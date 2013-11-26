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В Приморском крае прибыльность бизнеса стремительно падает

26 Ноября 2013, 08:21 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заслушал итоги исполнения консолидированного бюджета Приморского края по доходам за 10 месяцев текущего года. Как доложила руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Галина КОЛЕСНИКОВА, исполнение консолидированного бюджета региона за 10 месяцев составило 101% - 61 млрд 112 млн руб., сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе администрации Приморского края.

«Основной налог - на доходы физических лиц. Уже собрано на 274 млн руб. больше, чем планировали. Однако предприятия края недоперечисляют налог на прибыль», - сказала Галина Колесникова.

Как доложила директор департамента финансов Приморского края Татьяна КАЗАНЦЕВА, бюджет края формируют 59 администраторов. Налоговая служба оказывает основное влияние – 90%. «В этом году на два процента вырос подоходный налог, идет активная плата транспортного налога, а по налогу на прибыль мы вышли на уровень 80% к прошлому году», - сказала она.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил разобраться, почему идет снижение по налогам.

«Я хочу понять, объективны эти причины или нет. Экономика края стабильно растет, в этом году прогнозируется рост ВРП на 2%. Соответственно, рост налога на прибыль должен составить как минимум 0,5-1%... Мы должны попадать в реальные цифры экономики. Если мы не добираем налог на прибыль, я хочу понять, почему. Нужно проводить факторный анализ, активнее работать комиссиям совместно с главами... Работайте жестче. Бизнесу надо смягчать условия, снижая административные барьеры, а что касается налогов - надо ужесточить работу контрольных органов», - заявил губернатор.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: налоги  бизнес  прибыль 













Комментарии

  • Неедрос12:00, 26.11.2013#

    . . . . зато зарплата у едрильских чиновников стабильно растёт))

  • приморский12:06, 26.11.2013#

    "ВРП на 2%" так это только прогнозируется. Пол года назад прогнозировался 3, 5% перед путенгом выёживался. Ваши прогнозы не стоят "ломаного гроша"

  • гость13:45, 26.11.2013#

    Это объективный процесс:1. Идет замена легальных плательщиков налога, на мигрантов, которые налоги не платят. 2. Созданы условия, выдавливающие налогоплательщиков из региона. 3. Откаты, распилы и пр. . . налогами не облагаются. 4. Рост цен, так называемый рост регионального продукта, практически невозможен, народ расплачивается с кредитами на сбор детей в школу, не до роста потребления.

  • Спиридон22:15, 26.11.2013#

    Полный "СтабиЛиздец". . . Еще два-три года и в Приморье некому будет платить налоги. . . Предприимчивый народ уезжает, налогооблагаемая База снижается. А приезжие Гастарбайтеры Налоги не платят. . .

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