными, у нас дороже.

Следующая составная бетонов - это песок. Наиболее близкие и доступные нам пески из долины р. Раздольной - заиленные, низкого качества. В чистом «природном» виде они могут использоваться, например, для отсыпок. Хотя и такого песка требуется довольно много. Но его нельзя использовать в качестве заполнителя в сборных железобетонных изделиях, несущих конструкциях и т.д. без обогащения. А стоимость обогащения довольно высокая. Затраты на производство щебня тоже, прежде всего, зависят от электроэнергии и соответственно выше, чем в других регионах.

Вот кратко причины, почему наши строительные материалы дороже, чем в западных регионах.

- А можно ли говорить о их каком-то дефиците, который взвинчивает цены?

- Когда строились «атэсовские» объекты, то у нас действительно ощущалась нехватка щебня и песка. Но сейчас, когда край вернулся к привычному объему строительно-монтажных работ, мощности по этим материалам достаточны.

Единственная проблема - это надо наладить обогащение местного песка, чтобы не везти его из Хабаровского края. Обогащать - это дешевле, чем привозить. Хотя на предприятиях, производящих бетоны, считают, что лучше покупать готовый песок на рынке, чем налаживать обогащение у себя.

- Может, наш некачественный песок «проскакивает» в бетон? Так мы удивляемся, например, что лестницы рассыпаются!

- Я не думаю. Ведь этот песок такого низкого качества! Хотя, может быть, и «проскакивает». Тем не менее марка бетона, как правило, всегда выдерживается. Сложнее с его морозостойкостью, которая зависит от многих факторов, в т.ч. от качества инертных материалов, способов укладки и пр. Иногда бетон не имеет требуемой плотности, потому что при изготовлении изделий не применялось вибрирование, не использовались пластифицирующие добавки и добавки, увеличивающие морозостойкость. Поэтому над качеством бетона нужен непрерывный жесточайший контроль.

- Не сказывается ли на ценах наших стройматериалов монополизация отрасли? Может быть, есть резон ее национализировать и дать государству еще один шанс наладить производство дешевых материалов?

- В этой сфере у нас монополистов сегодня практически нет. Например, на рынке большая конкуренция по стеновым материалам. В крае очень много заводов по производству стеновых блоков - из пенобетона, газобетона, комбинированных и пр. Блоки выступают конкурентно по отношению к кирпичу, сэндвич-панели, дереву и пр. Поэтому всегда можно найти и купить дешевые блоки.

Заводы по производству строительных материалов и изделий ни в коем случае нельзя национализировать. Может быть, за редким исключением - крупные предприятия по производству ЖБИ и КПД, комбинаты. Все остальное - это удел малого бизнеса. В его среде сегодня - серьезная конкуренция. Например, малые карьеры по производству песка или заводы по производству щебня.

То, что стоимость продукции стройиндустрии постоянно увеличивается, упирается в основном в электроэнергию, потому что все это - очень энергозатратные производства. И на них невозможно значительно экономить на электроэнергии, потому что задействован типовой технологический процесс.

Я не склонен считать, что наши предприятия по производству стройматериалов и стройиндустрии сильно завышают себестоимость своей продукции. Их рентабельность - всего 10-15%, реже - до 25%. То, что конечная цена строительной продукции выше, - это в основном из-за иных объективных факторов. А здесь нет превышения себестоимости - 40-60 или 80%!

- А есть ли у таких предприятий резервы для удешевления продукции?

- Возможность всегда есть. Прежде всего, это надо начинать с организационных, некапиталоемких мер. Если будет достигнута идеальная картина и из стоимости продукции уйдет коррупционная составляющая, можно применить обычный стандартный набор инструментов, способствующих повышению производительности труда и повышению качества: переход на прогрессивные современные технологии, сокращающие энерго- и теплозатраты, повышение производительности труда и другие.

- И что в итоге можем получить?

- Надо понимать, что себестоимость строительной продукции у нас всегда будет выше, чем на Урале и в западной части страны, но не намного - на 10-15%, до 20%. Что же касается ее рыночной стоимости, которая зашкаливает, то с этим совершенно другая ситуация. Если исключить из общей стоимости строительства объектов стоимость земли, коррупционные схемы, различные согласования и т.д., то можно достичь значительно большего снижения стоимости продукции, чем любыми иными средствами.

И наша практика это подтверждает: мы сегодня по экспериментальной малоэтажке в пос. Прохладном выходим на рыночную цену 35 тыс. рублей за 1 кв. метр. Даже с учетом стоимости земли.

А по многоэтажному домостроению Приморье без коррупционной составляющей может выходить максимум на ту рыночную стоимость, которую нам сегодня устанавливает Минрегион РФ - это 43-45 тыс. рублей за «квадрат», а не предлагаемые 70-90 тыс. рублей.

Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.