Палочки "made in Primorye" пользуются спросом в лучших ресторанах Сеула

В ходе второго Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке 2-3 сентября 2016 года, состоялась встреча президентов РФ и Республики Корея - Владимира ПУТИНА и ПАК Кын Хе. Основной темой диалога стало развитие двусторонних торгово-экономических связей, обмена инвестициями и технологиями.

Образец такого сотрудничества - проект ООО «Лебин Трэйдинг Ко» - уже несколько лет успешно работает в Приморском крае. ООО «Лебин Трэйдинг Ко» является предприятием с иностранными инвестициями, генеральный директор которого - гражданин Южной Кореи ЛИ Санг Су.

Производственной задачей этого предприятия является изготовление палочек для еды. Палочки для еды - какой пустяк. Это не сотрудничество в высокотехнологических сферах типа производства турбинных двигателей, нанотехнологий или атомной энергетики, вряд ли тут есть чем похвалиться, может снисходительно заявить скептик. Ответом ему будет обоюдная русско-корейская народная мудрость: птичка по зернышку клюет и бывает сытой. Да и великий преобразователь и реформатор Руси Петр Первый не с Полтавы и не с Гангута начинал. С ботика на Плещеевом озере.

Производство палочек - только кажущаяся мелочь, на самом деле в ней присутствуют все обязательные составляющие «большого бизнеса»: и зарубежные инвестиции, и ответственная договоренность сторон, и высокие стандарты качества, и ориентация производства на экспорт, и социальная ответственность. Обо всем этом следует сказать подробнее.





Риск себя оправдал

В 2013 году генеральным директором ООО «Лебин Трэйдинг Ко» Ли Санг Су было принято решение организовать производство деревянных палочек для еды на территории Приморского края. В компании посчитали это направление деятельности перспективным, учитывая возможность организации стабильного экспорта товара в Южную Корею, Китай и Японию. Однако высокие требования к качеству данной продукции в этих странах обусловили и поставили перед инвестором непростые задачи: найти источники сырья, определить удобное местоположение для завода, обучить персонал. Чтобы предприятие стало успешным, требовалось решить сложнейшую производственную задачу - выдержать жесткую конкуренцию с зарубежными товаропроизводителями, для которых производство палочек - национальный бизнес. И не просто выдержать, но быть на равных с признанными мировыми трендами.

Первым этапом стал поиск места для строительства завода, которое должно было отвечать нескольким условиям: с одной стороны, находиться недалеко от основных районов лесозаготовок, с другой - иметь хорошую транспортную связь с Владивостоком, через порт которого осуществляется экспорт произведенного товара. Таким оптимальным местом был выбран Спасск-Дальний. На территории данного города действуют две исправительные колонии, начальство которых стремится создать трудовые условия для осужденных, дать им возможность трудоустройства, жить и зарабатывать честным трудом.

Компанией «Лебин Трэйдинг Ко» был направлен запрос в Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №6» ГУ ФСИН по Приморскому краю с предложением организовать совместное производство. Руководство ИК-6 ответило согласием. И вскоре «Лебин Трэйдинг Ко», выполнив за собственный счет ремонт производственных помещений, закупив необходимое оборудование и сырье, открыла цех по производству палочек.

- Обширный ремонт и значительные вложения были необходимы для организации современного производства, способного выдержать конкуренцию с заводами Китая и Южной Кореи, которые являются основными производителями национальных палочек для еды, - объясняет генеральный директор ООО «Лебин Трэйдинг Ко» Ли Санг Су. - Возникало немало проблем, связанных с организацией технологического процесса. Но руководство ФКУ ИК ГУФСИН России по Приморскому краю оказывало нам всестороннее содействие, за что мы очень благодарны. Совместно нам удалось создать завод полного цикла, который успешно функционирует.

Приморские палочки заметили в Азии

Как и на всяком только что запущенном с нуля производстве без проблем, конечно, не обойтись. Основной из них стала зависимость от поставок древесины определенных пород. Однако все эти сложности преодолеваются в рабочем порядке.

Три года спустя после старта производства ежемесячный выпуск продукции составляет 15 миллионов пар палочек. Кстати, палочки «made in Primorye» пользуются спросом в лучших ресторанах Сеула.

Выход на внешние рынки для ООО «Лебин Трэйдинг Ко» стал успешным во многом благодаря содействию со стороны корейского агентства по развитию торговли, правительственной корейской организации «КОТРА». Именно она оказала компании всестороннюю поддержку, связанную с анализом рынка сбыта продукции и поиском зарубежных покупателей, а также предоставлением информации о текущем технико-экономическом и финансовом состоянии корейских компаний-партнеров.

В планах у «Лебин Трэйдинг Ко» развитие производства палочек, расширение технических мощностей и объема выпуска продукции, создание новых успешных российско-корейских предприятий различных бизнес-направлений. Глядишь, и до совместных проектов по нанотехнологиям дойдет дело.

Артем СТРОГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год.