Корейцы торопятся успеть к восходу "Звезды"

Судостроители из страны Утренней свежести боятся крена приморской верфи в сторону Китая

Южнокорейские судостроители, легкомысленно упустившие шанс войти в судостроительную отрасль Приморья со своими компетенциями при первом запуске проекта верфи «Звезда», сегодня спешно пытаются наверстать упущенное и опередить конкурентов из Китая, уже обеспечивающих строящийся судостроительный комплекс тяжелым оборудованием. А вот японские корабелы в принципе остались на обочине соперничества двух колоссов. И это при том, что Китай в свое время практически во всем скопировал японский и корейский опыт развития судостроения.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», корейский концерн Hyundai Heavy Industries (HHI) видит в «Звезде» серьезную угрозу для бизнеса верфи в Ульсане (Hyundai’s Ulsan shipyard). И если раньше корейцы наотрез отказывались делиться с российской стороной технологиями для строительства танкеров и газовозов, то сейчас ситуация изменилась коренным образом.

«Корейцы поняли, что проект в Приморье уже приобрел конкретные очертания. И в случае, если они не смогут интегрироваться в него, свободную нишу займет Китай, не без основания уже считающийся лидером мирового судостроения. При этом, не секрет, что китайские верфи уже давно берутся за самые сложные проекты по цене ниже, чем на корейских», - говорит представитель одной из судоходных компаний.

Кстати, в самом Китае на данный момент работают несколько совместных судостроительных предприятий, созданных на паритетной основе с участием корейских Daewoo Shipbuilding и Samsung Heavy Industries. Теперь пришло время России.

Азиатам все-таки придется делиться компетенциями

На площадке IV Восточного экономического форума (ВЭФ) ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» и корейская Samsung Heavy Industries Co. Ltd. подписали соглашение, определяющее условия создания совместного предприятия для организации эффективной системы управления проектами по строительству на «Звезде» челночных танкеров дедвейтом от 42 тыс. до 120 тыс. тонн. По условиям соглашения, СП будет учреждено до конца текущего года.

Соглашение предусматривает обмен опытом в области проектирования и строительства челночных танкеров. При этом Samsung Heavy Industries предоставит ССК «Звезда» технические спецификации и документацию базового и детального проекта судов, а также окажет содействие в разработке рабочей конструкторской документации совместно с АО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит» (Нижний Новгород).

Кроме того, по условиям соглашения корейская компания обеспечит техническую поддержку планирования, управления и контроля качества в ходе строительных и монтажных работ, закупок материалов и оборудования; обеспечит инженерно-техническое сопровождение строительства челночных танкеров на ССК «Звезда».

Немаловажный момент – в соответствии с соглашением, Samsung Heavy Industries проведет обучение российского персонала на своей верфи и организует производственную практику на аналогичных проектах. А это значит, что корейцы фактически подняли руки вверх.

Зкладка новой верфи для строительства крупнотоннажных морских судов состоялась на заводе «Звезда» в Большом Камне в ноябре 2009 года, в бытность губернатором Сергея ДАРЬКИНА, нынешнего президента ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР»). Проект запускала российская Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в партнерстве с южнокорейской судостроительной компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo). Сергей Дарькин еще тогда отмечал огромное значение этого проекта для развития региона. «Мой отец строил завод «Звезда», и тем приятнее, что здесь будет реализован столь масштабный проект, который даст толчок развития предприятию и городу в целом», - говорил Сергей Михайлович. Другое дело, что первоначальный проект не выдержал проверки временем и обстоятельствами, в том числе из-за нерешительности корейской стороны.

В итоге, в 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК передала пакет из 75% минус две акции АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) консорциуму «Современные технологии судостроения» (СТС), созданному Газпромбанком, «Роснефтегазом» и «Роснефтью». После прихода российских «тяжеловесов» проект был перезагружен по полной программе, но уже без участия корейского капитала.

Проект предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники. Судостроительный комплекс «Звезда» будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. В 2016 году «Роснефть» стала первым заказчиком верфи, заключив контракт на изготовление четырех судов снабжения ледового класса. Первое судно будет спущено на воду в 2019 году.

Кто не успел…

Корейцам есть к чему стремиться – «Звезда» постепенно «обрастает» все новыми и новыми заказами, которые в случае провала строительства верфи в Приморье могли бы достаться корейцам или китайцам. По факту нашим соседям есть от чего кусать локти.

На данный момент производственная программа судостроительного комплекса «Звезда» разработана до 2035 года, исходя из потребностей основных заказчиков и, внимание, возможностей верфи. Программа уже насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов.

В перспективе «Звезда» может стать площадкой для строительства атомного ледокола «Лидер», который будет обеспечивать круглогодичный проход судов по Северному морскому пути. На строительство суперледокола также претендует Балтийский завод в Санкт-Петербурге.

«Шансы на строительство этого ледокола у нас есть. Мы - молодая развивающаяся верфь, единственная, которая может строить крупноблочным методом - это экономит средства и сроки строительства», - отмечал гендиректор ООО «ССК «Звезда» Сергей ЦЕЛУЙКО.

«Афрамаксы» для Балтики и северных морей

Но пока речь идет о более приземленных вещах. Так, в первый день работы IV ВЭФа в Большом Камне прош ла церемония обмена новыми контрактами. Руководители компаний, которые заключили контракты с верфью на строительство новых судов, обменялись подписанными документами в присутствии президента РФ Владимира ПУТИНА. В частности, был подписан контракт на строительство двух танкеров класса «Афрамакс» дедвейтом до 114 тыс. тонн.

Соглашения подписаны между НК «Роснефть», ООО «ССК «Звезда», ООО «Арктик Лизинг» (компания группы «ВЭБ-Лизинг») и ООО «СКФ Эко» (компания группы «Совкомфлот»).

Согласно документам, ООО «Арктик Лизинг» разместит на приморской верфи заказы на строительство двух танкеров типа «Афрамакс», которые по договору лизинга будут переданы в эксплуатацию ООО «СКФ Эко».

В свою очередь, «Роснефть» и «СКФ Эко» заключат два договора тайм-чартера (аренда судна с экипажем) сроком на 20 лет для организации экспортных перевозок нефти и нефтепродуктов из российских портов Балтийского региона. По окончании периода фрахтования суда перейдут в собственность НК «Роснефть».

Танкеры представляют собой суда нового типа, работающие на газомоторном топливе и соответствующие высоким экологическим стандартам и новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей, которые будут введены с 2020 года.

Танкеры будут поставлены заказчику в 2022 году и будут эксплуатироваться под российским флагом.

На данный момент начало производственной деятельности ССК «Звезда» с учетом подготовки и запуска производства запланировано на второй квартал 2019 года.

Как отметил глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН, за период с сентября 2017 года по настоящее время в рамках исполнения инвестиционного проекта «Звезды» было заключено 157 строительно-монтажных договоров на общую сумму 46 млрд рублей.

Г-н Сечин также сообщил, что в 2019 году будут сданы в эксплуатацию ключевые объекты: цех сборки блоков, цех насыщения и модульной сборки, трубообрабатывающий и механомонтажный цеха, а с вводом в эксплуатацию цеха сборки блоков мощность верфи возрастет до 90 тыс. тонн.

А Китай пусть копает

Не внакладе на данный момент и Китай – ему пока достаются основные подрядные работы и заказы на поставку оборудования. К примеру, в августе ССК «Звезда» признало China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) в лице московского филиала АО «Китайская компания коммуникаций и строительства» победителем тендера на проведение дноуглубительных работ в акватории бухты Большой Камень.

«Звезда» объявила запрос предложений в апреле с начальной (максимальной) ценой контракта 16,235 млрд рублей, но затем снизила ее до 15,774 млрд рублей. Заявки на участие также подавали петербургское ООО «Боскалис», сургутское ОАО «УСГС» и принадлежащее нидерландской компании ООО «Балласт Хэм Дреджинг», но все они были отклонены еще на первом этапе торгов, так как не были обеспечены. Также в тендере принимал участие филиал бельгийской КОО «Ян Де Нул Н.В.», предложивший выполнить работы за 15,715 млрд рублей, однако эта заявка была отклонена на втором этапе (конкурентные переговоры), так как компания предложила изменить договор и не подписала его проект.

В итоге китайцам пришлось снизить предложение до 15,291 млрд рублей.

China Communications Construction Company Ltd. уже работает на Дальнем Востоке - компания проводила исследование потенциала международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», в настоящий момент готовит ТЭО их развития. Имеют китайцы и опыт сотрудничества со «Звездой» - в январе СССС выиграла тендер на третий этап строительства сухого дока и достроечных цехов, а также на поставку кранов за 19,805 млрд рублей.

Кроме того, судостроительные корпорации China shipbuilding Offshore и Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry обеспечили поставку в Большой Камень транспортно-передаточного плавучего дока грузоподъемностью 40 тыс. тонн. Его назначение - проведение работ по спуску на воду судов и объектов морской техники длиной до 300 метров и шириной до 51 метра.

Досье "Золотого Рога": На сегодняшний день в портфеле заказов «ССК «Звезда» уже 26 судов: четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, десять танкеров класса «Афрамакс», десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тыс. тонн, арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тыс. тонн. Кроме того, ФГУП «Росморпорт» заказало «Звезде» проектирование и постройку мелкосидящего ледокола за 4,86 млрд рублей.

На фото: Суперверфь в Большом Камне уже далеко не мираж.

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