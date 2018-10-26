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Первый "умный" светофор прижился во Владивостоке
"Умный" светофор продолжает работать на пересечении улицы Русской с проспектом 100-летия Владивостока
В администрации города состоялась рабочая встреча, на которой подвели итоги реализации во Владивостоке российско-японского пилотного проекта «Умный светофор». Японская система адаптивного управления светофорами с августа успешно справлялась с трафиком на одном из самых сложных транспортных узлов краевой столицы – на перекрёстке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Результаты мониторинга эффективности системы обсудили вице-консул экономического отдела Генерального консульства Японии во Владивостоке Тосифуми Хидака, начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир и заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации города Максим Акульшин.
Напомним, новая «умная» система управления светофорами на одной из самых сложных и загруженных перекрёстках Владивостока начали устанавливать 10 августа. Через десять дней, после работ по установке и настройке оборудования, 9 датчиков и контроллер японского производства начали регулировку транспортного потока на этом участке. Во второй половине сентября был проведен мониторинг эффективности работы нового оборудования. Исследования проходили несколько дней, для замеров скорости прохождения перекрёстка выбирались самые загруженные часы. Специалисты анализируют результаты проверки.
На сегодняшний день «умный» светофор продолжает работать на пересечении улицы Русской с проспектом 100-летия Владивостока. Стороны готовят документы для передачи оборудования в муниципальную собственность. Также ведётся работа по дальнейшей реализации проекта в городе.
«Специалисты нашей службы уже изучили работу японской системы, все её преимущества и особенности, – рассказал Максим Акульшин. – Теперь перед нами стоит задача выбрать дорожные участки, на которых «умный светофор» смог бы проявить свой максимальный потенциал. Мы подготовим такой список и представим на рассмотрение руководству. Затем уже и будет приниматься решение об объёмах и местах дальнейшего размещения «умных» светофоров во Владивостоке. Также мы благодарим участников проекта с японской стороны, специалистов компании «Киосан Электрик» за успешную совместную работу».
Господин Тосифуми Хидака подчеркнул заинтересованность японских предпринимателей в продолжении реализации проекта «Умный светофор» во Владивостоке.
«У нас ещё много совместных планов. Это и рыбный рынок, и мусоросжигательный завод. Также сегодня нам интересен вопрос строительства многоуровневых парковок в городской среде, – подчеркнул господин Тосифуми Хидака. – Так, 26 ноября Владивосток планирует посетить делегация Института планирования парковок. Надеемся, что наше сотрудничество в этой сфере также будет эффективным»
Напомним, Владивосток – третий город в России после Москвы и Воронежа, где реализуется совместный российско-японский проект по внедрению «умных» светофоров. Ожидается, что адаптивная система поможет снизить транспортные заторы и сократит время прохождения перекрёстка.
Анастасия Котлярова (фото)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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