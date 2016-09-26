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"Ростелеком" выступил соорганизатором Дальневосточного ИТ-Форума во Владивостоке

26 Сентября 2016, 09:00 | Приморье

«Ростелеком» выступит генеральным партнером IX Дальневосточного форума информационных технологий и телекоммуникаций «Дальинфоком», который пройдет во Владивостоке 26-27 сентября. Компания представит комплексные информационные решения для городской инфраструктуры, а также современные услуги для бизнеса на основе облачной платформы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках программы участникам будет презентован комплекс «Безопасный город». Внедрение данного комплекса нацелено на создание единого информационного пространства для эффективного взаимодействия служб общественной безопасности, поддержание общественного порядка и комфортных условий проживания граждан. Протестировать элементы комплекса гости Форума смогут на стенде компании.

«Дальинфоком представляет собой отличную площадку для диалога экспертов ИТ-отрасли, бизнеса и власти. Здесь вырабатываются стратегические решения по улучшению условий жизни в Дальневосточном регионе. Мы приглашаем участников обсудить вопросы, связанные с созданием на территории региона «Умного города» – единой системы управления городским хозяйством, основанной на энергосберегающих и энергоэффективных технологиях», ­– отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей Щуров.

В рамках секции «Повышенная облачность» специалисты «Ростелекома» расскажут о современных сервисах, которые компания предлагает на базе национальной облачной платформы – «Виртуальный ЦОД», «Виртуальная АТС» и др.

Подробнее с деловой программой Дальинфоком-2016 можно познакомиться на сайте форума.

Досье "Дальневосточного капитала": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: дальинфоком  Ростелеком 



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