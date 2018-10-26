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Новогодние подарки для детей Приморья сначала продегустируют общественники
На закупку подарков из краевого бюджета выделено более 48 миллионов рублей
Традиционные сладости от Губернатора в этом году получат более 195 тысяч юных приморцев. Оценить вкус и качество конфет вновь доверят представителям краевой общественности, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказали в департаменте образования и науки, на закупку подарков из краевого бюджета выделено более 48 миллионов рублей. Техническое задание содержит очень жесткие требования к качеству и безопасности. Кроме того, при выборе состава подарков в этом году специалисты ведомства также учли мнения родителей.
«Новогодние подарки для детей должны быть весом не менее 650 граммов. В него войдут глазированные конфеты, желейные на агар-агаре, молочный шоколад, а также карамель леденцовая», – отметили в департаменте.
Получить сладкий сюрприз смогут ребята от 3 до 7 лет, учащиеся с первого по четвертый класс общеобразовательных учреждений, воспитанники краевых и государственных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята в возрасте от 3 до 18 лет, которые находятся в учреждениях социального обслуживания семей и здравоохранения Приморья. Порядок выдачи остается прежний – в муниципалитетах по месту жительства.
В департаменте образования и науки Приморья добавили, что после прохождения всех процедур и поставки первых образцов подарков в край, их качество оценят родители на общественной дегустации.
Отметим, сладкие подарки должны доставить в Приморье до 18 декабря.
Фото из архива Администрации Приморского края
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