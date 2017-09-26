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Дарькин оказался щедрее Пушкарева

26 Сентября 2017, 14:43 | Приморье

Текущий год стал интересен тем, что ряд приморских предприятий возобновил практику дивидендных выплат, при этом деньги выплачиваются как за счет текущей прибыли, так и за счет накопленной прибыли предыдущих лет, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В конце августа решение о выплате дивидендов по итогам работы в первом полугодии 2017 года приняли акционеры специализирующегося на перевалке угля в АТР АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел»)

Акционеры порта решили направить 800,087 млн рублей на выплату дивидендов из расчета 56,36 рубля на акцию. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 3,5 млн рублей было решено оставить нераспределенной. До этого «Порт Посьет» за всю свою историю ни разу не начислял дивиденды.

В данном случае практически все дивиденды уйдут ООО «Мечел-Транс», владеющему 97,49% акций стивидора. Напрямую «Мечелу» достанутся «крохи» - компании принадлежат лишь 0,155% акций приморского стивидора.

Торговый порт Посьет расположен на побережье Японского моря южнее Владивостока в заливе Посьета. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем и Северной Кореей. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий «Мечела», в том числе «Южного Кузбасса», «Якутугля» и «Эльгаугля».

Впервые за последние шесть лет получат дивиденды и акционеры АО «Спасскцемент» (читай, семья опального мэра Игоря ПУШКАРЕВА). И сразу в большом объеме - объем выплат составит 638,133 млн рублей.

Решение о выплате дивидендов было принято акционерами «Спасскцемента» на внеочередном собрании 19 сентября единогласно и это легко объяснимо, ведь 92,14% предприятия принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Lymex Holdings Limited. Которая, по неофициальным данным, контролируется семьей и родственниками отстраненного от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

АО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Производство цемента на предприятии осуществляется по сухому способу подготовки и обжига сырья по полному технологическому циклу. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО, - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Уставный капитал «Спасскцемента» составляет 432 млн 632 тыс. 560 рублей, он разделен на 1 млрд 084 млн 581 тыс. 400 обыкновенных акций номиналом 40 копеек каждая. Lymex Holdings Limited (Кипр), контролируемому семьей Игоря Пушкарева и его родственниками, принадлежит 92,14% акций.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», в июле акционеры «Спасскцемента» одобрили привлечение в Сбербанке возобновляемой кредитной линии на 600 млн рублей на пополнение оборотных средств. Кредит привлекается по ставке не более 11,2% годовых на 16 месяцев. Срок исполнения обязательств по сделке - 1 декабря 2018 года.

«Спасскцемент» в последнее время работает с хорошей рентабельностью. Так, чистая прибыль по итогам I полугодия выросла в 1,5 раза и составила 438,683 млн рублей. Выручка при этом выросла на 23,8%, до 3,517 млрд рублей. Кредиторская задолженность с начала года выросла на 21%, до 879,432 млн рублей. Отметим, что АО «Спасскцемент» в настоящее время пытается взыскать более 3 млн рублей с КГУП «Примтеплоэнерго». На 10 октября назначено заседание по взысканию 1,791 млн рублей, на 8 ноября - 1,576 млн рублей.

Стоит отметить, что цементников и портовиков по щедрости выплат переплюнули рыбаки. По данным деловой газеты «Золотой Рог», по итогам 2016 года ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) направило на выплаты 2,7 млрд рублей. В этом случае основную часть дивидендов получит семья экс-губернатор Сергея ДАРЬКИНА.

Напомним, что основным собственником НБАМР является супруга Сергея Михайловича Лариса БЕЛОБРОВА. Прима драмтеатра им.Горького владеет 75% акций зарегистрированного в Москве АО «Дальинвестгрупп», которому в свою очередь принадлежит 88,22% капитала НБАМР.

Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: АТР  бизнес  Пушкарёв  стивидор  завод  компания  акционер  Дарькин  дивиденды  порт  предприятие  акция 



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Комментарии

  • Odin08:44, 26.09.2017#

    ". . . Впервые за последние шесть лет получат дивиденды и акционеры АО «Спасскцемент» (читай, семья опального мэра Игоря ПУШКАРЕВА). И сразу в большом объеме - объем выплат составит 638, 133 млн рублей. "". . . основную часть дивидендов получит семья экс-губернатор Сергея ДАРЬКИНА. " СОБИРАЮТСЯ СВАЛИВАТЬ ?????????!!!!!!!!

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