С 15 апреля приморские предприниматели, проигнорировавшие экономическую перепись, будут штрафоваться на 5000 рублей

Приморскстат просит предприятия малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей поторопиться со сдачей отчетности в органы статистики в рамках проходящей в Приморье федеральной экономической переписи.

«На сегодняшний день в Приморье обследовано 47% респондентов, но сбор отчетов по сплошному обследованию малого предпринимательства продолжается, - рассказывает заместитель руководителя Приморскстата, курирующая проведение экономической переписи на территории При-морского края, Марина КАРПОВА. – Наибольшую активность в экономической переписи проявили Дальнереченский (100%), Лазовский (99,7%) и Ольгинский (93%) районы. В городах активность респондентов гораздо ниже, чем в районах. Тем не менее, в передовиках оказались Ле-созаводск (83%), Дальнереченск (70%) и Фокино (67%). Среди отстаю-щих муниципальных образований - Владивосток и Кавалеровский район, где показатели сбора отчетности пока составляют всего 33%.

К сожалению, по-прежнему пассивны индивидуальные предприниматели (отчетность предоставили лишь 38%), поэтому, начиная с 11 апреля, мы направляем к ним интервьюеров, которые будут опрашивать респондентов во время личной встречи либо по телефону. Всего в Приморье будет работать 90 интервьюеров. В настоящее время они активно ведут опрос в торговых центрах Владивостока и края.

Напомним, что участие в экономической переписи обязательно и ко всем проигнорировавшим сплошное обследование предпринимателям после 15 апреля будут применяться меры административного воздействия: штрафные санкции могут достигать 5000 рублей. В настоящее время на административную комиссию уже вызваны 26 представителей малого бизнеса и предпринимательства».

Подробную информацию об экономической переписи и содержании ан-кет можно найти на сайте Приморскстата – www.primstat.ru. Напомним, что отныне экономическая перепись в России будет проходить раз в пять лет.