Торговый порт Посьет нанес ущерб экосистеме водной акватории Приморья

Со 2 по 5 октября в заливе Посьета будет проходить расселение молоди трепанга. Финансирует мероприятие торговый порт Посьет, который входит в группу компаний «Мечел», однако акция не является благотворительной. Предприятие лишь компенсирует ущерб, который нанесен экосистеме водной акватории в ходе реконструкции причальных сооружений. Однако вокруг предстоящего выпуска молоди уже сегодня кипят нешуточные страсти.

Ряд экспертов утверждает, что менеджмент портового предприятия решил «сэкономить» на сумме контракта, поэтому в акваторию залива будет выпущено значительно меньше особей трепанга.

Досье "ЗР"

Залив Посьета (иногда бухта Посьета) - залив в юго-западной части залива Петра Великого Японского моря, расположенный между мысами Суслова и Гамова. Размеры залива - около 31 км с северо-востока на юго-запад и 33 км с северо-запада на юго-восток. Берега залива сильно изрезаны и образуют внутренние заливы и бухты: бухта Экспедиции, бухта Новгородская, бухта Рейд Паллада, залив Китовый и ряд более мелких.

Закон не даст залив в обиду

Напомним, что расселение молоди трепанга в этом году уже проходило в нескольких акваториях залива Петра Великого. К примеру, молодь выпускали подрядчики, работавшие на строительстве объектов саммита АТЭС. «Законодательство обязывает предприятия, компенсировать экологический ущерб, и в принципе особых сложностей до сих пор не было. Компания, которой необходимо компенсировать ущерб, приобретает у какой-либо фирмы необходимый объем молоди трепанга, приглашают нас, мы, как контролеры, проверяем, чтобы в море было выпушено столько молоди, сколько определено договором. Где порт Посьет будет приобретать молодь трепанга, это его дело как хозяйствующего субъекта. Но предприятие обязано с 1 октября по 1 ноября провести выпуск более 1 млн особей трепанга. Норматив нашего ведомства: высаживается жизнестойкая молодь трепанга весом 0, 3 грамма, - прокомментировал «ЗР» заместитель начальника отдела охраны ВБР приморского управления Россрыболовства Владлен ЮДИН. - На выпусках, где мы присутствовали в этом году, компании расселяли заводскую молодь трепанга именно с таким весом».

Услуги по производству жизнестойкой молоди трепанга в Приморском крае предоставляют всего несколько хозяйств марикультуры. Это компания «Биобанк», имеющая собственный завод по выращиванию молоди трепанга в заливе Владимир, ТИНРО-Центр, имеющий свой цех в селе Киевка и Дальрыбтуз, с производственной базой в Хасанском районе. Также есть еще несколько хозяйств марикультуры, которые получают молодь трепанга путем воспроизводства ее на коллекторах в естественной среде.

Порт Посьет не стал заключать договор ни с одним заводом по производству трепанга. Он объявил торги, победителем которых стало ООО «Власов». Оно и получило выгодный контракт. Предприятие находится в Хасанском районе и, по утверждению директора компании Сергея ВЛАСОВА, компания выиграла, предложив гораздо более низкую цену, чем их конкуренты.

Правда, победа этой компании вызвала определенные сомнения у экспертного сообщества. Так, например, члены Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» выражают сомнения в том, что выигравшая организация способна выполнить условия контракта.

Одним словом, экономия

По словам президента ассоциации Александра ПЛАТОНОВА, поставка почти 1,2 млн штук жизнестойкой особи трепанга возможна только специализированным заводом, так как есть норматив в 0,3 грамма. «Мы очень удивились, что за поставку такого количества трепанга взялась организация, у которой нет даже завода. Весь этот контракт окутан тайной. Любой специалист в области марикультуры знает, что невозможно вырастить такой объем молоди в коллекторах. Однако, несмотря на это, заказчик выбрал организацию, у которой есть только коллекторы.

Понятны его попытки уменьшить свои затраты, ведь рыночная стоимость одной особи весом 0,3 грамма на заводах - от 8 до 10 рублей. Но при этом любой завод гарантирует соблюдение норматива! В данном случае, речь идет о том, что, скорее всего, порт Посьет не выпустит объем, который должен, и руководство порта обязано это понимать».

Представитель компании «Биобанк» Александр КОЛЕСНИКОВ еще более категоричен. «Как руководитель предприятия, специализирующего на товарном выращивании молоди трепанга, знаю, что этот объем нужно готовить около года. Заказчик в лице торгового порта Посьет проводил предварительные консультации с компаниями, работающими на рынке. Однако почему-то он отказался от заводского трепанга. Более того: работник порта, отвечающий за организацию конкурса, прекрасно разбирается в тонкостях марикультуры и прекрасно знает, что сегодня в Приморском крае вырастить на коллекторах более 1 млн. трепанга весом 0,3 грамма невозможно. Но этот специалист либо не проинформировал свое руководство о возможных срывах заказа, либо руководство порта сознательно идет на риск».

Невозможность производства более 1 млн. тонн молоди трепанга в коллекторах в водах Приморья, подтверждает один из самых признанных авторитетов в этой области, работник «ТИНРО-Центра» Галина ГАВРИЛОВА. Она как специалист, более 20 лет занимавшийся разработкой методик выращивания трепанга, уверена, что данный объем можно воспроизвести только заводским способом. «Дело в том, что оседание молоди трепанга на коллекторах крайне низкое. Максимально, что собирали хозяйства марикультуры в Приморском крае, - это около 380 тысяч особей. Поэтому и строятся специализированные заводы. Я не верю, что такой объем какое-то хозяйство вырастило. Мы можем выступить в качестве экспертов, если нас позовут на выпуск».

«ЗР» попытался выяснить в администрации порта Посьет, контролируют ли они выполнение своего заказа у подрядчика. Как выяснилось, специалист, курирующий этот вопрос, не располагает точной информацией. Зато специалист, отвечающий непосредственно за выпуск молоди, заявила, что в октябре она в данной компании работать уже не будет и комментировать причины будущего увольнения отказалась. Руководство «Мечела» в Москве также не стало ничего объяснять.

Запоздалые сведения

Еще одно весьма загадочное совпадение. По словам представителей терруправления Россрыболовства по Приморскому краю, они только недавно узнали, что порт Посьет собирается выпускать молодь в коллекторах. «Говорить о том, выполнит свои обязательства порт Посьет, или нет, можно только по факту. Пока сроки выполнения заказа не прошли, торговый порт Посьет должен расселить молодь в период с 1 октября по 1 ноября», - заявил Владлен Юдин.

Правда, он не смог пояснить «ЗР», как они технически смогут зафиксировать объем молоди. Но чиновник заметил, что в двух случаях расселения трепанга проконтролировать расселяемый объем технически было возможно. Достаточно было взвесить один килограмм и подсчитать, сколько в нем особей.

У директора компании, выигравшей конкурс Сергея ВЛАСОВА есть свое мнение на этот счет. «Сегодня вокруг этого заказа очень много версий и предположений. Но у меня нет сомнений, в том, что моя компания выполнит заказ. Я привлеку субподрядчика, он предоставит мне 600 тысяч молоди заводского трепанга. Этот объем будет можно взвесить. Остальной объем я буду высаживать в коллекторах. Естественно, посчитать количество молоди трепанга в каждом коллекторе невозможно, но есть методики, согласно которым можно высчитать, сколько особей трепанга будет в каждом коллекторе. Правда, есть определенные опасения, связанные с тайфуном. Возможна гибель молоди из-за опреснения воды. Но пока мы не обследуем коллекторы, тяжело сказать какой материальный ущерб принесла непогода».

Методики подсчета молоди и являются яблоком раздора. Ведь фактически речь идет о том, что порт Посьет специально выбрал такой вид расселения, что даже контролирующие органы не могут точно сказать, будет выпущено в акваторию более миллиона молоди морского огурца или нет. Зато для порта выпуск в коллекторах - существенная экономия средств. Вот только насколько все эта законно? Вот какое мнение высказал юрист одной из компаний специализирующихся на подготовке документации к торгам, который по просьбе «ЗР» дал профессиональный комментарий.

Молодь подсчитает… прокурор

«В России очень мало подобных конкурсов, поэтому нет большой наработанной практики. Тем не менее, на мой взгляд, результаты этого конкурса могут быть признаны недействительными. Предмет конкурсной документации - количество экземпляров, то есть количество молоди должно быть зафиксировано в акте выполненных работ.

В методике Россрыболовства есть еще и вес, поэтому допускаю, что можно не только считать гидробионты, но еще и взвешивать. Если говорить о неких методиках подсчета молоди в коллекторах, то они могут допускаться при условии, что эти методики отраженны в конкурсной документации предварительно, либо они зарегистрированы в Минюсте.

Как я понял, методика подсчета молоди в коллекторах не прошла регистрацию в Минюсте. Возможно, есть другие нормативные методики и их можно и нужно применять, но мы их не нашли. Это очень специфичная отрасль. Одно ясно - при организации подобных конкурсах заложена очень большая коррупционная составляющая. Выпущенный объем молоди проверить уже нельзя, как и оспорить акты выполненных работ. Наверное, есть еще какие-то правовые пробелы или лазейки. Имеет смысл привлечь надзирающий орган в лице природоохранной прокуратуры, это заставит контролирующие органы очень внимательно принимать выполненные работы».

Еще одна структура, которая могла бы внести ясность, - это Приморрыбвод. И здесь непонятная ситуация. Инспектор, курирующий Хасанский район - Людмила КОРПУШЕВА, заявила, что весь объем есть и что она уже «заактировала количество молоди на коллекторах». Кроме того, инспектор высказала удивление, почему кто-то сомневается в том, что трепанг, собственно, на коллекторах есть. А вот начальник отдела охраны и воспроизводства ВБР Приморрыбвода Кристина ДАНИШ заявила, что актирование объемов проводится в рамках добровольных договоров и не должно являться каким-то официальным документом. Более того, начальник отдела выразила сомнения в том, что в коллекторах можно вырастить такой объем жизнестойкой молоди. ««ТИНРО–Центр» и мы давно знаем, что оседание молоди как в трепанговых, так и гребешковых коллекторах очень незначительно. А если говорить о легитимности методик подсчета трепанга в коллекторах, прошли они регистрацию в органах государственной власти или нет, я не знаю. Но на выпуске мы будем присутствовать, правда, в качестве наблюдателей».

Какую позицию займут контролирующие органы, сказать тяжело. Пока они признают, что не имеют опыта приема молоди трепанга в коллекторах. Более того, сами чиновники не могут внятно сказать, насколько это будет соответствовать нормативной базе. Но пока складывается впечатление, что этот выпуск молоди старательно «прикрывают». Иначе как объяснить, что курирующие чиновники делают вид, что они только от журналистов услышали, что выпуск молоди будет в коллекторах, и что ее нельзя будет посчитать?

Ранее контролируя выпуск молоди, они весь процесс внимательно отслеживали на всех стадиях. Может, поэтому представители ассоциации «Аквакультура» уверены, что контролирующие органы рассчитывали, что данный конкурс пройдет мимо внимания широкой общественности, и повышенное внимание к этому вопросу явилось для них полной неожиданностью. Данная публикация должна привлечь внимание и природоохранной прокуратуры, так как речь идет о том, что, возможно, акватории залива Посьета экологический ущерб в полном объеме не будет компенсирован.

Виталий МОРОЗОВ, «Золотой Рог».