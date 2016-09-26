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В экидене Первого Международного владивостокского марафона команда "Ростелекома" заняла третье место

26 Сентября 2016, 14:50 | Приморье

24 сентября во Владивостоке прошел Первый Международный владивостокский марафон. 2000 участников попробовали свои силы на разных дистанциях. Сотрудники компании «Ростелеком» приняли участие в экидене, участники корпоративной команды прошли марафонскую дистанцию, поделенную на шесть этапов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По итогам прохождения дистанции команда «Ростелекома» заняла третье почетное место с итоговым временем 03:22:16. Всего в экидене принимали участие десять команд от спортивных учреждений и компаний города.

«Мой первый марафон доставил мне море эмоций. Отличная организация мероприятия и сплоченная команда помогли нам занять пьедестал на этой эстафете. Определенно хочу участвовать в следующем году, есть к чему стремиться и достигать новых высот»,- поделился своими впечатлениями участник команды «Ростелекома» Дмитрий Никитин.

Отметим, что международный марафон проводился во Владивостоке впервые. Участники соревнования бежали по уникальному маршруту – как по мосту на о. Русский, так и через «Золотой мост».

Компания «Ростелеком» поддержала марафон участием своей команды, в дальнейшем планирует сделать это своей доброй традицией, сообщили "Золотому Рог" в пресс-службе компании.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Ростелеком  марафон 



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