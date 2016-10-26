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В Приморье земля пойдет в обмен на квартиры
Земельные участки без торгов достанутся строителям края в обмен на бесплатные квартиры обманутым дольщикам
Долевое строительство продолжает волновать умы приморских чиновников. На этот раз в Приморье решили разработать краевой закон, призванный защитить права дольщиков. Как отмечают специалисты, в Приморском крае в данный момент отсутствуют механизмы оперативной помощи дольщикам, оставшимся без денег и квадратных метров: решения проблем с «долгостроями» приходится ждать годами, и именно поэтому разрабатываемый законопроект особенно актуален, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил ЗАИЧЕНКО считает, что новый механизм помощи обманутым дольщикам предельно понятен.
- Его суть в том, что застройщик будет получать земельный участок в аренду без торгов при условии, что возводимый им дом составит не менее 10 тысяч квадратных метров, а 10% от возводимой площади он отдаст обманутым другими застройщиками дольщикам, - говорит специалист.
Вопрос к «сетевикам»
Строители настороженно относятся к очередному закону, призванному помочь дольщикам. Игроки строительного рынка до сих пор не «притерлись» к принятым годом ранее поправкам в ФЗ-214, или к «закону Хинштейна», который обязал застройщиков страховать свою ответственность по долевым договорам в страховых компаниях, чтобы обезопасить дольщиков от потери капиталов.
Как отметили застройщики, «закон Хинштейна» усложнил их взаимодействие с дольщиками, не принеся при этом ощутимой пользы: за неимением государственных частные страховые компании России соглашаются страховать объекты строительства лишь на том этапе, когда рисков уже практически нет и в страховании нет необходимости. Так, чтобы застройщик смог заключить договор со страховой компанией, дом уже должен быть построен на 50%, сети и прочие коммуникации — проведены, документы тоже должны быть в норме.
По словам застройщиков, именно процесс подведения сетей чаще всего задерживает сдачу домов в эксплуатацию.
- Для начала нужно разобраться: почему дольщик оказывается «обманутым»? – рассуждает заместитель директора по информационной политике инвестиционной группы «Стройинвест» Дмитрий ПИХУРИН. – Существует несколько факторов остановки строительства объектов жилого фонда. Дольщик видит свой построенный дом и недоумевает, отчего до сих пор он не может в него заселиться. Очень часто по стране проблема в таких случаях возникает из-за того, что сетевые компании тормозят процессы своевременной сдачи дома в эксплуатацию. Дело в том, что «сетевики» являются монополистами, и ничто не мешает им плодить бюрократию и диктовать бизнесу свои условия. Если изменить эту тенденцию, долгостроев станет намного меньше, и не придется все время думать о том, какие еще законы принять, чтобы обезопасить дольщиков.
По мнению Пихурина, все законотворческие инициативы в поддержку дольщиков не должны в результате еще больше финансово обременять будущих собственников квартир, т.к. застройщики будут вынуждены продавать квадратные метры еще дороже.
- Например, недавние поправки в ФЗ-214, которые коснулись части страхования договоров участников строительства, в итоге застопорили все долевые стройки по стране. А в некоторых случаях еще и существенно повлияли на себестоимость квадратного метра в большую сторону: повысившиеся издержки на строительство в итоге компенсируются из кармана дольщиков, - добавил Пихурин. - Как будет работать новый закон и будет ли он работать вообще? Это еще предстоит узнать.
По мнению застройщиков, целесообразность исключения торгов на аренду земельных участков под целевое жилищное строительство также сомнительна: аукцион – это оптимальное решение для того, чтобы обезопасить добросовестных застройщиков, которые готовы реально работать, то есть - добавлять квадратные метры жилья для увеличения численности населения в крае.
Директор ООО «Дальневосточная корпорация» Сергей ТРУШИН считает, что потенциал и жизнеспособность разрабатываемого законопроекта зависят в первую очередь от того, насколько законопроект привлекателен для застройщиков с коммерческой точки зрения, и от того, какие участки и на каких условиях будут предлагаться в аренду застройщику без торгов.
- Наша компания в торгах пока не участвовала, мы строим на земельных участках, которые у нас в собственности. Это позволяет нам формировать ценообразование на объекты строительства максимально самостоятельно, - отметил Трушин. - Мы приветствуем любые начинания, в том числе властей, в части оказания помощи обманутым дольщикам, но дело в том, что меры, принятые в последнее время в защиту прав дольщиков, скорее приводили к удорожанию стоимости жилья для них же.
Возможно, застройщикам, которые получат земельные участки под застройку без торгов, такое предложение и будет выгодным, если окупятся квартиры, отданные обманутым дольщикам бесплатно в соответствии с этим законопроектом. Окупятся они в том случае, если застройщику полностью за свой счет не придется решать проблемы с проведением сетей к этим участкам, с созданием инфраструктуры. В обратном случае, при необходимости компенсировать произведенные застройщиком на это затраты, себестоимость жилья рискует подорожать.
По мнению строителей, прежде чем разрабатывать новые законы в поддержку обманутых дольщиков, властям не помешало бы проверить, насколько эффективны уже принятые и не тормозят ли они деятельность строительных компаний.
«Уголовное» домостроение
Как отметили в прокуратуре Приморья, в истекшем периоде 2016 года в органы полиции поступило 34 сообщения о преступлениях, связанных с нарушениями прав участников долевого строительства, за этот же период возбуждено 17 уголовных дел.
- Вопросы соблюдения прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирных домов находятся под пристальным вниманием прокуратуры Приморья, - отметили в пресс-службе ведомства. - На сегодняшний день на территории Приморского края имеется 9 так называемых «проблемных» жилых домов: ул. Замараева, д. 20, ул. Замараева, д. 20/1, ул. Замараева, д. 22/1, ул. Замараева, д. 24 в г. Партизанске, ул. Славянская, д.17, ул. Кипарисовая, д. 2, ул. Кипарисовая, 26, ул. Зейская, 10-12, Ладыгина, д. 2д во Владивостоке, которые до настоящего времени по различным причинам не введены в эксплуатацию. Надзорная деятельность прокуратуры в указанной сфере будет продолжена вплоть до фактического восстановления прав каждого дольщика.
Результаты проверок, проведённых органами прокуратуры совместно с контролирующими органами, свидетельствуют о том, что нарушения допускаются на всех этапах строительства таких домов.
- Нарушения выявлены при производстве строительных работ, при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при передаче построенных объектов участникам долевого строительства, - добавили в пресс-службе. - По каждому факту нарушений прокуратурой принимается весь комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на восстановление прав «обманутых дольщиков». Так, по результатам проведенных проверок за 9 месяцев 2016 года органами прокуратуры края выявлено 87 нарушений закона в указанной сфере. В целях устранения указанных нарушений внесено 26 представлений, 18 из которых уже рассмотрены и удовлетворены.
С «дольщиков» на ЖСК
Альтернативой долевому строительству, которое, по словам некоторых игроков рынка, испытывает трудности в связи с последними изменениями в законодательстве, все чаще становятся ЖСК (жилищно-строительные кооперативы). По словам Пихурина, это позитивная тенденция.
- Теперь добросовестных застройщиков находят сами председатели жилищных кооперативов, которые заинтересованы не только в качественно построенном жилье, но и в оптимальной ценовой политике строительной компании. К примеру: в Артеме по муниципальной жилищной программе мы построили за два года 324 квартиры для работников сфер образования, культуры и здравоохранения, - отметил Дмитрий Пихурин. - Людям нужно было где-то жить, и они нашли деньги, чтобы построить жилье, а главное, честную строительную организацию в нашем лице. Первые квартиры мы построили по цене в 32 тыс. рублей за кв. м., затем еще два дома по 35 тыс. И это были цены на квартиры практически в центре города Артема! Кооперативы позволяют строить жилье опираясь также на федеральное законодательство, и это позитивная тенденция для застройщиков с хорошей репутацией: другим участники кооперативов доверять не будут. Сегодня нужно всячески способствовать поддержке и развитию строительных компаний: им нужно дать возможность строить много и вовремя платить им за это.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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