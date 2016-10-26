Рынок автопроката во Владивостоке по развитию и уровню предоставляемых услуг занимает в России одно из лидирующих мест, а количество автопрокатных компаний в столице Приморья сопоставимо с развитыми туристическими центрами нашей страны: Сочи, Крымом, Краснодаром. И, несмотря на удаленность региона от Москвы, общероссийские тенденции на нашем рынке набирают обороты.

Рынок услуг автопроката во Владивостоке перенасыщен в 2-3 раза. Если раньше любой уважающий себя человек имел компанию такси, то сейчас он открывает компанию по прокату автомобилей. На первый взгляд бизнес кажется несложным: есть машина, есть клиент, сдал ему транспорт, принял, сдал следующему. Именно поэтому среди объявлений о прокате автомобилей во Владивостоке превалируют частные предложения, которые значительно отличаются по стоимости услуг от больших автопрокатных компаний. Крупных автопрокатов во Владивостоке немного: их можно пересчитать буквально по пальцам, и этих монстров рынка активный демпинг частников не смущает. Они не рассматривают их как конкурентов, так как клиентов хватает всем.

Услуги на любой вкус

С каждым годом прокат автомобилей без водителей становится все более востребованным, и все больше людей обращаются в автопрокаты. Впрочем, как отмечают эксперты, в данном бизнесе четко прослеживается сезонность. «Самое «горячее» время для автопрокатных компаний Владивостока – приморское лето: с июля по сентябрь. В город приезжает множество туристов, да и местные жители с удовольствием арендуют автомобили для поездок на море», – говорит Олег ДРАГУНОВ, директор транспортной компании «Автопилот». Действительно, в летние месяцы спонтанно арендовать автомобиль на выходные во Владивостоке не получится: запись начинается за несколько дней. Впрочем, в холодное время года услуга менее популярна, поэтому потребитель, обратившийся в автопрокат зимой, получит широкий выбор машин, зимние скидки и другие приятные бонусы.

Рынок автопроката Владивостока предоставляет услуги не только физическим лицам, но и компаниям. Так, для корпоративных клиентов существует аутсорсинг, востребованный в том случае, если юридическое лицо не имеет собственного парка и пользуется услугами других компаний, полностью закрывая свой транспортный вопрос. Доступен во Владивостоке и аутстаффинг, когда автопарк у предприятия имеется, но нет водителей, обслуживающего медицинского персонала, выводящего сотрудников на линию, и т.д. В основном потребность в таком виде аутсорсинга возникает у иностранных компаний. Оба вида услуг предоставляют автопрокаты Владивостока, и, по словам участников рынка, они достаточно востребованы.

Существует и услуга аренды автомобилей с последующим выкупом, ее предоставляют такси и ряд автопрокатных компаний. Впрочем, необходимость такой услуги для населения под вопросом. «Мы таким не занимаемся, поскольку считаем, что в современных условиях при развитом рынке кредитования человеку совершенно незачем арендовать машину с последующим выкупом, ему проще пойти и взять кредит. А если ему не дают кредит, то, видимо, на то есть причины, и сотрудничество с таким клиентом – большой риск для транспортной компании», – уверен Драгунов.

Беззащитный рынок

Впрочем, сотрудничество с клиентами для автопрокатов – это в принципе большой риск. В России ситуации, связанные с мошенничеством различного рода, не редкость, особенно в отдаленных регионах. Например, не так давно клиент автопроката Владивостока продал взятый в аренду Infiniti FX35. Ущерб от его действий превысил 1 млн руб. Могут ли владельцы прокатных машин защититься от подобных рисков?

«В большинстве крупных страховых компаний в правилах есть запрет на страхование автомобилей, задействованных в определенных видах деятельности повышенного риска. Это могут быть такси, а также машины, передаваемые в прокат или развозящие пиццу, и т.д. Поэтому получить полис, каско в отношении прокатных автомобилей достаточно тяжело. Далеко не все компании идут на это страхование, а те, которые идут, выставляют высокие тарифы и франшизу (невозмещаемая часть убытка). То есть это достаточно дорогая, болезненная процедура, и я бы не сказал, что она приятна и доступна потенциальным клиентам. Это сложное страхование, поэтому говорить о том, что рынок изобилует предложениями такого рода, нельзя, скорее наоборот, собственнику автомобиля, который сдается в прокат, нужно очень постараться, чтобы найти «надежную страховую защиту», – говорит генеральный директор ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры» Сергей БИРЮКОВ.

По словам Сергея Бирюкова, страховщики не любят выдавать и полисы ОСАГО по прокатным автомобилям, поэтому услуга не является зоной активного продвижения. К тому же у владельцев проката нет другого выхода, кроме как делать страховки без ограничений для того, чтобы машиной на законных основаниях могли пользоваться любые клиенты. Это значительно удорожает полис ОСАГО.

Впрочем, крупное прокатное агентство с хорошей страховой историей имеет намного больше шансов найти хорошую защиту. «В этом вопросе очень важна статистика предприятия, – говорит Сергей Бирюков. – Если автопарк компании насчитывает несколько десятков автомобилей и она выдвигает ряд требований к потенциальному клиенту (вводит ограничения из расчета стажа и возраста водителя), то страховая история улучшается, и страховщики пойдут навстречу такому автопрокату».

В связи с этим большая часть автопрокатов выдвигает требования к водителям, которые связаны со статистикой ДТП. «Не секрет, что молодые неопытные водители чаще попадают в аварии, превышают скорость и безалаберно относятся к чужому имуществу, – поделился Драгунов. – Поэтому такой категории клиентов автопрокаты стараются машины в аренду не сдавать».

Впрочем, по словам Сергея Бирюкова, в России невозможно застраховать финансовые риски, например, риски невозврата автомобиля по договору аренды. Поэтому в этой плоскости автопрокатчики остаются без защиты. И здесь они самостоятельно решают вопросы безопасности. Например, автомобили оборудуются современными средствами – это и сигнализации, и спутниковые системы слежения, и различного рода секретные системы, которые невозможно отследить сканером. Также у автопрокатов существует актуальный черный список клиентов, которые были замечены в порче имущества, в неоплате услуг и т.д. «Черный список открыт для всех компаний этого рынка, и с такими клиентами автопрокаты стараются не работать, – рассказал Драгунов. – На сегодня в список попали более 5000 человек, и в основном это жители Владивостока, но есть и приезжие. Особенно неблагоприятными городами по статистике являются Чугуевка и Артем». В целом же, по словам Драгунова, только комплекс мер безопасности позволяет стабильно работать на этом рынке и не только выживать и зарабатывать, но и развиваться.

«Левые» тенденции

Чтобы развиваться, автопрокатам, как и любым другим представителям сферы услуг, необходимо мониторить последние тенденции, колебания спроса и чутко на них реагировать. И последнее время рынок Владивостока значительно изменился: он стал подвержен общероссийским настроениям и уже потерял некоторые свои дальневосточные особенности. «Все больше людей выбирают левый руль, и даже традиционно праворульный Владивосток не остался в стороне. Соответственно, автопрокаты стали понемногу вводить автомобили с левым рулем, и этот процесс будет длиться до тех пор, пока не произойдет полная замена парка. Может, конечно, какие-то праворульные эксклюзивы останутся, но разворот «налево» прослеживается очень четко», – уверен Олег Драгунов.

По его словам, Владивосток постепенно теряет и другую свою особенность, которая отличала его от автопрокатов других городов, – распространенность вип-предложений. «Если раньше в автопарках в больших количествах присутствовали автомобили представительского и бизнес-класса, в том числе люксовые внедорожники, то в последние годы картина кардинально меняется. Люди выбирают практичность и экономичность, поэтому вип-сегмента в автопрокатах становится все меньше, и ему на смену приходят автомобили комфорт- и экономкласса», – отмечает Драгунов.

Подтверждает эту тенденцию и Сергей ИЛЬЯШОВ, бывший директор автопроката, специализировавшегося на дорогих автомобилях. «После 2014 года спрос на аренду представительских машин сильно упал, и автопрокат стал нерентабельным, – поделился он. – Пришлось автопарк распродать и переключиться на другой вид деятельности».

Впрочем, не все российские тенденции приживутся в приморской столице. К таким можно отнести каршеринг – почасовую или поминутную аренду автомобиля. Услуга получила развитие в крупных мегаполисах и является достаточно удобной. Пользователь заключает договор с оператором услуги только один раз, затем для аренды машины ему достаточно мобильного приложения. Впрочем, услуга выгодна, только если пользоваться машиной несколько часов. Аренда автомобиля на сутки в каршеринговой компании выйдет в три-четыре раза дороже, чем в традиционном автопрокате с посуточной тарификацией.

Основным потребителем этой услуги являются не туристы, а местные жители, и как показывают опросы – офисные работники, которые пользуются машинами время от времени. Несмотря на то что таких работников хватает и во Владивостоке, на данный момент своих клиентов услуга не найдет. «Количество людей, которые будут этим пользоваться, в столице Приморья крайне невелико, – утверждает Олег Драгунов. – Во многих компаниях нашего города имеется служебный транспорт, да и у большинства есть личный автомобиль. Поэтому во Владивостоке этот вид аренды нельзя рассмотреть как бизнес, и в ближайшее время им вряд ли кто-то серьезно займется. Возможно, услуга когда-нибудь приживется у нас как атрибут современного турцентра».

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.