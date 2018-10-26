Во Владивостоке готовят спецтехнику к уборке от снега

В достаточном количестве заготовлены запасы реагентов для обработки улиц столицы Приморья



На муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» завершается подготовка снегоуборочных машин к работе в зимний период, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостоке.

90% специализированной техники уже переоборудованы, установлено зимнее оборудование для распределения твёрдых и жидких противогололёдных реагентов, отвалы и щётки для сгребания снега. Ведётся обслуживание и диагностика спецмашин, сообщили в МБУ «СГТ».



«Во Владивостоке завершается цикл летней уборки улиц, и 90 % спецтехники, а это около 100 спецмашин, уже готовы к уборке улиц в случае выпадения осадков в виде снега, - рассказал заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Игорь Мицуров. – Более 80 % спецтехники автопарка городского предприятия - комбинированные. При смене навесного оборудования осуществляют уборку города как в зимнее, так и в летнее время. Кстати, в уборке улиц от снега будут задействованы пылесосы, закупленные в этом году. На них будут установлены не только снегоотвалы, но и универсальные щётки».



Кроме того, на предприятии с нетерпением ждут пополнения автопарка спецтехники. До конца года ещё 35 единиц техники поступит на вооружение МБУ «СГТ». Администрация Владивостока закупает технику в лизинг, и уже в середине ноября определится исполнитель муниципальных контрактов по поставке спецмашин, среди которых универсальные погрузчики, трактора с дорожными щетками, автогрейдеры, комбинированные машины для распределения жидких и твердых реагентов, малые фронтальные погрузчики с отвалами и т. д.



«Разработаны и утверждены маршруты движения спецтехники, а также схема уборки городских улиц. Определены места дислокации звеньев снегоуборочной техники к началу снегопада. Каждое звено включает в себя, в зависимости от выполняемых задач, от 2 до 4 тракторов-щёток, пескоразбрасыватель, машину для нанесения жидких противогололёдных материалов, погрузчик и самосвал. Звенья будут рассредоточены по городу так, чтобы оперативно приступить к очистке и обработке основной опорной дорожной сети и наиболее опасных участков дорог», - подчеркнул Игорь Мицуров.



Для обработки дорог заготовлено необходимое количество пескосолевой смеси. Готова к работе в зимний период и установка для приготовления жидких реагентов. На ноябрь – декабрь текущего года предусмотрено 1 500 кубометров жидкого реагента и 7 500 тон пескосолевой смеси. Ведется закупка реагентов на следующий год.



Напомним, что зимой дорожным службам предстоит убирать от снега и наледи более 730 км дорог (это около 1000 улиц). В уборке города от снега планируется задействовать 130 единиц техники - 112 единиц основной и 18 вспомогательной. Это комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы-щётки, машины для нанесения жидких противогололёдных материалов, пескоразбрасыватели, фронтальные погрузчики, роторный снегоочиститель и самосвалы для вывоза снега. В случае необходимости будут привлечены дополнительные снегоуборочные машины.

Анастасия Котлярова (фото)