В экидене Первого Международного владивостокского марафона команда "Ростелекома" заняла третье место

24 сентября во Владивостоке прошел Первый Международный владивостокский марафон. 2000 участников попробовали свои силы на разных дистанциях. Сотрудники компании «Ростелеком» приняли участие в экидене, участники корпоративной команды прошли марафонскую дистанцию, поделенную на шесть этапов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По итогам прохождения дистанции команда «Ростелекома» заняла третье почетное место с итоговым временем 03:22:16. Всего в экидене принимали участие десять команд от спортивных учреждений и компаний города.

«Мой первый марафон доставил мне море эмоций. Отличная организация мероприятия и сплоченная команда помогли нам занять пьедестал на этой эстафете. Определенно хочу участвовать в следующем году, есть к чему стремиться и достигать новых высот»,- поделился своими впечатлениями участник команды «Ростелекома» Дмитрий Никитин.

Отметим, что международный марафон проводился во Владивостоке впервые. Участники соревнования бежали по уникальному маршруту – как по мосту на о. Русский, так и через «Золотой мост».

Компания «Ростелеком» поддержала марафон участием своей команды, в дальнейшем планирует сделать это своей доброй традицией, сообщили "Золотому Рог" в пресс-службе компании.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.