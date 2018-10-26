Жителям Приморья Tele2 предлагает застраховать смартфон

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет географию салонов Приморья, где клиенты могут застраховать абонентское оборудование, цифровую технику и недвижимое имущество.

Получить консультацию по услуге и оформить страховку можно в фирменных салонах связи Tele2 во Владивостоке, Артеме, Трудовом, Вольно-Надеждинском, Тавричанке, Уссурийске, Михайловке, Арсеньеве, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Лучегорске, Находке, Партизанске, Врангеле, Фокино, Славянке.

Любой посетитель салона Tele2 теперь может приобрести три вида страховых продуктов: полисы «Портативная +», «Продленная гарантия» или «Привет, сосед!».

Полис «Портативная +» позволяет застраховать новую портативную технику, приобретенную в салонах Tele2. Он предусматривает выплату компенсации в случае механических повреждений, кражи, залива водой, а также неправомерных списаний денежных средств со счета при краже. Цена полиса «Портативная +» зависит от стоимости устройства. Кроме того, в фирменных салонах связи Tele2 покупатели могут застраховать технику от поломок, возникших после истечения гарантии производителя. Полис «Продленная гарантия» позволяет увеличить срок гарантийного обслуживания на два или три года. Посетителям салонов Tele2 также доступно предложение «Привет, сосед!» – быстрое страхование имущества, квартиры или дома. Оформление страховки занимает несколько минут и требует только наличия паспорта – документы на недвижимость и осмотр имущества не понадобятся.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Страхование техники и имущества является одним из самых востребованных продуктов среди населения, и спрос с каждым годом растет. В этом году мы продолжаем развивать направление неоператорских сервисов, в том числе различных банковских продуктов и страхования. Теперь в наших салонах связи абоненты Приморья смогут не только приобрести качественную продукцию, но и защитить ее от рисков».

Оформить страховку жители края могут в салонах связи Tele2 по следующим адресам:

Владивосток, ул. Калинина, д. 275 А, ТЦ «Зеленый остров»;

Владивосток, ул. Луговая, д. 18, пешеходное-торговый комплекс на Луговой;

Владивосток, ул. Луговая, д. 21 А, пешеходное-торговый комплекс на Луговой;

Владивосток, ул. Пихтовая, д. 4 А, детский парк;

Владивосток, ул. Русская, д. 42;

Владивосток, ул. Русская, д. 65;

Владивосток, ул. Сахалинская, д.41 г;

Владивосток, ул. Крыгина, д.15;

Владивосток, пр. 100 лет Владивостоку, д. 43;

Владивосток, пр. Океанский, д. 111;

Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 23 б;

Владивосток, ул. Воропаева, д. 6а;

Владивосток, ул. Новоивановская, д. 3;

Артем, пл. Ленина, д. 4;

Артем, ул. Кирова, д. 26 стр. 2;

Трудовое, ул. Лермонтова, д. 77;

Уссурийск, ул. Некрасова, д. 84, ТЦ «Антарес»;

Уссурийск, ул. Чичерина, д. 76, ТЦ «Экспресс»;

Уссурийск, ул. Чичерина, д. 83;

Уссурийск, ул. Некрасова, д. 55;

Михайловка, ул. Красноармейская, д. 27;

Арсеньев, ул. Жуковского, д. 39 корп. 2;

Арсеньев, ул. Калининская, д. 24;

Находка, ул. Ленинская, д.2;

Находка, ул. Спортивная, д. 2а;

Находка, пр. Мира, д. 3а;

Находка, мкр. Врангель, ул. Невельского, д. 3 стр. 12.

Фокино, ул. Марии Цукановой, д. 7

Партизанск, ул. Ленинская, д.12; +

Врангель, ул. Невельского, д.3 стр. 12.

Вольно-Надеждинское, ул. Железнодорожная, д. 13;

Тавричанка, ул. Осипенко, д. 1

Славянка, ул. Ленинская, д. 73

Лесозаводск, ул. Калининская, д. 38

Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 84

Лучегорск, ул. 4-й микрорайон, д. 10 В