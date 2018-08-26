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Кавалерово готовится к зиме
Кавалеровский район готовится к очередному отопительному сезону. По словам начальника отдела жизнеобеспечения райадминистрации Александра ВАСЬКО, жилищный фонд к зиме готов на 61,3%.
Объекты соцкультбыта готовы на 61,7% (21 объект). Из 8 котельных готовы на 100% две. Остальные готовы на 63%. Теплосети – готовность 97,5%. Водопроводные сети – готовность 91,75%. Канализационные сети готовы на 96,5%. Электрические сети готовы на 41,3%. По данным за минувшую неделю, их готовность скоро составит более 50%. Трансформаторные подстанции готовы на 74,7%.
При плане 2 тыс. 110 тонн мазута в районе накоплено 2 тыс. 44 тонны. Это 96,9%. Угля в наличии 16,9%. Но завоз угля идет главным образом в конце августа-сентябре. На начало отопительного сезона должно быть накоплено 1000 тонн угля. Пока что уголь потребляет только районная больница. Кавалеровский тепловой участок дальнегорского филиала «Примтеплоэнерго» и Управляющие компании готовы выполнить все свои обязательства до 1 октября этого года. С 1 октября по 15 октября район должен будет получить паспорт готовности района.
Минувшей зимой мерзли хрустальненцы. По поводу замерзания ряда домов в Хрустальненском городском поселении отдел жизнеобеспечения райадминистрации писал письма во все инстанции, провели анализ теплоснабжения и выяснили, что в Кавалерово температура теплоносителя была 95%, а в Хрустальном – всего 75. Гендиректор «Примтеплоэнерго» Анатолий ПОПОВ ответил, что к отопительному сезону нужно хорошо промыть теплосети домов в Хрустальном, включая сети садика. Теплоэнергетики готовы к сезону провести шайбирование домов – где-то уменьшат подачу горячей воды, а где-то ее добавят. Если предпринятых мер будет не хватать, теплоэнергетики обязуются изменить температурный график подачи тепла в дома хрустальненцев. В Кавалерово таких проблем нет.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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