Кузбасс нацелился на Восток

Новые проекты в Приморье соединяют макрорегион Сибирь и Дальний Восток воедино, обеспечивая связь между ресурсами, производствами и рынками сбыта

Восточный экономический форум перестает быть только «восточным». Наряду с дальневосточными субъектами РФ извлекать пользу, работая на авторитетной международной площадке на острове Русском, могут и другие регионы России. Это доказала Кемеровская область, ставшая особым гостем ВЭФ.

Многочисленная делегация во главе с только что избранным губернатором Кемеровской области Сергеем ЦИВИЛЕВЫМ постаралась продемонстрировать Кузбасс - индустриальный центр России - в самых разных аспектах его привлекательности. Для инвесторов были презентованы бизнес-проекты, для любителей зимних видов спорта - горнолыжный курорт «Шерегеш», и любой из гостей ВЭФ мог познакомиться с самобытной культурой региона. В своем АRT-павильоне кузбассовцы представили произведения из фондов Кемеровского областного музея изобразительных искусств, созданные за последние 70 лет. Присутствие Кузбасса на площадках Восточного форума было ярким, и как сказал на итоговом брифинге Сергей Цивилев, весьма полезным в деловом плане.

По существу, Кузбасс, разрабатывающий сегодня амбициозную стратегию развития до 2035 года, впервые так масштабно представлял себя на российской инвестиционной площадке и выбрал для этого именно Восточный экономический форум. Логика такого решения – в сотрудничестве регионов можно получить большую экономическую синергию, которая возникает при реализации масштабных транспортно-логистических и экономических проектов. Эти проекты соединяют макрорегион Сибирь и Дальний Восток воедино, обеспечивая связь между ресурсами, производствами и рынками сбыта.

- Мы экономически и духовно связаны с Дальним Востоком. Кроме того, тихоокеанский рынок является для нас очень перспективным. И мы показали, что Кузбасс открыт для российского и международного сотрудничества, готов предоставить условия для реализации инвестиционных проектов. Сейчас нам надо осмыслить результаты работы во Владивостоке и составить план реализации проектов, - говорит Сергей Цивилев.

Угольный интерес

Для предприятий Кузбасса, прежде всего угольщиков, восточное направление становится приоритетным в силу многих причин. О них подробно говорилось на состоявшемся в конце августа в Кемерове заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, на пленуме Госсовета по развитию Дальнего Востока, прошедшем на острове Русском в преддверии ВЭФ.

В России стремительно растет добыча угля, почти на три года опережая целевые показатели, обозначенные долгосрочной программой развития угольной промышленности России на период до 2030 года. По словам министра энергетики Александра НОВАКА, в этом году в России будет взят рубеж в 420 млн тонн, что выше максимального уровня добычи советского времени.

Сегодня Россия – третий в мире экспортер угля, рост спроса на азиатских рынках открывает новые возможности для отрасли. Эксперты ожидают, что устойчивый рост спроса на уголь будет продолжаться в течение ближайших 10-15 лет. Российским угольщикам необходимо встроиться в этот тренд, для чего должны оперативно решаться вопросы доставки продукции на рынки АТР.

По статистике РЖД, доля грузов ТЭК в грузообороте уже составила более 70%. При этом в восточном направлении в последние пять лет наблюдался динамичный рост перевозок угольных грузов – более чем в 3,3 раза. Чтобы не стать «узким горлышком» для экспортных грузов, РЖД реализует масштабный инвестиционный проект модернизации Транссиба и БАМа, который потребует 700 млрд рублей инвестиций. По данным компании, первый этап программы развития Восточного полигона предусматривает к 2019 году увеличение экспортных перевозок угля в восточном направлении до 125 млн тонн. В рамках второго этапа, по соглашению с грузоотправителями, железнодорожники к 2025 году должны выйти на увеличение провозной способности в восточном направлении до 210 млн тонн, из которых до 195 млн тонн - это уголь.

Угольщики подтверждают, для достижения заявленных объемов есть ресурсы, и они берут на себя обязательства в полной мере задействовать провозные возможности железной дороги, которые будут созданы в результате масштабных инвестиций в ее модернизацию. На другом конце этой связки – возможности угольных терминалов в портах Дальнего Востока. И это уже сфера ответственности частного инвестора. В правительстве, согласовывая значительные средства на железнодорожную инфраструктуру, рассчитывают на быстрое расширение портовых мощностей на тихо-

океанском побережье России, в частности, на юге Приморского края.

Вопросы развития портовой инфраструктуры также стали важнейшими в повестке дня ВЭФ, а помимо специальных сессий эта тема активно обсуждалась в кулуарах, на личных встречах руководителей крупнейших угольных компаний России, собравшихся на острове Русском.

Кузбасс презентовал участникам ВЭФ новый проект - строительство специализированного угольного порта в бухте Суходол. Инвестором проекта выступает крупнейший кузбасский холдинг «Сибирский Деловой Союз» (СДС), в составе которого - третий по объемам добычи и экспорта угля «СДС-Уголь». На презентационной площадке ВЭФ генеральный директор ХК «СДС-Уголь» Геннадий АЛЕКСЕЕВ поделился подробностями проекта, который в июле этого года уже перешел из «бумажной» стадии в производственную, начаты первые земляные работы на строительной площадке будущего порта, общая мощность которого к 2022 году составит 20 млн тонн угля в год.

Важное обстоятельство - к порту будет проведена отдельная железнодорожная ветка от станции Смоляниново, планируется построить сортировочную площадку, которая, взяв на себя грузы, следующие в адрес порта «Суходол», позволит разгрузить станцию и основной путь, ведущий к портам Находки. И это - также масштабные инвестиции, которые, как рассчитывает инициатор проекта, в значительной степени возьмет на себя РЖД.

Это тот самый случай, когда необходимо использовать механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), где будут учтены и закреплены все обязательства заинтересованных сторон. Первый концессионный проект по строительству угольного порта в Мурманске уже стартовал, теперь дело за дальневосточными проектами. На площадке ВЭФ этому аспекту в развитии портового бизнеса на Дальнем Востоке была посвящена отдельная сессия, основным докладчиком на которой выступил заместитель Министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Юрий ЦВЕТКОВ.

Замминистра говорил о проектах, которые прошли экспертизу и были признаны наиболее эффективными с точки зрения участия федерального бюджета в их инфраструктурной составляющей. При этом дискуссии о том, не слишком ли железнодорожники рискуют, втягиваясь в такую масштабную инвестиционную программу, продолжаются, несмотря на то, что основные решения уже приняты.

- Государство может на плечах угольной отрасли развить транспортную инфраструктуру, – размышляет Геннадий Алексеев. - Тем более, что помимо угольных грузов, дороге предстоит взять на себя увеличение контейнерных перевозок (президент России ставит задачу – в три раза). В любом случае, модернизация железной дороги – это взаимовыгодный проект и для государства, и для частного бизнеса, который окупит бюджетные инвестиции налогами и рабочими местами.

Подписались сотрудничать

Начиная проект в Приморье, «СДС» активно присматривается к местному бизнесу, который может выступить подрядчиком. Площадка Восточного экономического форума позволяла налаживать контакты с зарубежными компаниями, производителями оборудования, обладателями современных технологий в области промышленной и экологической безопасности.













Рабочие будни Кузбасса на ВЭФе: от подписания соглашений к культурной программе.

Как сообщала пресс-служба ВЭФ, администрация Кемеровской области, ХК «СДС» и китайская компания Beijing CATIC Industry Limited подписали меморандум по развитию угольной промышленности. Достигнута договоренность с корейскими компаниями о сотрудничестве в сфере разработки и производства высокотехнологичной продукции для защиты окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности в Кузбассе.

Делегация Кузбасса приняла участие в работе бизнес-площадок «Россия - Китай», «Россия - Япония», «Россия - АСЕАН». И в этих диалогах речь шла о конкретных проектах, поставках оборудования и технологий, открытии зарубежных рынков для продукции кемеровских компаний.

В рамках ВЭФ АО ХК «СДС-Уголь» подписало соглашение о сотрудничестве с Фондом «Сколково».

«Объем добычи предприятиями «СДС-Уголь» по итогам прошлого года составил более 27 млн тонн угля. При этом у холдинга есть потенциал увеличения объемов до 40 млн тонн к 2025 году, и до 50 млн тонн к 2035 году. Только непрерывные улучшения всех технологических процессов и использование передовых инновационных технологий позволят холдингу «СДС-Уголь» успешно реализовать стратегию перспективного развития. Уверены, что наше партнерство с Фондом «Сколково» станет не просто продуктивным, но и будет иметь синергетический эффект», - комментирует договоренности генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

Соглашение «СДС» с Дальневосточным фондом высоких технологий открывает новые возможности высокотехнологичным компаниям и стартапам.

«СДС - признанный индустриальный лидер в использовании промышленных инноваций, перед нами же стоит задача упрощения внедрения инновационных решений дальневосточных стартапов и высокотехнологичных компаний. Взаимодействие с крупными игроками, которые могут задавать направления для развития высокотехнологичных производств, будет способствовать созданию востребованных разработок дальневосточными компаниями», - комментирует руководитель Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан САРКИСОВ.

В крупном проекте, который начинает компания в Приморском крае, может быть востребована широкая номенклатура разработок – от технологий металлообработки до процедур мониторинга, цифрового управления проектами, использования новых IT-платформ и прочее.

В рамках форума делегация Кузбасса подписала 15 различных соглашений с администрациями регионов, общественными организациями, компаниями, институтами развития, ориентированными на достижение той самой цели, которую ставили кемеровчане, отправляясь на ВЭФ, - объединение усилий и синергия от общих проектов.

Экспозиция Кузбасса - индустриального центра России – представила регион в самых разных аспектах его привлекательности.

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