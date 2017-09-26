Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Лермонтовский ГОК не смог запустить производство – у предприятия закончились деньги
Комбинат не дождался второго транша субсидий из краевого бюджета
ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» (ЛГОК, один из двух российских производителей вольфрамового концентрата) не смогло в планируемые сроки запустить работу фабрики по обогащению вольфрама из-за отсутствия у предприятия средств, сообщил Деловой газете «Золотой Рог» директор комбината Владимир КАЛИНОВСКИЙ.
«Мы планировали запустить фабрику 20 сентября, но были вынуждены отказаться от возобновления производства из-за отсутствия средств. Мы рассчитывали на поступление второго транша субсидии из краевого бюджета, но пока поступление средств прекращено, потому что у прокуратуры возникли вопросы по факту отчета за первый траншНа сегодня у предприятия нет денег на возобновление работы фабрики. Добыча руды также будет приостановлена в ближайшие дни», - пояснил г-н Калиновский.
Ранее ЛГОК успешно отчитался перед краевой администрацией об освоении первой части субсидии объемом 50 млн рублей.
Субсидия предусмотрена для поддержки организаций горно-металлургической промышленности.
Досье «Золотого Рога»: Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. В июне 2009 года имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду на 5 лет КГУП «Примтеплоэнерго», которое для восстановления производства создало филиал – «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 года было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК", единственным учредителем которого является «Примтеплоэнерго». Администрация Приморского края для погашения задолженности по заработной плате выдала ГОКу кредит под гарантию губернатора, в результате чего предприятие восстановило добычу вольфрама и запустило в работу фабрику по его обогащению. В октябре прошлого года ЛГОК приостановил работу в связи с истощением ресурсной базы. В июне 2017 года, после получения первого транша субсидии из бюджета края, ГОК возобновил добычу руды.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Уникальное и единственное в России производство готовят к перезапуску в Приморье
- Есть ли в Приморье нефть, о которой говорил врио губернатора?
- Резидент расширит производство по добыче и обработке мрамора в Приморье
- Одно из крупнейших предприятий Приморья возглавит новый руководитель
- Госкорпорация хочет выкупить одно из крупнейших предприятий Приморья
- Приморское золото никому не нужно
- Приморье ждет крупного игрока на рынке вольфрама
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Москва выбрала Кавалерово для помощи с Гособоронзаказом
Новости раздела
- В Москве обсудили подготовку участия японской делегации в мероприятиях ВЭФ-2018
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Приморье складывает нефтехимию в кластер
- "Офшорная зона" на Русском готовится принимать международные компании
- Открыта регистрация участников XIII Международного конгресса рыбаков
- В Приморье налоговую обвинили в блокировке "Радиоприбора"
- Регион обещают застроить
- В Приморье откроется большой летний фестиваль "О, да! Еда!" по другим правилам
- Корейский предприниматель открыл в Приморье завод по производству палочек для еды
- Лето - время активного ремонта тепловых сетей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- На Шикотане завершается строительство уникального рыбоперерабатывающего завода