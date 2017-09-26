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Лермонтовский ГОК не смог запустить производство – у предприятия закончились деньги

26 Сентября 2017, 13:05 | Приморье

Комбинат не дождался второго транша субсидий из краевого бюджета

ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» (ЛГОК, один из двух российских производителей вольфрамового концентрата) не смогло в планируемые сроки запустить работу фабрики по обогащению вольфрама из-за отсутствия у предприятия средств, сообщил Деловой газете «Золотой Рог» директор комбината Владимир КАЛИНОВСКИЙ.

«Мы планировали запустить фабрику 20 сентября, но были вынуждены отказаться от возобновления производства из-за отсутствия средств. Мы рассчитывали на поступление второго транша субсидии из краевого бюджета, но пока поступление средств прекращено, потому что у прокуратуры возникли вопросы по факту отчета за первый траншНа сегодня у предприятия нет денег на возобновление работы фабрики. Добыча руды также будет приостановлена в ближайшие дни», - пояснил г-н Калиновский.

Ранее ЛГОК успешно отчитался перед краевой администрацией об освоении первой части субсидии объемом 50 млн рублей.

Субсидия предусмотрена для поддержки организаций горно-металлургической промышленности.

Досье «Золотого Рога»: Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. В июне 2009 года имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду на 5 лет КГУП «Примтеплоэнерго», которое для восстановления производства создало филиал – «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 года было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК", единственным учредителем которого является «Примтеплоэнерго». Администрация Приморского края для погашения задолженности по заработной плате выдала ГОКу кредит под гарантию губернатора, в результате чего предприятие восстановило добычу вольфрама и запустило в работу фабрику по его обогащению. В октябре прошлого года ЛГОК приостановил работу в связи с истощением ресурсной базы. В июне 2017 года, после получения первого транша субсидии из бюджета края, ГОК возобновил добычу руды.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: субсидия  Лермонтовский ГОК  вольфрам 



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