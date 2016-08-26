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Во Владивостоке сардины иваси метут с прилавков

26 Августа 2016, 14:10 | Приморье

Во Владивостоке на общегородской ярмарке стартовали продажи сардины иваси. Как сообщает корреспондент газеты «Золотой Рог», очередь за этим деликатесом растянулась на десятки метров. Жители столицы Приморья опровергли утверждения скептиков о том, что уникальный вкус иваси забыт и продукция не будет востребована.

Между тем, ажиотаж настолько велик, что точка продаж компании «Доброфлот» приняла решение ограничить реализацию до трех банок в руки. "Это сделано для того, чтобы как можно больше жителей приобрело продукцию, так как первые покупатели брали продукцию ящиками. За два часа продали 80 ящиков, весь объем, который привезли на ярмарку", сообщили сотрудники "Доброфлота".

Полкилограмма тушек иваси обходится чуть более 100 рублей. Столько сегодня стоит в магазинах одна неразделанная селедка.

Юрий Рогов.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: рыбная отрасль  доброфлот 



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Комментарии

  • Alwinmag1215:27, 26.08.2016#

    Everyone seems to have an opinion, like I told my husband that I wanted to get into trading he just about had a stroke by the way he acted about it, but now that I found the Emini S&P Trading Secret I'm making more money than he is :) Now he's like go girl, hahaha.

  • Вася16:47, 26.08.2016#

    Да ты, дура, ивася попробуй, а потом говори. . .

  • Второй фронт11:26, 27.08.2016#

    А малосоленый ивасик с картошечкой и укропчиком да под стопарик холодной столичной и малосоленый огурчик.

  • Псевдоним13:24, 29.08.2016#

    Если бы в этих пресервах не было бензоата натрия, думаю, их бы еще лучше брали.

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