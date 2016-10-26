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Журнал "Дальний Восток" опубликовал рейтинг "100 крупнейших компаний Дальнего Востока"
Издательская компания "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал" в рамках ежегодного проекта опубликовали рейтинг «100 крупнейших компаний Дальнего Востока». Октябрьский номер журнала поступил в продажу.
Информационно-аналитический спецвыпуск содержит:
- Рейтинг крупнейших компаний по объему реализации продукции/услуг ТОП-100;
- Рейтинг экономического роста по отраслевому принципу (ТОП-25);
- Рейтинг эффективности компаний ДВ (ТОП-100);
- Аналитику о тенденциях в развитии экономики и бизнеса Дальнего Востока.
Топ-100 крупнейших компаний Дальнего Востока дает информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности крупнейших дальневосточных предприятий, о структуре их акционерного капитала.
На сайте межрегионального журнала "Дальневосточный капитал" опубликованы аналитические тексты.
По вопросам приобретения рейтингов «100 крупнейших компаний Дальнего Востока» (1500 рублей) в табличной версии (excel) обращайтесь по тел. 8-4232-450-485 или по электронной почте: priem@zrpress.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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