В Приморье начались слушания по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора "ТМК"

Бывший глава «ТМК» обвиняется в преднамеренном банкротстве предприятия, построившего Золотой мост, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В Приморье начались слушания по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, Уссурийск) Виктора ГРЕБНЕВА. Успешный менеджер, под руководством которого во Владивостоке был построен Золотой мост, обвиняется в преднамеренном банкротстве предприятия, ущерб от которого следствие оценивает в сумму более 400 млн рублей. Виктор Гребнев свою вину не признает.

В ходе первого заседания в Уссурийском районном суде прокурор зачитал обвинительное заключение, согласно которому господин Гребнев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» до недавнего времени было одной из самых крупных мостостроительных компаний на Дальнем Востоке. Наиболее значимые объекты, возведенные компанией: вантовый подвесной мост через бухту Золотой Рог и дорога с эстакадой на участке поселок Новый - полуостров Де-Фриз - станция Седанка - бухта Патрокл во Владивостоке. ТМК также являлась субподрядчиком строительства космодрома «Восточный». В 2015 году доведенные до отчаяния рабочие прямо со стройплощадки космодрома в Амурской области по видеомосту в ходе прямой линии с президентом РФ обратились за помощью к Владимиру ПУТИНУ.

По версии следствия, фигурант дела, являясь гендиректором ЗАО «ТМК», используя свое служебное положение, распорядился вверенными ему денежными средствами в размере свыше 407 млн рублей.

Он же, как считает следствие, с января 2012 года по декабрь 2014 года совершал действия, направленные на преднамеренное банкротство возглавляемого им предприятия.

Так, по данным следствия, в апреле 2014 года он умышленно заключил и исполнил в добровольном порядке, в отсутствие законных требований банка, договоры поручительства, уплатив денежные средства в размере 288 млн рублей в счет погашения перед банком кредитов другой компании.

Зная о наличии признаков банкротства, в нарушение законодательства, он не обратился в арбитражный суд с заявлением должника, а сознательно совершал действия, направленные на увеличение неплатежеспособности. В результате неэффективного использования им имущества ЗАО «ТМК» финансовое состояние компании начало ухудшаться. Возникли проблемы с выплатой зарплаты рабочим.

Арбитражный суд Приморского края признал ЗАО «ТМК» банкротом. В ходе расследования дела на имущество обвиняемого, а также имущество компании, учредителем которой он является, наложен арест на сумму порядка 300 млн рублей. Виктор Гребнев с весны прошлого года находится под домашним арестом.

Господин Гребнев обвинения в свой адрес не признает. Адвокаты уже заявили ходатайство о возвращении дела прокурору для доработки обвинительного заключения «в связи с многочисленными неточностями и нарушениями», но оно было отклонено. Следующее заседание суда назначено на 27 октября.

Досье "Золотого Рога": Виктор Гребнев в 1993-2006 годах работал в должности начальника Уссурийского мостостроительного отряда (филиал ОАО «Дальмостострой»). С мая 2006 года до начала сентября 2014 года занимал пост гендиректора ТМК. В 2011 году был избран по списку «Единой России» в Законодательное собрание Приморья, в котором возглавил комитет по экономической политике и собственности. В феврале 2015 года Гребнев был назначен директором краевого департамента промышленности и транспорта, но после возбуждения против него уголовного дела отправлен в отставку.

В феврале текущего года Арбитражный суд Приморского края по заявлению Сбербанка начал в отношении уже бывшего гендиректора процедуру банкротства (введена процедура реструктуризации долгов). Сумма его задолженности перед Сбербанком превышает 830 млн рублей (почти 802,3 млн рублей основного долга и около 32,6 млн рублей неустойки). В июне Гребневу было отказано в удовлетворении кассационной жалобы о прекращении процедуры банкротства.

Коллектив ТМК первоначально обвинял в плачевном положении компании новых собственников. Бывший единоличный акционер Виктор Гребнев «условно продал» 75% акций за 2,2 млн рублей. При заключении сделки была договоренность о финансовом оздоровлении предприятия, сохранении коллектива и предоставлении объемов работ. В итоге по 25% акций получили Александр МЫСИН, Валентин СЛАВИН и Игорь НЕСТЕРЕНКО, возглавивший компанию вместо Гребнева. В дальнейшем г-г Нестеренко сам попал по уголовное преследование, после того как рабочие ТМК во время прямой линии с президентом страны прямо со стройплощадки космодрома «Восточный» пожаловались на многомиллионные долги по зарплате.

В августе этого года суд вынес обвинительный приговор Нестеренко. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил Нестеренко наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей.

Бывший гендиректор был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) и ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат).

В апреле 2016 года в отношении Нестеренко суд уже вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве - выводе со счетов предприятия более 104 млн рублей. Ему было назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии общего режима и штрафом в размере 900 тыс. рублей.

Игорь Нестеренко стал не единственным, к кому следственные органы предъявили претензии по итогам проверок на предприятии. Под суд пошел и бывший председатель совета директоров ЗАО «ТМК» Сергей ЮДИН. В мае этого года он был осужден по делу о мошенничестве как соучастник и получил три года и четыре месяца колонии. Кроме того, суд оштрафовал Юдина на 1 млн рублей.

Бывший конкурсный управляющий ТМК Дмитрий ЛИЗУНОВ обращался в полицию в связи с выявлением признаков преднамеренного банкротства компании.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.