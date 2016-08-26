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Тариф "Игровой" – премиум-предложение "Ростелекома" для фанатов игр Wargaming

26 Августа 2016, 14:54 | Приморье

«Ростелеком» в партнерстве с компанией Wargaming расширяет игровые возможности абонентов тарифного плана «Игровой» услуги «Домашний интернет». Теперь к высокоскоростному доступу в интернет, а также эксклюзивному танку VIII уровня T-44-100 (Р) и прочим бонусам[1], подписчикам тарифа стал доступен премиум-аккаунт, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Премиум-аккаунт един для таких игр Wargaming, как World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes, поэтому пользователь тарифа «Игровой» автоматически получит его во всех трех играх. Он позволит игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

Ежемесячная стоимость тарифа «Игровой» с премиум-аккаунтом и другими дополнительными бонусами от Wargaming  составляет от 1000 рублей.[2] Для действующих абонентов тарифа, активировавших игровую опцию World of Tanks, премиум-аккаунт будет подключен автоматически. Начисляться он будет ежедневно в течение всего времени пользования тарифом «Игровой».

«Тариф «Игровой» сделан специально для российских игроков, которые теперь могут одновременно получить то, что важно каждому: надежный высокоскоростной доступ в интернет (до 100 Мбит/с) и эксклюзивные игровые бонусы, которые недоступны больше никому. Мы говорили, что тариф будет развиваться. И сегодня, отвечая на ожидания поклонников компьютерных игр Wargaming, мы подключили всем настоящим и будущим пользователям тарифа премиум-аккаунт – одну из универсальных ценностей, о которой мечтает большинство игроков. Теперь с тарифом «Игровой» наши пользователи смогут быстрее добиваться высоких результатов в игре и только на самых высоких скоростях», – подчеркнул директор департамента продуктов массового сегмента ПАО «Ростелеком» Артем Черменин.

«Запуск тарифа «Игровой» в январе стал началом долгосрочного сотрудничества с компанией «Ростелеком», и сегодня мы понимаем, что у нас есть все предпосылки для продолжения совместной работы, – говорит Антон Панков, главный операционный продюсер компании Wargaming. – Прокачанная версия тарифа – это результат обработки тех отзывов, что мы получили от игроков за последние полгода. Уверен, что партнерство двух компаний приведет к новым совместным решениям, привлекательным для игроков World of Tanks и абонентов «Ростелекома».

В конце 2015 года «Ростелеком» реализовал проект по прямому подключению игровых кластеров Wargaming в России к собственной магистральной сети. Для пользователей тарифного плана «Игровой» по всей стране существенно повысилась комфортность игры. Это стало возможно, в том числе и благодаря стабильному и низкому пингу, а также приоритезации игрового трафика.

Досье "Золотого Рог": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

[1]Прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», премиум-танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре.

[2]Стоимость отдельной опции премиум аккаунт от Wargaming вне тарифа «Игровой» на 30 дней составляет 550 рублей.

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: Ростелеком 



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Комментарии

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