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В Приморье за полгода ликвидировано 3330 юридических лиц

26 Сентября 2011, 02:05 | Приморье

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 июля 2011 года по Приморскому краю из учтенных 65,3 тыс. организаций 62,9 тыс. являются юридическими лицами, 2,4 тыс. - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц.

36% предприятий Приморья при регистрации заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 18% - операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 11 % - транспорт и связь, 8% - строительство. По сравнению с прошлым годом по этим видам деятельности наблюдается рост числа зарегистрированных организаций (102%, 105%, 104% и 103% соответственно).

Растет количество хозяйствующих субъектов и в менее представленных в Статрегистре видах деятельности, таких, как финансовая деятельность, деятельность гостиниц и ресторанов и обрабатывающие производства.

Наиболее распространенная форма собственности – частная российская. Ее имеют 87% хозяйствующих субъектов, 6% - государственную и муниципальную.

Подавляющее большинство организаций края являются коммерческими структурами, самая распространенная форма которых, общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет более 76%.

В результате реформирования жилищно-коммунального хозяйства продолжает расти количество товариществ собственников жилья. На 1 июля 2011 года в Статрегистре содержится 1321 ТСЖ.

Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (90%), в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (10%).

С начала года зарегистрировано 3369 организаций, количество ликвидированных юридических лиц составило 3330.

Кроме того, в составе Статрегистра учтено 54,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, более 60% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Регистр актуализируется ежедневно на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию), предоставляемых налоговыми (регистрирующими) органами в электронном виде, сообщает Приморскстат.

Автор: По сообщениям Приморскстата
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