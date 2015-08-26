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Приморье готовится к новой переписи

26 Августа 2015, 13:40 | Приморье

Последний раз она проходила в 2006 году

В 2016 году в соответствии c постановлением правительства Российской Федерации состоится «Всероссийская сельскохозяйственная перепись». Она будет представлять собой сплошное обследование, которое в соответствии с российским законодательством должно проводиться не реже одного раза в 10 лет. Последний раз она проходила в 2006 году, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Перепись коснется всех сельхозпроизводителей независимо от формы собственности. В Приморском крае, по предварительным данным, будет обследовано 536 сельскохозяйственных организаций, 1676 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, порядка 119 тыс. личных подсобных хозяйств в сельской местности и более 121 тыс. ЛПХ населения городских округов, а также более 1,8 тыс. садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Обследование позволит получить достоверную информацию об условиях сельскохозяйственной деятельности, масштабах посевных площадей и прочих категорий земель, используемых в сельхозпроизводстве, определить количество плодово-ягодных насаждений, поголовье скота в хозяйствах и т.д.

- В аграрном секторе постоянно происходят довольно существенные изменения, - говорит замначальника управления организации проведения переписей и сплошных обследований Росстата Ирина ЖУРАВЛЕВА. - Полученные в ходе переписи сведения помогут скорректировать государственную аграрную политику в масштабах всей страны и определить на годы вперед эффективные формы организации и направления сельскохозяйственной деятельности на местном уровне. После переписи 2006 года была разработана программа развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы, предусматривающая меры поддержки селян. Нынешняя перепись имеет стратегическое значение в связи с изменившимися в последнее время взаимоотношениями с иностранными поставщиками сельхозпродукции. По ее итогам стоит ждать свежих решений в области аграрной политики, направленной на импортозамещение.

Несмотря на то что нынешняя перепись в основе своей повторит предыдущую, в нее будет внесен ряд дополнений. Изменения коснутся как содержания опроса, так и технологии его проведения.

- Наука на месте не стоит, возникают новые вопросы, и все это, естественно, должно быть отражено в переписи, - говорит зам. руководителя Приморскстата Елена ФИЛОНОВА. – На этот раз меняется технология сбора информации. Респондентов будут опрашивать используя не только бумажные носители, но и планшетные компьютеры, которые мы уже получили. Их будут использовать при сборе информации в ЛПХ. Сельскохозяйственные предприятия и КФХ могут заполнить электронный переписной лист, который будет размещен на сайтах Росстата и его территориальных органов. Кроме того, изменения коснутся и опросных листов, в которые будут включены, в частности, вопросы о полученных хозяйствами субсидиях, дотациях и кредитах. Новыми также будут вопросы, связанные с современными технологиями освоения земель, с мелиоративными мероприятиями и ряд других.

Перепись пройдет следующим летом – с 1 июля по 15 августа. На ее проведение выделено федеральным бюджетом более 2 млрд рублей, из которых в Приморский край будет направлено более 36 млн рублей в виде субвенций. К работе в качестве переписчиков будут привлечены местные жители сел и городских округов на договорной основе с оплатой 16 тыс. рублей. Для них предусмотрены специальные программы по обучению, а также закуплена соответствующая экипировка. Уже утверждены эмблема и слоган переписи: «Село в порядке, страна в достатке!»

Как сообщили «Золотому Рогу» в Приморскстате, сейчас ведомство проводит работу по подготовке к этому мероприятию - составляет список объектов переписи, уточняет их адреса. С этой целью в период с 1 по 15 сентября 2015 года специалистами-регистраторами будет проведен предварительный обход личных подсобных хозяйств граждан и участков в садоводческих объединениях.

- Участие физических лиц в сельхозпереписи – это общественная обязанность, - подчеркивает Ирина Журавлева, – уклонение от участия в ней приведет к тому, что  полученная информация будет неполной, не совсем качественной и в итоге федеральные средства будут зря потрачены. И последствия могут быть весьма неприятными: неполная информация приведет к ошибкам в принятии управленческих решений, к ошибкам в программах социального и экономического развития края. В то же время для юридических лиц это участие обязательно. Последствия отказа для юридических лиц установлены Кодексом РФ об административных правонарушениях: предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Стоит отметить, что информация, которая будет получена в ходе переписи, носит конфиденциальный характер. Гарантии ее защиты определены законом, а сами сведения являются информацией ограниченного доступа. К тому же она едва ли может представлять интерес за стенами ведомства, поскольку не является персональной.

Елена АБАШЕВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: сельхозперепись 



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Комментарии

  • Псевдоним14:55, 26.08.2015#

    А я забью на эту едрилловскую перепись. . . Это государству надо? Вот как оно ко мне относится-так пусть любви и от меня не ждет))

  • РїСЃРµРІРґРѕРЅРёРјСѓСЃ18:22, 26.08.2015#

    опять перепись. задолбали

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