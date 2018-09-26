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Tele2 запускает полную линейку популярных платежных сервисов

26 Сентября 2018, 19:07 | Приморье

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым на российском телеком-рынке реализовал всю линейку популярных способов пополнения баланса. Теперь клиенты компании могут оплачивать услуги связи с помощью Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay.

Пользователи мобильных устройств на операционной системе Android могут пополнять мобильный счет с помощью Samsung Pay и Google Pay на сайте Tele2. Достаточно со смартфона зайти на страницу http://topup.tele2.ru и выбрать оплату через соответствующие сервисы. Ранее такую возможность получили клиенты, которые совершали платежи благодаря технологии Apple Pay.

В скором времени Tele2 внедрит прием платежей с помощью Samsung Pay и Google Pay в личном кабинете и приложении «Мой Tele2».

Клиенты Tele2 все чаще выбирают сервис бесконтактной оплаты для пополнения мобильного счета. С июля 2017 года по сентябрь 2018 года абоненты оператора совершили через Apple Pay более 500 тыс. транзакций.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

«Сегодня проникновение смартфонов в сети Tele2 составляет 65% от всех зарегистрированных устройств. Это указывает на большой потенциал сервисов бесконтактной оплаты как способа пополнить баланс телефона. Итоги работы технологии Apple Pay подтверждают востребованность услуги. Так, в сентябре доля пополнений баланса с ее помощью составила 10,5% от общего оборота платежей на сайте Tele2. Сейчас мы запускаем еще два удобных сервиса, и теперь нашим клиентам доступны все популярные инструменты бесконтактной оплаты. Это позволит пользователям смартфонов совершать безопасные мобильные платежи без ввода данных банковских карт и паролей».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: связь  tele2 



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