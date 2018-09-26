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"Русагро" предвкушает выгоду
Группа «Русагро», реализующая на территории Приморья масштабный свиноводческий проект, попытается извлечь выгоду из появления в Китае африканской чумы свиней (АЧС). Ранее председатель совета и совладелец «Русагро» Вадим МОШКОВИЧ говорил, что основную угрозу для свиноводческого проекта группы в Приморье представляет именно биобезопасность.
«Мы считаем, что это может создать возможности как для китайских производителей, которые сейчас активно строят новые современные комплексы, безопасные с точки зрения болезней, и также соответствующие требованиям по экологии, но также и для компаний, которые будут экспортировать (читай – «Русагро»). Да, действительно, совсем недавно произошло то, чего многие боялись - в пяти провинциях Китая появилась африканская чума свиней. Нужно понимать, что более 80% свинины в Китае производится производителями, которые в нашей терминологии не соответствуют даже второму компартменту - это либо производство в подворьях, либо это производство на маленьких неэффективных фермах», - сказал гендиректор группы «Русагро» Максим Басов на площадке IV Восточного экономического форума.
Досье "Золотого Рога": Болезнь животных, вызванная АЧС и угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Источником распространения заразного вируса стали пастбища и добавляемые в подкормки пищевые отходы.Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье полностью уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни, из-за чего производители несут экономические потери.
В России в последние годы АЧС является серьезной проблемой - вспышки заболевания возникали, в том числе, и на свинокомплексах «Русагро» в Белгородской области. На территории Приморья случаев выявления заболевания животных африканской чумой свиней не выявлено
Для начала экспорта следует закрепить статус региона как свободного от этого заболевания по принципу регионализации, считают в «Русагро».
«Мы считаем, что рано или поздно российская свинина попадет на эти рынки, и мы считаем, что лучший способ сегодня продвигать российскую свинину на эти рынки - это регионализировать конкретно Дальний Восток - в частности, Приморский край - как регион, на сегодняшний день свободный от африканской чумы свиней. Такая практика существует в Японии, и такая практика в принципе существует в Китае. В Приморском крае, мы считаем, риски африканской чумы свиней гораздо меньше. Это связано с тем, что пока африканской чумы здесь нет, во-вторых, это связано с тем, что мы строим комплексы, которые еще более значительно усовершенствованны по сравнению с теми, которые есть в европейской части России. Мы построили моноблоки, у нас отдельная система защиты дополнительная. Поэтому мы считаем, что риски есть, но они не таковы, чтобы останавливать проект», - отметил г-н Басов.
Проект «Русагро» в Приморье объединит племенную ферму на 3 тыс. чистопородных свиноматок и цех производства семени, шесть свинокомплексов по 3 тыс. свиноматок в каждом, элеватор, комбикормовый завод мощностью 300 тыс. тонн, завод по переработке отходов, убойное производство и мясоперерабатывающее предприятие производительностью 670 тыс. голов в год.
Мощность комплекса составит 82 тыс. тонн свинины в живом весе. Стоимость проекта составляет 27,7 млрд рублей, из которых 12 млрд рублей были инвестированы в 2016-2017 годах.
В случае открытия экспортных рынков проект предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. тонн в живом весе в год. «Мы хотели бы этот проект увеличить для того, чтобы поставлять продукцию на экспортный рынок - это, в первую очередь, Китай, Япония и Южная Корея», - сказал Максим Басов. По его словам, товарное производство свинины начнется в 2020 году.
На данный момент «Русагро» является третьим по величине производителем товарной свинины в России. В целом Россия занимает пятое место в мире по производству свинины, и себестоимость производства в РФ - одна из самых низких в мире из-за дешевизны кормов, в частности, кукурузы.
«Что касается Приморья, то здесь существуют достаточно большие возможности по производству сои и кукурузы. Может быть, урожайность не такая высокая - сейчас мы работаем с урожайностью около 2 тонн по сое и 7 тонн по кукурузе. Мы считаем, что в течение нескольких лет мы сможем выйти на 3 тонны сои, и будем стараться выйти на более чем 9 тонн кукурузы. Это еще более увеличит конкурентоспособность. Ну и, соответственно, животноводство, которое будет развиваться здесь, это, в первую очередь, конечно, свинина и в дальнейшем - молочное животноводство. Мы риски понимаем, но нас это не останавливает, мы, наоборот, ждем с нетерпением, когда же мы с российским государством сможем открыть экспортные рынки», - сказал глава «Русагро».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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