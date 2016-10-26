Во Владивостоке реконструируют подпорные стены

Новые, прочные, построенные по современным технологиям подпорные стены взамен разрушенных временем возведены в этом году по заказу администрации Владивостока на улицах Адмирала Кузнецова, 68 и Крыгина, 1. Еще по трем адресам в настоящее время ведутся работы.

Один из таких адресов - в районе дома №13 по ул. Московской. Старую подпорную стену демонтировали, а новую высотой 2 метра и протяженностью 26 метров возводят из конструктивных блоков коробчатого типа. Предусмотрен и дренаж подпорной стены: здесь будут устроены водосборные железобетонные лотки.

А вот участок подпорной стены по улице Калинина, 57 восстанавливают монолитным железобетоном. Подрядная организация, по заданию администрации Владивостока, демонтировала 9-метровый аварийный участок стены и приступила к возведению нового. После укладки водоотводных стальных труб будет восстановлено асфальтобетонное покрытие.

На Тобольской, 25 ремонт подпорной стены уже завершен. На существующую конструкцию стены длиной 12 метров и высотой 3,5 метра нанесли высококачественный штукатурный раствор, установили водосборные лотки из железобетона и восстановили асфальтобетонное покрытие. Как отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, ремонт этой подпорной стены был проведен чтобы стена могла служить еще долгие годы.

В ближайшее время подрядчики приступят к капитальному ремонту подпорной стены в районе ул. Тухачевского, 24, 26, общая протяженность которой составляет 66 метров. В ходе ремонта строители обновят конструкции самой стены, выполнят дренаж для отвода грунтовых вод из стальных труб и устройство грунтощебеночного покрытия.

Напомним, что за последние восемь лет во Владивостоке муниципальными службами отремонтировано 60 подпорных стенок.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.