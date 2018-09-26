В Приморье рисовые чеки меняют собственников

В Приморье земли готовят под реализацию принципиально нового для рисоводства крупного проекта

На встрече в рамках Восточного экономического форума с министром планирования и инвестиций Вьетнама Нгуен Чи Зунгом глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО заявил о желании привлечь вьетнамских специалистов к разработке рисовых полей на территории края. Как известно, рисоводство для Приморья – отрасль традиционная, с отстроенной в советские времена дорогостоящей гидромелиоративной системой, позволяющей вполне эффективно развивать это растениеводческое направление и в наши дни. Не является секретом и то, что сами эти системы сейчас пребывают не в лучшем состоянии и нуждаются в восстановлении. Но ремонтные работы в подавляющем большинстве случаев должным образом не осуществляются по многим причинам, в том числе из-за отсутствия собственника.

Впрочем, не все рисовые системы в крае не имеют собственника. Например, Мельгуновская система принадлежит южнокорейской компании и, по словам специалистов, в целом находится в нормальном рабочем состоянии. Пользуются ею, как минимум, пять рисоводческих компаний.

Хороший пример

Еще лучше дела обстоят с Владимиро-Петровской системой, которая в этом году была восстановлена полностью. По словам собственника этой системы Виктора РУДЕНКО, все проржавевшие к этому времени металлические и прочие части были заменены на новые, вычищено русло каналов, удалена растительность, отсыпаны дороги. Общая сумма затрат на эти работы составила порядка 15 млн рублей. И даже более того - отремонтированы были и складские помещения. «Наша рисовая система в идеальном состоянии и готова принять инвесторов», - заявил Виктор Руденко.

Этими инвесторами по достигнутым договоренностям станет московская компания в партнерстве с японскими и китайскими компаниями. В дни работы Восточного экономического форума будущие московские инвесторы посетили рисовые чеки, оценили готовность системы к работе. Ожидается, что с 2020 года все поля Владимиро-Петровской рисовой системы будут засеяны рисом. Кроме того, планируется строительство завода по выращиванию саженцев риса. Основным инвестором проекта станет японская компания.

Но пока на этих землях выращивают сою. Виктор Руденко уверяет, что происходит это вовсе не случайно, а с вполне понятной целью – восстановления плодородия почвы через севооборот, поскольку в предыдущие годы на этих землях в течение долгого времени рис сеяли китайцы ежегодно, истощив эти земли. Сейчас фактически земли готовятся под реализацию этого принципиально нового для рисоводства края крупного проекта.

Несовпадение данных

В этом году, по данным департамента сельского хозяйства, площадь посевов риса в крае составила 13 тыс. гектаров, что, как уверяют чиновники, на 16% больше, чем в прошлом году. В то же время Приммелиоводхоз, приобретя для обследования рисовых полей квадрокоптер, обнаружил несовпадение с данными по количеству рисовых гектаров. Это несовпадение составило порядка 2 тыс. гектаров, то есть по факту в возделывании риса используется примерно на 15% больше земли. «Достоверной статистики нет, - говорят специалисты в Спасском районе, - могла бы прояснить ситуацию погектарная поддержка, но они не хотят даже связываться с ней. Собственникам земли, сдающим землю в аренду, и так хватает денег. Он сдает китайцам ее по 5-6 тыс. рублей за гектар. Зачем ему поддержка в размере, допустим, 1 тыс. рублей за гектар?»

А это значит, что в общих объемах этого производства, задействованных под него ресурсах, в нашем крае есть полностью теневая часть. Еще больше странностей можно обнаружить в объемах использования воды для орошения.

- Для выращивания риса на территории Приморского края норма использования воды составляет 12 тыс. кубов на гектар за весь поливной сезон, - пояснил Деловой газете «Золотой Рог» директор Приммелиоводхоза Олег НАГОРНЫЙ. - Существует водохозяйственный баланс – это непосредственное приложение к договору, где разбивается по декадам объем воды, который сельхозпроизводители намерены использовать. Эти цифры зависят еще и от технологии возделывания этой культуры - глубокой или неглубокой заделки риса. Хозяйства используют по-разному воду. Но по факту получается, что в крае есть хозяйства, которые вообще 2-4 тыс. кубов воды всего используют. Так не может быть. Они однозначно где-то воду берут и делают это незаконно. По российскому законодательству для того, чтобы бросить помпу в речку, нужно получить для этого разрешение. Практика показывает, что, как правило, у них нет его. Они идут на нарушение законодательства.

Полиция, конечно, изымает эти помпы, но они все равно появляются периодически. По оценкам специалистов, из всех рисоводческих территорий наиболее неблагополучная ситуация в Спасском районе, где совсем недавно в очередной раз были обнаружены милицией помпы в районе Новосельской рисовой системы. Система эта, как и многие другие мелиоративные системы в крае, не имеет собственника. Как пояснили районные специалисты, эта система используется порядка 20 лет без какого-либо ремонта. Пропускная способность каналов близка к нулевой. «Это пародия, а не выращивание риса. Никаких инженерных систем. Насосы поставили, накачали воды, и все на том», - говорят районные специалисты.

Рисоводы меняют технологию

Рисоводческие компании при этом отмечают, что стоимость воды для возделывания риса растет ежегодно, что не лучшим образом сказывается на себестоимости продукта, и даже более того – на желании китайцев, считающих свой доход в юанях, приезжать в Приморский край для работы на рисовых полях. А зависимость рисоводческой отрасли от иностранной рабочей силы в нашем крае предельно велика. По данным специалистов, порядка 80% собираемого с полей риса выращивают китайцы, хотя договоры на обслуживание этих рисовых гектаров заключают компании с российской пропиской. По документам, в Приморье рис выращивают местные хозяйства, но работают на полях в основном китайцы. И инвестиции в рисоводство тоже зачастую китайские. Правда, ремонтом систем, по словам специалистов, они все же не занимаются. Их инвестиции ограничиваются, по большей части, приобретением специализированной техники для работы в поле и созданием мощностей для переработки сырья в крупу. Соответственно, долгосрочных проектов в рисоводстве у них здесь нет.

Эта зависимость от иностранной рабочей силы ставит отрасль в уязвимое положение. Тем более, с каждым годом все сложнее и сложнее привлекать китайцев, рассчитывающих на более высокие доходы от этой работы. Как следствие, в последние годы в целях экономии некоторые рисоводческие компании постепенно переходят на практику привлечения российских рабочих, что в некотором смысле хоть и менее эффективно, но зато и затрат меньше требует.

По словам агронома компании «Альянс» Сергея ПОЛИЩУКА, раньше компания активнее привлекала китайских рабочих, но в последние годы они ограничиваются только тремя специалистами из Китая.

Стоит отметить, что китайцы теперь, в отличие от прошлых лет, востребованы, в первую очередь, как высококвалифицированные специалисты. Тем более, что русских агрономов практически не осталось уже. А вот на рабочие места, например, поливальщиков, идут в основном местные сельские жители. Такая же картина и в южнокорейской компании «Агро Дэсун Ханка», на полях которой традиционно трудятся только местные жители окрестных сел. С прошлого года корейцы так же приглашают на сезон трех китайских специалистов.

Но сокращают производственные расходы рисоводы сейчас не только в части рабочей силы. Специалисты отмечают растущую с каждым годом тенденцию смены технологии. Еще несколько лет назад экологи и агрономы били тревогу в связи с тем, что на рисовых полях широкое распространение получила технология, которую называли «мокрая планировка». Эта технология довольно эффективна, но требует большого расхода воды. И наносит огромный вред плодородию почвы. Но поскольку вода регулярно дорожала, что вело к ее частичному воровству, то рисоводы, чтобы не нарываться на штрафы, стали искать другие варианты. Тут и вспомнили традиционные российские технологии. Как объяснили в Приммелиоводхозе, в тарифе подаваемой на поля воды 60% составляют затраты на электроэнергию. Соответственно, по мере роста стоимости электричества рос и тариф на воду. В итоге рисоводы вынуждены были перейти на сберегающие воду технологии, т.е. советские технологии рисосеяния «по сухому».

- В Ханкайском районе по «мокрой планировке» в этом году никто и не сеял, - говорит Сергей Полищук. - Погода позволяла спокойно перейти на другие технологии. Кто-то сеял по «глубокой заделке», но в основном - по «минимальной заделке». Это обычная русская практика. Сейчас нашей технологией пользуются и китайцы, поскольку она дешевле. Но китайцев это не останавливает, они все равно постепенно уходят с приморских полей.

Несмотря на удачное начало сельскохозяйственного года, в этом году рисоводы не ждут больших урожаев. Непогода, частые дожди не способствуют качественному и обильному урожаю.

На фото: Приморские рисоводы заговорят по-вьетнамски и китайски.

Фото автора.

Елена АБАШЕВА.

КСТАТИ

В ожидании урожая

Предметный интерес к рисоводству в Приморье проявляют самые разные игроки. Так, московская компания «МКР Капитал» уже в следующем году планирует снять первый урожай с нового рисоводческого предприятия в Приморском крае с применением японских технологий. Объем совместных российско-японских инвестиций в проект составит $100 млн.

«Это проект по имплементации японских технологий по выращиванию риса, который позволит увеличить урожайность в регионе с 28 до 45 центнеров с гектара, а в дальнейшем - до 55 центнеров с гектара. Японская сторона заинтересована в предоставлении нам ноу-хау, и сегодня мы подписали меморандум о намерениях по реализации этого проекта. Японская сторона обеспечивает участие нас и наших российских компаний в южном тихоокеанском мировом рынке и открывает для нас рынок капитала стран Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал гендиректор ООО «МКР Капитал» Михаил КРЫЛОВ в мае на полях Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, в селе Владимиро-Петровка Ханкайского района резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) ООО «Рус Фуд» планирует выращивать рис на площади в 1,2 тыс. га. Компания озвучивала, что готова инвестировать в рамках проекта около 82 млн рублей в приобретение сельскохозяйственной техники, обустройство перевалочной площадки и строительство жилых модулей для работников. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», 60% капитала ООО «Рус Фуд» принадлежит ООО «Русская пища» (Чита), еще 40% - двум китайским предпринимателям.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.