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По Приморскому ГОКу нанесли еще один удар
Приморские производители вольфрамового концентрата дождались очередной подножки от родного правительства. Россия может установить вывозные пошлины в 10% на вольфрамовый концентрат на постоянной основе, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на едином портале раскрытия информации о подготовке проектов нормативных актов.
До 2012 года в отношении указанных товаров действовала ставка вывозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости. В соответствии с постановлением правительства РФ от 19 ноября 2012 г. N1182 сроком на 1 год была установлена ставка вывозной таможенной пошлины на руды и концентраты вольфрамовые в размере 10%. Ставка вывозной таможенной пошлины в размере 10% от таможенной стоимости применяется с 24 декабря 2012 года по 23 декабря 2013 года включительно.
В то же время, по сведениям Минэкономразвития, подготовившего проект постановления, при растущем спросе на вольфрамовое сырье со стороны металлургических предприятий их потребности не удовлетворяются поставщиками концентратов, а приобретение концентрата по импорту (беспошлинно) практически невозможно.
В стратегии развития металлургии до 2020 года, разработанной Минпромторгом России, ситуация на рынке вольфрамового сырья оценивается как сложная. «Для удовлетворения спроса со стороны перерабатывающих предприятий необходимы активизация поисковых геолого-разведочных работ, восстановление законсервированных мощностей, ввод новых мощностей, а также увеличение импорта», - отмечается в поясительной записке.
С 2009 по 2011 годы в России наблюдался рост производства вольфрамового концентрата (в пересчете на триоксид вольфрама): 2009 год - 2 862 тонны, 2010 год - 3 538 тонн, 2011 год - 4 516 тонн. В 2012 году производство вольфрамового концентрата несколько снизилось и составило 4 300 тонн (95,2% к аналогичному периоду 2011 года). В первом полугодии 2013 года было произведено 2 200 тонн (81,6% к аналогичному периоду 2012 года).
Объем экспорта вольфрамового концентрата (в пересчете на триоксид вольфрама) составил в 2010 году 1 895 тонн, в 2011 году - 2 144, в 2012 году - 3 188 тонн, в первом полугодии 2013 года - 1 104 тонны.
Таким образом, доля экспортных поставок от общего объема производства составила в 2010 году 53,6%, в 2011 году - 47,5%, в 2012 году - 74,1%, в первом полугодии 2013 года - 50,2%.
«После введения 10% вывозной таможенной пошлины в первом полугодии 2013 года объем экспорта вольфрамового концентрата снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В большей степени это связано со снижением мирового спроса на вольфрамовое сырье. В то же время увеличилась загрузка производственных мощностей с 22% до 34%, однако для достижения устойчивого рентабельного производства необходим уровень загрузки 60-70%», - полагают в экономическом ведомстве.
Минэкономразвития ожидает, что установление на постоянной основе 10% экспортной пошлины позволит часть экспорта вольфрамового концентрата направить на внутренний рынок (до 50%).
«Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на руды и концентраты вольфрамовые в размере 10% от таможенной стоимости», - следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства.
В прошлом году крупнейший добытчик руды и переработчик вольфрамового концентрата в России - приморская группа компаний ОАО «Приморский ГОК» и ОАО «ГК «АИР» - обращался к властям с просьбой о содействии в отмене данной экспортной пошлины.
Обращение гендиректора группы компаний Владимира ШАГОЙКО было направлено в адрес тогдашнего главы Минвостокразвития РФ Виктора ИШАЕВА и губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
По мнению Владимира Шагойко, решение о введении пошлины было необходимо отменить «во избежание серьезного ущерба модернизации России и для сохранения последних крупнейших вольфрамодобывающих предприятий в Приморском крае».
В России крупнейшим предприятием по добыче вольфрамовых руд является ОАО «Приморский ГОК». В 2011 году оно увеличило добычу и переработку руды на 7,3% относительно 2010 года, до 355,7 тыс. тонн, а выпуск вольфрамового концентрата - на 3,4%, до 4,151 тыс. тонн.
«Приморский ГОК» с октября 2011 года увеличил экспортные поставки из-за того, что основной внутрений покупатель вольфрамового концентрата - ОАО «Гидрометаллург» - отказалось от закупок продукции в Приморье под предлогом высокой цены.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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деньги нужны правительству театры-балеты надо строить. . а сочи так это вообще супер проект жуликов и воров