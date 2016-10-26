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В Приморье "Хаятту" нашли достройщика
Правительство нашло ответственного за сдачу одного из двух недостроенных отелей Hyatt во Владивостоке. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», достройку гостиницы делового типа «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» будет проводить единый государственный заказчик «Роскапстрой».
В конце октября 2015 года власти сообщили, что гостиницу на Корабельной набережной планируется достроить в 2016 году и сдать в эксплуатацию ко второму Восточному экономическому форуму. В июне текущего года вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ сообщил, что достроить гостиницу к форуму не удастся.
Второй отель – «Хаятт Владивосток - Бурный» – в данный момент находится в стадии продажи. С первой попытки гостиницу курортного типа продать не удалось, аукцион продлен до 6 декабря. К продаже предлагаются единым лотом два объекта незавершенного строительства: это собственно здание гостиницы, готовность которого составляет 72%, и здание спа-салона готовностью 52%.
Торги проводятся в форме «голландского аукциона» - на понижение начальной цены, открытого по составу участников и способу подачи предложений. Начальная цена лота составляет 8 млрд 505,312 млн рублей.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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