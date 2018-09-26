"Мы стали жить в реалиях"

Недавно назначенный директор Инвестиционного агентства Приморского края Дмитрий Ямщиков ответил на вопросы «Золотого Рога»

Дмитрий ЯМЩИКОВ, недавно возглавивший инвестиционное агентство Приморского края, сменил его команду, сократил фонд заработной платы и на принципиально новой основе построил его работу.

О том, как это в итоге отразится на инвестиционной привлекательности края, с ним говорит корреспондент «Золотого Рога».

- Дмитрий, вы долгое время руководили серьезным бизнесом, изменился ли ваш взгляд на инвестиционный климат в Приморье в связи с вашим назначением?

- Безусловно. Первое впечатление, что до прихода сюда у меня были более узкие взгляды на состояние инвестклимата в регионе. Как человек из бизнеса, я не знал о многих институтах его поддержки. Большинство из них на слуху - это ТОРы, Свободный порт Владивосток, но есть и те, которые широко освещались только в очень узких кругах.

По факту, поддержки очень много, и она разная. Есть Министерство развития Дальнего Востока, федеральные агентства, региональные агентства, Фонд развития Дальнего Востока, Фонд развития моногородов, Корпорация поддержки малого и среднего предпринимательства, Гарантийный фонд Приморского края, Центр экспорта Приморского края, КРПК, Центр развития предпринимательства. Есть столько всего для бизнеса, что оставалось только этот бизнес найти и выбрать для него оптимальный вариант поддержки.

Также не было понимания взаимодействия между собой этих институтов. Сейчас я знаю, что их деятельность нацелена на то, чтобы бизнесменам в Приморье было комфортно, а самое главное, чтобы им были понятны правила игры. Чтобы они знали, что не отменят преференции ТОРов, Свободного порта, что не получится так, что в конце концов все разведут руками и скажут: простите, закон изменился, поэтому все, что мы вам обещали, будет по-другому, а вложенные деньги вам никто не вернет.

Это как раз тот случай, когда можно объяснить бизнесмену, что у него нет поводов переживать, что его инвестиции - в безопасности. Подобно вкладчикам банка, которые имеют защиту на гарантированно возвратном уровне.

- Институтов поддержки бизнеса много, однако мы видим, что Приморский край находится в хвосте рейтинга инвестпривлекательности. В отличие, например, от Хабаровского края. Почему все же инвесторы больше стремятся к нашим соседям?

- Смотрите, а вы оперируете цифрами инвестиций или рейтингом? Далеко не все показатели рейтинга инвестиционной привлекательности строятся на оценке предпринимательского сообщества. Есть чисто формальные признаки. Допустим, не проводился инвестиционный совет при губернаторе, который по плану должен проходить раз в два месяца - для большинства предпринимателей это никак не влияет на инвестклимат, но на рейтинг влияет. Или в Приморье порубочный талон выдается за 30 суток, вроде долго, но у нас очень много краснокнижных растений. Это не прихоть чиновника, который не понимает, что делает, а внимание к экологии, то есть, по сути, положительный фактор для инвесторов.

Да и по рейтингу инвестпривлекательности мы, в сравнении с прошлым годом, поднялись. Однозначно, с точки зрения инвестиций Приморский край намного более интересен, чем соседние регионы. Незамерзающие порты, марикультура, туризм, логистика, граница общая с Северной и Южной Кореей, Китаем, Японией, плюс кластер с льготным налогообложением и особым таможенным режимом. По объему инвестиций мы реально впереди, а по рейтингу находимся на том месте, на котором находимся.

Сейчас подразделение, ответственное за рейтинг, относится к инвестагенству. Работа по этому направлению идет системно, циклично, и главное, понятно для всех участников: непосредственно курирующего этот вопрос губернатора, ответственных вице-губернаторов, департаментов края, муниципалитетов. Учитывая, что за подавляющее число позиций рейтинга отвечает вице-губернатор Константин БОГДАНЕНКО – ранее известный в крае предприниматель, знающий, как сделать инвестрейтинг лучше, наверное, все это будет сделано.

- Не секрет, что раньше к действиям инвестагентства со стороны бизнесменов было негативное отношение. Вы, сами предприниматель, какие изменения намерены провести и какими принципами руководствуетесь в своей работе?

- Да, я пришел из бизнеса, более того, считаю, что руководитель агентства обязан знать не только теорию, но и практику предпринимательства. До этого у меня был трехлетний опыт руководства некоммерческим партнерством «Современный бизнес - Приморью», перед которым стояли те же вопросы, что и перед инвестагентством. Только сейчас мы их решаем на территории всего Приморского края и работаем со всеми, кто обращается к нам с заявками.

Особенность работы в агентстве сегодня состоит в том, что она стала абсолютно прозрачной. Здесь скрывать нечего абсолютно. А как именно мы работаем, почему, и что можем сделать, можно увидеть на нашем сайте или инвестпортале края.

Второй момент: мы сейчас четко понимаем, что делаем, и будем это доносить до предпринимателей, в том числе через некоммерческое партнерство «Современный бизнес - Приморью».

Мы будем вносить изменения и необходимые дополнения в подзаконные акты на территории края для того, чтобы они заработали. Если нужно признать инвестпроект приоритетным, мы готовы «в ручном режиме» доводить его до победного решения, а в дальнейшем, с изменением законодательной базы, это будет происходить автоматически.

Сегодня ни одна приходящая в инвестиционное агентство Приморского края заявка не теряется. Она автоматически идет в курирующий определенную тему отдел. Это может быть поиск земли, соинвесторов, помощь в юридических вопросах или что-то еще.

- Что еще изменилось в работе инвестиционного агентства с вашим приходом?

- Во-первых, мы стали жить в реалиях. Во-вторых, ушли в прошлое зарплаты руководящего состава агентства, которые были явно завышенными. При этом оплату основной работы специалистов мы, наоборот, подняли, потому что люди на своих местах работают. Сегодня мы осуществляем подбор сотрудников сторонними организациями. Нужно работать с профессионалами, а не с людьми, за которых очень сильно попросили.

В-третьих, если человек работает по международному направлению, он должен хорошо знать иностранный язык. Сейчас у нас есть международник с превосходным корейским, такого уровня переводчиков в России вообще мало. То есть пришел инвестор, кореец, и он получает полную юридическую, экономическую консультацию, детальную картину по налогооболожению, плюс по получению дивидендов. Причем на своем родном языке, ведь он пришел вкладывать деньги, создавать рабочие места. Если он хочет получить преференциальный режим, мы ему советуем ТОР либо фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока, либо что-то еще.

Но я не могу сказать, что раньше в агентстве все было плохо. Было проделано много полезной для края работы, привлечены серьезные инвесторы, но об этом почти не говорилось. У нас на сопровождении есть как новые, пришедшие недавно инвесторы, так и старые. Это серьезные китайские, корейские, японские компании, которые привели серьезные инвестиции. На слуху - крупные проекты в области марикультуры, японцы открыли высококлассный медицинский центр, создали крупный кластер деревопереработки и домостроения. Именно агентство помогло японцам в выделении лесного участка, мы убрали кое-какие барьеры с таможенной зоны в порту Славянка…

То есть многие вещи решаются на уровне инвестсопровождения. Когда человек работает, но у него что-то не получается - с таможней, железной дорогой, другими вопросами, которые находятся в региональной компетенции, ему помогать - одно удовольствие. Но и федеральные структуры тоже помогают отлично. Я имею в виду налоговую службу, таможню.

- Ваша оценка, насколько эффективно работает Свободный порт?

- Есть много проектов, которые смогли реализоваться только благодаря преференциям Свободного порта.

Например, холодильник в рыбном порту стало возможно переформатировать на основе японских технологий, чтобы он стал рентабельным, только при наличии преференций Свободного порта Владивосток. Ранее это невозможно было сделать с экономической и технологической точки зрения за счет объемов вложений и особенностей рыбной путины, имеющей сезонный характер.

- В руководстве рыбного порта говорили, что этот холодильник – «мечта»…

- Так и есть. Это говорит о том, что когда кто-то хочет работать, ему дают инструмент, и он работает. Когда он хочет что-то про запас, например, получить землю и преференции в рамках Свободного порта, но не хочет работать, его заставлять не будут.

- Как строится ваш день? Буквально, с какой мыслью вы засыпаете и с какой встаете?

- Засыпаю, думая, что нужно сделать завтра; а просыпаюсь с мыслью о том, что осталось сделать со вчерашнего дня, и что я должен сделать сегодня. Такая жизнь интересна, потому что и проекты, и задачи здесь нетривиальные, требующие весьма творческого подхода. Здесь необходимо разбираться в законодательстве: можно применить одну юридическую норму и решить вопрос, а другую - зайти в тупик. Сейчас многие механизмы сопровождения проектов только создаются, часто их приходится в ручном режиме вести. И как только ты решаешь очередную ключевую задачу, все остальное становится легко.

И сопровождение проекта требует общего понимания сути проблемы и того, как ее можно решить. И тут много зависит от опыта и знаний каждого члена команды. Путь решения вопроса может быть дольше, дороже, при этом он будет не совсем удачным. Поэтому нужно учитывать квалификацию конкретного юриста, экономиста, понимая, что каждый из них может сопровождать проект на разных стадиях, на разных уровнях.

Допустим, есть проект небольшой, но он требует глобального погружения, например, акваферма по разведению рыб осетровых пород в условиях моногорода. Здесь столько работы, что, например, сопровождение строительства ТЭЦ на газе окажется гораздо проще.

- Какой конкретный пример применения опыта, знаний команды инвестагентства вы могли бы привести?

- Допустим, надо ввезти оборудование на территорию РФ, которое стоит 10 миллионов долларов. Если платить с него налог на ввоз, велика вероятность, что рентабельности производства не будет никакой. Но нам выгодно, чтобы это оборудование работало здесь, чтобы были рабочие места и т.д. Значит, мы поможем уйти от таможенных пошлин.

Первое - есть в Свободном порту Владивосток и ТОРах свободная таможенная зона, куда оборудование может ввозиться без пошлины. Но мало кто имеет представление о том, что оборудованием можно войти в устав юридического лица. Это понимают корпоративные юристы, которых можно по пальцам пересчитать. Или если аналогичное оборудование не производится на территории России, его можно внести в соответствующее постановление РФ, которое позволит его ввозить без пошлины.

Из того, что я вам перечислил, до прихода сюда я знал только возможность безпошлинного ввоза через Свободный порт.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Что касается Свободного порта Владивосток, у многих возникает вопрос: как некоторые резиденты, не занимаясь заявленной производственной деятельностью, получают преференции? Агентства этот вопрос как-то касается?

- Соответствуя определенным условиям, компания становится резидентом СПВ. Вопрос в том, что уже в этом году многие компании должны были провести определенные работы и вложить инвестиции в СПВ. Если этого не делать, с тобой расторгается договор, ты перестаешь быть резидентом, лишаешься земельного участка и преференций. Но мы этого не касаемся, это работа федеральных структур. Они делают ее хорошо.

На фото: Директор Инвестиционного агентства Приморского края Дмитрий Ямщиков:«Засыпаю, думая, что нужно сделать завтра; а просыпаюсь с мыслью о том, что осталось сделать со вчерашнего дня, и что я должен сделать сегодня».