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ПАО "ДЭК" расширяет клиентскую базу за счет обслуживания новых потребителей

26 Октября 2016, 10:20 | Приморье

ПАО «ДЭК» (входит в холдинг ПАО «РАО ЭС Востока») увеличивает количество обслуживаемых потребителей. В результате принятия на обслуживание 114,8 тыс. потребителей по зоне деятельности Приморского края полезный отпуск электроэнергии вырос на 337,2 млн киловатт-часов. В настоящий момент энергокомпания обслуживает около 1,8 млн жителей Дальнего Востока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Расширение клиентской базы произошло в связи с лишением статуса гарантирующего поставщика компаний, ранее действующих на территории нескольких муниципальных образований Приморья, и принятием ДЭК функции сбыта электрической энергии в данных районах. Теперь эти абоненты, минуя перепродавцов, получают электроэнергию непосредственно от Дальневосточной энергетической компании.

Помимо этого, на сегодняшний день уже 57,1 тыс. юридических лиц напрямую рассчитываются с ПАО «ДЭК» на территории Дальнего Востока.  За 8 месяцев текущего года они потребили свыше 9 млрд киловатт-часов электроэнергии.  Тенденция роста электропотребления отмечена по группе предприятий, финансируемых из федерального бюджета по всей зоне присутствия энергокомпании. Наибольший прирост в данной категории продемонстрировал Приморский край, там полезный отпуск увеличился на 119,7 млн киловатт-часов, по Хабаровскому краю – на 78,8 млн.  В Еврейской автономной области зафиксировано увеличение потребления электроэнергии в сфере промышленности на 7,4 млн киловатт-часов. Наибольший прирост электропотребления в сельском хозяйстве наблюдается в Амурской области - почти на 10 млн киловатт-часов.

На трех территориях деятельности ПАО «ДЭК» увеличило отпуск электроэнергии предприятиям малого и среднего бизнеса. Так, в Приморском крае данная категория стала потреблять на 81,1 млн киловатт-часов больше. В Амурской области их электропотребление выросло почти на 18 млн киловатт-часов, в Хабаровском крае – на 15,4 млн киловатт-часов. Принятие на обслуживание новых потребителей на нескольких территориях способствовало существенному приросту объема реализуемой электроэнергии. Устойчивую тенденцию роста потребления электроэнергии демонстрирует население. За 8 месяцев текущего года оно увеличилось на 378,4 млн киловатт-часов в зоне обслуживания энергокомпании.

ПАО «ДЭК» является самым крупным гарантирующим поставщиком и Единым закупщиком электроэнергии на Дальнем Востоке. Энергокомпания обслуживает около 1,8 млн физических лиц и свыше 57 тыс. юридических лиц, ежегодный объем поставляемого энергоресурса конечным потребителям составляет 20-21 млрд киловатт-часов.  ПАО «ДЭК» готово и дальше обеспечивать растущие потребности региона в электроэнергии и увеличивать ее поставки потребителям ДФО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ДЭК  энергетика 



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