"Приморское кольцо" станет еще и строительным

В Артеме с 27 по 29 сентября 2018 года пройдет 26-я международная специализированная выставка «Строительство»

В преддверии очередной традиционной выставки «Строительство» в администрации Приморского края прошла пресс-конференция, на которой ее организаторы рассказали о том, чем она на этот раз порадует строительное сообщество и посетителей, которым интересны вопросы развития своей недвижимости.

Директор департамента градостроительства Приморского края Максим ВЕДЕНЕВ сказал, что если еще два года назад на выставке было представлено всего три местных производителя строительных материалов, которые выступали под брэндом «Сделано в Приморье», то на этот раз их было уже 20. Более того, многие прежние участники выставки из западных регионов страны теперь уже не представлены среди участников выставки по той причине, что те материалы и конструкции, которые они ранее рекламировали в Приморье, теперь выпускаются местными производителями.

На этой выставке особый разговор будет вестись о том, чтобы в крае выпускались все необходимые для строительства материалы и комплектующие. Главный тому стимул - ожидаемый качественный переход строительной отрасли с начала 2019 года на новую систему цено-

образования, привязанную, с целью снижения себестоимости строительства, именно к продукции местных производителей.

Соответственно, на выставке пройдет семинар для проектировщиков, на котором им будет дана возможность лучше ознакомиться с тем ассортиментом продукции, который сегодня выпускают местные предприятия строительных материалов и стройиндустрии.

Руководитель департамента высказал авторитетное мнение, что особенно ценно то, что выставка «Строительство» становится деловой площадкой по распространению ценного опыта малоэтажного индивидуального строительства. По его мнению, те бонусы, которые дает участие в выставке, оказываются эффективны всем на ней побывавшим в течение всего года после ее проведения.

Генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр» Вера ЕРМИЛОВА отметила, что на этот раз в выставке примут участие 109 компаний и организаций, связанных со строительством. К ней уже начинают подтягиваться резиденты ТОР, делающие ставку на выпуск строительных материалов и строительство жилья. Ожидается участие представителей Китая, Республики Корея и Японии. Как и прежде, акценты в экспозиции сделаны на то, чтобы выставка «Строительство-2018» была интересна широкому кругу участников строительной деятельности и жителям края. При этом приоритетно будут представлены современные технологии. Особенно это касается сегментов жилищного строительства, где развиваются такие направления, как «эко-дом», «пассивный дом», «умный дом» и другие. Здесь будут продемонстрированы основные тренды в градостроительстве – энергоэффективность, комфортность жилья и среды проживания, экологичность, smart-города, цифровые технологии в строительстве и экономике и пр.

Кстати, выставкой предусмотрена большая программа мероприятий, среди которых и II международный экофестиваль «GreenFest». Департамент по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края приглашает на выставку «Строительство» представителей муниципальных образований и специалистов по ЖКХ, где они смогут принять участие в семинаре по вопросам применения новых правил обращения с коммунальными отходами, капитального ремонта в многоквартирных жилых домах, и прояснить для себя вопросы участия муниципалитетов в программе «Формирование современной городской среды». Активное участие в выставке примет и краевой департамент образования.

Вера Сергеевна отметила также, что выставочным экспонатом стало и само место проведения выставки – это новый экспоцентр ТРК «Приморское кольцо», расположенный в г. Артеме и введенный в эксплуатацию в этом году. При этом выставка будет работать все три дня - с 27 по 29 сентября с 10.00 до 18.00, в том числе и в субботу.

Генеральный директор компании «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ высказал мнение, что ООО «Дальэкспоцентр», готовя эту выставку, очень серьезно пошло навстречу потребителям строительной продукции, создав своеобразную большую комплексную справочную зону, где человек, покупающий на рынке квартиру или собирающийся строить свое индивидуальное жилье, может в одном месте выяснить все интересующие его вопросы из первых уст. К его услугам будут представители департамента градостроительства Приморья, банков, страховых компаний, экспертов рынка недвижимости и пр.

Директор Центра развития предпринимательства Приморского края Елена НОВГОРОДОВА заявила, что эта выставка, безусловно, очень важное мероприятие для приморских представителей малого и среднего бизнеса. И для них будут интересны семинары, которые в рамках деловой программы проведут сотрудники Центра. Эти семинары будут касаться вопросов повышения строительными компаниями эффективности продаж нового жилья, особенностям обеспечения пожарной безопасности строящихся зданий и внедрению проектного управления.

Елена также отметила, что, по сути, на выставке встретятся конкуренты, которые, предлагая потребителям товары и услуги, будут вынуждены снижать цены на них, и это обязательно будет оживлять приморский строительный рынок.

На фото: Выставка «Строительство» пользуется неизменной популярностью не только у специалистов отрасли, но и у простых горожан.

Фото Vladtime.Ru.

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