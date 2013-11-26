На прошлой неделе состоялись как минимум два важных события, касающихся судьбы крупного завода по сжижению природного газа - «Владивосток-СПГ». Первое - это встреча в Москве в центральном офисе ОАО «Газпром» Председателя Правления Алексея МИЛЛЕРА и губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, завершившаяся подписанием Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта на территории края.

И второе событие, состоявшееся следом, - это назначение генерального директора ООО «Газпром СПГ Владивосток». Предприятие, созданное для строительства и последующей эксплуатации будущего завода, обрело руководителя.

Досье "Золотого Рога"

Компанию специального назначения ООО «Газпром СПГ Владивосток», которая будет заниматься проектом «Владивосток-СПГ», возглавил Игорь КРУТИКОВ, пятидесятилетний уроженец Сахалина. Он в 1986 году окончил Сибирский ордена Трудового Красного знамени автомобильно-дорожный институт, в 2008 году получил степень MBA в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента. Занимал ряд должностей в производственном объединении «Пурнефтегаз», работал на предприятиях «Ноябрьскгаздобыча», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Надым» и практически везде решал вопросы, связанные с капитальным строительством. На последнем месте работы он имел непосредственное отношение к мегапроекту «Ямал»: на Ямальском полуострове «с нуля» создан крупный центр газодобычи на базе Бованенковского месторождения. Это опыт уникален – ни одна страна в мире не создавала ничего подобного в арктических широтах.

Эти события означают только одно: проекту «Владивосток СПГ» дан зеленый свет. Этап экспертных оценок, проектных прикидок и возможных сомнений завершен. Далее начинается все то, что сопровождает непосредственное воплощение проекта.

Объем инвестиций в новый завод по производству СПГ оценивается в $13,5 млрд. Стоит напомнить, что в последние годы «Газпром» вложил в Приморский край огромные деньги. Без учета инвестиций текущего года с 2009 по 2012 год они составили135,8 млрд руб. Эти средства пошли в основном на подготовку газотранспортной инфраструктуры на территории края, включая часть магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» и межпоселковые газопроводы.

Первые партии сжиженного газа Владивостокский СПГ должен отгрузить уже в 2018 году, на этот срок ориентированы потенциальные покупатели СПГ данного проекта, в числе которых ряд японских компаний. Так что все понимают, что медлить и затягивать сроки нельзя. Меморандум обязал стороны предпринимать все меры для ввода в строй завода в намеченные сроки. Со стороны администрации Приморского края потребуется содействие газовой компании в получении необходимых для начала строительства согласований, а всем известно, что в России зачастую на это уходит не один год, в оформлении прав собственности на построенные объекты недвижимого имущества и приобретенные земельные участки и пр. «Газпром», в свою очередь, обязался платить налоги от хозяйственной деятельности ООО «Газпром СПГ Владивосток» в бюджет Хасанского района, на территории которого разместится будущий завод, причем с момента начала строительства.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский особо отметил важность этого условия Меморандума. «Мы специально договорились об этом с Алексеем Борисовичем Миллером, - отметил он по итогам встречи. - Для жителей края важно, чтобы завод приносил налоги в бюджет и способствовал развитию социальной сферы». Ну и уже понятно, что «Газпром» создаст вокруг будущего завода современную дорожную инфраструктуру, которой сегодня в районе нет.

Стройка развернется после получения положительного заключения экологической экспертизы проекта и заключения Главгосэкспертизы России. Ожидается, что оба эти события состоятся не позднее конца следующего года. А пока в районе предполагаемого размещения завода СПГ и сопутствующей инфраструктуры — на полуострове Ломоносова и в бухте Перевозной - начались проектно-изыскательские работы. В частности, инженерные изыскания для проектирования объектов завода и отгрузочного терминала. Это целый комплекс работ, в том числе инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, сейсмологические и сейсмотектонические. Планируется также обследование территории на предмет наличия взрывоопасных предметов и археологических памятников.

На встрече в Москве не остались без внимания и вопросы дальнейшей газификации Приморья. Действующая с 2012 года программа продлится по 2015 год включительно. «Газпром» планирует построить на территории края несколько газопроводов-отводов, газораспределительных станций. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации для пяти газопроводов-отводов, пяти газораспределительных станций и шести межпоселковых газопроводов в Дальнереченском, Уссурийском и Спасском районах, а также в городских округах Большой Камень и Фокино. Остается только добавить, что «Газпром» помимо строительства завода СПГ обещает поддержать на территории Приморья ряд социальных проектов. Об одном «Золотой Рог» уже писал, это финансирование реконструкции Владивостокского цирка. В «Газпроме» подтвердили безусловность своих намерений, как и то, что нам обещали строительство универсальных спортивных площадок.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.