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В столице Приморья на реконструкцию Народного дома потратят 246 млн рублей

26 Октября 2018, 13:00 | Приморье

Реставрационные работы в Народном доме во Владивостоке затянулись и подорожали

Реставрация Народного дома им. А.С. Пушкина продолжается во Владивостоке. Среди зданий исторического наследия Владивостока Народный дом им. А.С. Пушкина на ул. Володарского, 19 в последние годы выделялся предельной запущенностью и заброшенностью. Случайные посетители упирались в закрытые двери.

Уссурийское казачество, которому в начале этого века здание было передано в пользование, не смогло поддержать его ни капремонтом, ни реставрацией, которая уже давно назрела. В итоге эта ноша была возложена на федеральный бюджет, который в преддверии 100-летия здания в начале прошлого года выделил на реставрационные работы 200 миллионов рублей. До этого уже готовый проект реставрации несколько лет ждал своего часа.

Известно, что Народный дом общественность Владивостока решила построить в 1899 году, в столетний юбилей со дня рождения поэта Александра Пушкина, как раз на возвышении над улицей Пушкинской. Здание в стиле модерн должно было стать одной из нескольких архитектурных доминант северного берега бухты Золотой Рог, наряду с Католическим костелом, Лютеранской кирхой и снесенным православным кафедральным собором в районе нынешнего Приморского художественного колледжа.

Авторами здания были архитектор Георгий ЮНГХЕНДЕЛЬ и инженер Петр МИКУЛИН. Строилось оно на пожертвования не только состоятельных горожан, но и простого народа, для которого Народный дом и предназначался, дабы отвратить его от пьянства, безделья и разврата.

И закончено строительство было в 1907 году. В нем тогда традиционно для таких зданий была открыта библиотека, были театр, клубы по интересам, кипела общественно-политическая работа. Так 1 мая 1917 года с террасы этого  здания перед митингующими владивостокцами выступал известный революционер ВОЛОДАРСКИЙ (Гольдштейн), в честь чего и был назван проулок, который ведет от ул. Пушкинской на нынешний Проспект Красоты улицей Володарского.

В 1922 году Народный дом был переименован в клуб металлистов, а затем в Дом Ильича, который на долгие годы приютил самодеятельных художников, танцоров и различные кружки. Это направление выдерживалось и в дальнейшем, когда в 1970-х годах здание стало Межсоюзным домом самодеятельного творчества, и это самое творчество здесь процветало до конца прошлого века.

 


 

Чтобы восстановить здание для будущей эксплуатации, потребовалось выполнить приличный комплекс работ – реставрировать фасад, балконы, крыльцо, пандус, обновить кровлю, а внутри здания – выполнить межкомнатные перегородки, отремонтировать стены, потолок, лестницы и постелить новые полы.

К сожалению, 200 миллионов рублей реставраторам московской компании ООО «Строй центр» не хватило. Не уложились они и в отведенный госконтрактом срок – завершить реконструкцию к концу августа этого года. В помощь им было решено выделить еще 46,3 миллиона рублей, которые посчитали достаточными, чтобы до конца этого года вновь ввести этот объекта культурного наследия в строй.

По данным краевой Инспекции по охране объектов культурного наследия, в настоящее время здание бывшего Народного дома передано в пользование Дальневосточному государственному институту искусств. Во время пребывания в Приморье в августе 2016 года министра культуры РФ Владимира МЕДИНСКОГО и было принято знаменательное решение о финансировании реставрации здания. Особую ценность, как утверждают в краевом департаменте культуры, ему придает наличие концертного зала с отличной акустикой, что очень ценно для воспитания нового поколения приморских музыкантов.

К чести строителей они в ожидании не хвативших им денег не останавливали реставрационно-восстановительные работы, и можно надеяться, что Институт искусств уже совсем скоро сможет вдохнуть в здание новую жизнь.

Фото автора.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: реконструкция  народный дом  реставрация  пушкин 



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