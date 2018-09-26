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Фонд капитального ремонта устроил в Приморье капитальную неразбериху

26 Сентября 2018, 14:40 | Приморье

Фонд капремонта - удивительная структура, назначения которой и поныне не совсем понимают многие граждане Российской Федерации, и жители Приморья в частности. Так одной из особенностей Приморского краевого ФКР является то, что его счета находятся в Хабаровском филиале банка ВТБ - и всем плательщикам приходится платить комиссию за перевод средств в размере 1% от суммы платежа за услуги межбанковского перевода.

Почему так, для чего приморская краевая финансовая организация, аккумулирующая на своих счетах деньги собственников квартир в многоквартирных домах и ведущая расчеты с поставщиками товаров и услуг в Приморском крае, держит счета не в Приморском крае, а в Хабаровском? Хороший вопрос, который следовало бы адресовать новому директору ФКР МКД по Приморскому краю Александру КОВАЛЮ - хотя эта практика была внедрена задолго до его прихода на должность в мае нынешнего года, но прошедших 4 месяцев было достаточно, чтобы разобраться и решить эту проблему. Но нет - вероятно, держать счета в соседнем регионе и получать дополнительные комиссии кому-то выгодно?

Судя по отчетности краевого фонда капремонта, размещаемой на официальном сайте этой организации за 2015 и 2016 годы, платежей на капремонт поступало 1643 млн рублей в 2016-м и 1660 млн в 2015-м году.

Расходовалось в год более 2 млрд рублей по данным Приморскстата: в 2017 году 2142,4 млн руб., в 2016-м - 2006,5 млн рублей. И при этом, судя, опять же, по отчетности фонда капремонта, на его счетах на конец отчетного периода в 2015-2016 гг. оставалось порядка 1,5 млрд рублей.

Вот и выходит, что один процент от суммы в 1,6 миллиарда рублей - 16 миллионов руб в год или 1,33 млн руб в месяц. Именно эту сумму мы переплачиваем ФКР и филиалу банка ВТБ в г. Хабаровске при ежемесячной оплате взносов на капремонт.

Но мало того. Вскоре после смены руководителя ФКР МКД в Приморском крае, когда на место Дениса ГОРОВЧУКА, перешедшего работать в администрацию Владивостока, пришел Александр Коваль, прежде руководивший строительством во ВГУЭС, с платежами в ФКР стали фиксироваться чудеса. Например, семья жителей Владивостока Б. владеет комнатой в малосемейке в городе Артеме, площадью 13,4 м.кв. Комнату покупали с использованием средств материнского капитала многодетной мамы Екатерины Б. и собственниками стали все члены семьи, родители и трое их детей, младшему из которых, Михаилу, всего 10 лет. Коммунальные платежи и взносы в ФКР платила Екатерина Б., за все 13,4 кв. м - до мая нынешнего года. А с мая, после смены краевого руководителя, ФКР МКД по г. Артему почему-то стал выставлять счета на всех пятерых собственников комнаты, у каждого из которых по 2,4 кв. м жилой площади. Причем, счета с задолженностью на суммы свыше 800 рублей на каждого, или более 4 тысяч рублей на всех - при том, что ранее взнос в ФКР за всю эту комнату составлял около 100 рублей в месяц. И теперь даже Миша Б., десятилетний ребенок, должен фонду капремонта в городе Артеме без малого тысячу рублей - долго ему придется экономить на школьных завтраках и карманных деньгах, чтобы рассчитаться… Если только на помощь Мише Б. и его семье не придет прокурор.

Впрочем, во Владивостоке тоже немало проблем с деятельностью ФКР. Так, жители дома № 38 по ул. Некрасовской, представляющего собой двухэтажное строение барачного типа, с коридорной системой, где помимо комнат жильцов сохранились общий санузел и общая кухня, в начале лета нынешнего года с изумлением увидели у дома автокран с грузовиком и снующих рабочих. Оказывается, управляющая компания Ленинского района по заказу ФКР затеяла… капитальный ремонт крыши, для чего на чердак дома были загружены несколько поддонов кирпича. Но суть в том, что крышу на этом доме ремонтировали перед саммитом АТЭС, и она не течет. Зато потолки на втором этаже обваливались, никто не пострадал просто чудом, а в данный момент потолок весь в трещинах, да и общее состояние дома, как говорится, оставляет желать: в подвале стоит вода, стены и потолки в трещинах, полы ходят ходуном, электропроводка дышит на ладан. Но ремонтировать ФКР решил почему-то крышу, которая в ремонте не нуждается.

Что это? Ремонт ради освоения денег? При этом весь летний период, после завоза кирпича с выгрузкой его на чердак, рабочие не появлялись до сентября. А в сентябре вернулись, и пополнили чердак с хлипким перекрытием весом не только кирпича, но и мешков песка и цемента. Жильцы недоумевают: может, таков коварный план ФКР и УК? Добиться, чтоб перекрытия вновь обвалились, да еще над лестничным пролетом и жилыми помещениями, чтобы совсем капитально все отремонтировать, после разбора завалов и эвакуации жертв?

Виктор БУЛАВИНЦЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: банк  жилье  капитальный ремонт  приморье  долг  собственность  деньги  ВТБ  платежи  владивосток  жкх  саммит АТЭС  дети  артем  услуги 



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