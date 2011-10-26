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Приморское УФАС России продолжает мониторинг цен на нефтепродукты

26 Октября 2011, 19:43 | Приморье

Крупнейшими компаниями, осуществляющими розничную торговлю автомобильным топливом на территории Приморского края являются «Приморнефтепродукт» и «РН-Востокнефтепродукт».

На территории Приморского края находится более 300 АЗС, на которых осуществляется розничная торговля автомобильным топливом.

С целью недопущения действий со стороны хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение в части установления необоснованно высоких цен, Приморским Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России проводится ежедневный мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты.

Крупнейшими хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю автомобильным топливом на территории Приморского края, являются ОАО «Приморнефтепродукт» (ВИНК – ОАО НК «Альянс» - 107 АЗС) и ООО «РН-Востокнефтепродукт» (ВИНК – ОАО НК «Роснефть» - 27 АЗС).

В период с июля по октябрь розничные цены на нефтепродукты данных хозяйствующих субъектов изменялись следующим образом:

ООО «РН-Востокнефтепродукт» - розничные цены с июля по 10 августа увеличились на автомобильные бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо - на 1 рубль за литр, а на бензины марок А-80 и АИ-98 – на 1,2 рубля за литр. С 10 августа по настоящее время, розничные цены не менялись.

ОАО «Приморнефтепродукт» - розничные цены с июля по 7 августа на все марки нефтепродуктов увеличились на 0,7 рублей за литр и до 3 октября оставались без изменения. 3 октября розничная цена на бензин марки АИ-98 увеличилась на 0,8 рублей за литр.

Анализ розничных и закупочных цен показал, что изменение розничных цен на нефтепродукты в периоды их повышения было связано с опережающим ростом закупочных цен.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством цены на нефтепродукты не подлежат государственном регулированию, являются свободными и формируются продавцами исходя из складывающейся на рынке конъюнктуры (спроса и предложения). Цена устанавливается продавцом нефтепродуктов исходя из фактических затрат на добычу нефти, ее транспортировку, переработку на нефтеперегонных заводах, транспортировку продуктов перегонки, компенсацию затрат оптовых и розничных продавцов. Кроме того, в цену топлива включаются налоги и прибыль предприятия.

Автор: Пресс-служба Приморского УФАС России
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