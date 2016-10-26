Тайфун подмочил урожайность

Но катастрофы на овощном рынке в этом году не случится, и дефицита потребители не почувствуют

Сельское хозяйство Приморья, несмотря на сложные климатические условия, в последние годы наращивало объемы производства, валовые показатели регулярно росли почти по всем культурам. Этот год можно было бы тоже прировнять к успешным, тем более планы в начале посевной были заявлены амбициозные. На основе заключенных с сельхозпроизводителями договоров чиновники прогнозировали рост площадей сои на 12%, площадей кукурузы – на 30%, не ожидали уменьшения площади посевов и по другим культурам, в том числе рису, картофелю, овощам.

Но ситуацию изменила погода: тайфун «Лайонрок» принес растениеводческим хозяйствам края почти 770 млн рублей ущерба. Пострадало около 30 тыс. га засеянных различными культурами площадей, из которых наибольшее количество пришлось на соевые поля. В общей сложности, по словам вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, пострадало не более 10% полей.

- Наше хозяйство в этом году не будет убирать порядка 30% площадей, - говорит заместитель директора ООО «Черниговский продукт» Владимир ХИЖИНСКИЙ. – Это примерно 300 га. Соя погибла на этих гектарах прямо во время вегетации. По приблизительным оценкам, ущерб составил 10 млн рублей. Нам сейчас списали эту площадь в планах посевов. Но наши поля были полностью застрахованы, и сейчас все ждут окончания уборки, чтобы дать более точную оценку ущерба. Для нас эти потери существенные, они, конечно, не принесут катастрофу хозяйству, и банкротства мы не ждем, но планы развития придется корректировать. Мы планировали купить два новых трактора, комбайн в этом году. Очевидно, это сделать не получится.

В то же время оперативные данные департамента сельского хозяйства показывают, что даже с учетом списания площадей в этом году засеяно больше гектаров, чем в прошлом году. И даже более того - некоторые культуры показали увеличение урожайности, например по сое средний по краю показатель составил 15 центнеров с гектара. Наиболее высокая урожайность - 30 центнеров с гектара - достигнута у таких производителей, как компания «Мерси Трейд», рекордные показатели и в КФХ «Толочка». Фактически эти хозяйства достигли результата стран - мировых лидеров в производстве сои. Как известно, лучшие средние показатели урожайности сои в мире находятся на уровне 30 центнеров с гектара.

- Тайфун, конечно, повлиял на урожайность, так как вымокли довольно большие участки полей, – говорит Василий ТОЛОЧКА. – По зерновым урожайность упала в этом году почти вдвое. И по сое она тоже несколько ниже, чем ожидали, но все равно выше, чем в прошлом году, когда она находилась на уровне 25 центнеров с га. Еще не завершена уборка сои, но на сегодняшний день в среднем по кругу урожайность сои у нас пока держится на уровне 26-27 центнеров с гектара. Если бы не попали под затопления поля в некоторых местах, то средняя урожайность была бы 30, поскольку на наших полях местами урожайность доходит до 34-36 центнеров. Но, к сожалению, там, где земля вымокла, она упала до 15-20 центнеров с гектара.

Несмотря на то что под другую стратегически важную культуру в Приморье – рис – тоже увеличены площади даже с учетом списания до 21 тыс. га, все же урожайность пока ниже прошлогодней. По словам рисоводов Хорольского района, проблема некоторых рисовых полей края связана с тем, что с чеков не откачивают воду. «Сбросные каналы все полные, поля мокрые стоят, и техника буксует», - говорят они. В общем урожайность риса снизилась с 29 до 27 центнеров с гектара. Впрочем, убрано пока только немногим больше 30%, поэтому, возможно, показатель все же будет выше по итогам года.

Не совсем благоприятная ситуация сегодня складывается на овощных и картофельных полях, где убрано уже свыше 90% гектаров. «Высокая урожайность картофеля отмечается в Анучинском и Пожарском районах – 220 центнеров с гектара», – сообщают в департаменте сельского хозяйства.

В то же время участники овощного рынка говорят о серьезных потерях в этом году. По их словам, на поле остается до 30% картофеля, моркови и свеклы. И никто не может дать сегодня гарантии, что весь этот объем удастся убрать до заморозков. Овощеводы объясняют это не только тайфуном, но и сентябрьскими дождями, затянувшими сроки уборки. «Мы сейчас выбираем, что убрать, а что придется закопать», – говорят в Октябрьском районе.

В то же время оптовые поставщики считают, что катастрофы на овощном рынке в этом году не случится и дефицита потребители не почувствуют. Компания «Восточный меридиан» планирует поставить в Приморье картофель из Сибири, где в этом году собрали хороший урожай. По словам генерального директора компании Валерия ПРЕСТИНСКОГО, в Приморский край уже пришло на адрес их компании 6 контейнеров с картофелем из Сибири и 9 контейнеров находятся в пути.

Стоит отметить, что на овощном рынке, несмотря на потери, не ожидается больших поставок овощей из Китая. Как говорят поставщики, китайские продукты становятся все менее конкурентоспособными на российском рынке. Сегодня оптовая цена, например, на капусту, выращенную в Приморье, находится на уровне 15 рублей за кг, сибирская капуста с учетом затрат на доставку ее сюда так же предлагается оптовиками по 15 рублей за кг. А вот китайскую капусту с учетом всех таможенных и других платежей сейчас предлагают по 25 рублей за кг. Очевидно, вплоть до весны некоторые китайские овощи будут вытеснены с рынка российскими продуктами.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.