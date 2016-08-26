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Во Владивостоке сардины иваси метут с прилавков
Во Владивостоке на общегородской ярмарке стартовали продажи сардины иваси. Как сообщает корреспондент газеты «Золотой Рог», очередь за этим деликатесом растянулась на десятки метров. Жители столицы Приморья опровергли утверждения скептиков о том, что уникальный вкус иваси забыт и продукция не будет востребована.
Между тем, ажиотаж настолько велик, что точка продаж компании «Доброфлот» приняла решение ограничить реализацию до трех банок в руки. "Это сделано для того, чтобы как можно больше жителей приобрело продукцию, так как первые покупатели брали продукцию ящиками. За два часа продали 80 ящиков, весь объем, который привезли на ярмарку", сообщили сотрудники "Доброфлота".
Полкилограмма тушек иваси обходится чуть более 100 рублей. Столько сегодня стоит в магазинах одна неразделанная селедка.
Юрий Рогов. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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