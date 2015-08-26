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Приморье жаждет иностранных туристов

26 Августа 2015, 13:00 | Приморье

Увеличению турпотока способствует создание в крае современных многофункциональных комплексов

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ принял участие в заседании Президиума Государственного совета РФ под председательством президента страны Владимира ПУТИНА. Обсуждение было посвящено развитию туризма.
 
Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что туристическая отрасль в мире уверенно развивается, и сегодня в России въездной и внутренний туризм набирают обороты.
 
«Еще несколько лет назад мы значительно уступали странам Азии и Европы по количеству туристов из-за недостаточно развитой туристской инфраструктуры и невысокого качества услуг и сервиса. Сегодня ситуация постепенно меняется. Количество путешествующих по России в 2014 году выросло почти на 30% и достигло 41,5 млн человек», - отметил президент.
 
По словам Владимира Путина, этому способствовали значительные изменения в отечественной туристической индустрии. 
 
«Начали активнее строиться туристические комплексы. Достаточно вспомнить Сочи, который после Олимпиады стал курортом мирового класса. В России количество гостиниц достигло 16 тыс., тогда как в Советском Союзе их было порядка 7 тыс. В туриндустрии  сегодня заняты 400 тыс. человек», – добавил он. 
 
Глава страны также подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы в России было комфортно, интересно и выгодно отдыхать.
 
«Туристическая отрасль должна стать катализатором развития регионов, открывать новые возможности для отдаленных уголков страны. 
 
Среди первоочередных задач – расширение туристического потенциала Сибири и Дальнего Востока. Также нужно уделить особое внимание созданию особых экономических зон», – добавил президент.
Как считает Владимир Путин,  упрощение визового режима способствует привлечению иностранных туристов. Также, по словам президента, необходимо расширить практику группового безвизового обмена.
 
«Сейчас такая практика применяется в отношениях с Китайской Народной Республикой. В целом, как показывает и российский, и мировой опыт, либерализация визового режима почти всегда приводит к росту туристического потока. Так, количество туристов из Израиля увеличилось в два с лишним раза, из Кореи - на 40%», –  сообщил глава страны.
 
По словам Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в крае наблюдается ежегодное увеличение въездного и внутреннего турпотока и снижение выездного.
 
«Сейчас ситуация на валютном рынке благоприятна для въездного туризма. Поэтому в 2015 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток китайских туристов в Приморье увеличился в два раза. Это очень хороший показатель», – отметил глава Приморья.
 
Владимир Миклушевский также акцентировал, что привлечению туристов способствует создание в Приморье современных многофункциональных комплексов. Прежде всего, это интегрированная развлекательная курортная  зона «Приморье».  Здесь появятся казино, гостиницы, развлекательные комплексы. 
 
По словам Владимира Миклушевского, первый игорный комплекс будет презентован к первому сентября. И до конца года будет построена первая гостиница на 150 мест. 
 
Отметим, реализация этих проектов проходит в рамках стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, регион должен сконцентрировать туристические потоки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и всей России. Это позволит увеличить число туристов до 10 млн  уже к 2025 году.
 
Губернатор отметил важность развития экологического туризма в регионе.
 
«В Приморье очень много красивых мест, куда можно съездить. Мы сейчас активно возрождаем малую авиацию, и теперь добраться до отдаленных уголков края можно буквально за час-два на самолете», – добавил глава края.
 
Подчеркнуто, что в настоящее время Приморский край готовится к созданию территории опережающего развития «Остров Русский» с тремя специализациями, одна из которых – туристско-рекреационная.
 
«Очень большим подспорьем будет введение в действие океанариума на острове Русском. Мы ожидаем, что весной следующего года сюда смогут прийти первые посетители. И мы уверены, что среди них будут туристы. В дальнейшем планируем развивать туристический потенциал острова», – сообщил Владимир Миклушевский.
 
Также, по мнению Губернатора, привлечению туристов будет способствовать упрощенный визовый режим для въезда иностранцев на 8 суток, предусмотренный режимом свободного порта, формирование туристско-рекреационных кластеров на территории края.
 
Досье "Золотого Рога": В первом полугодии 2015 года Приморье посетили 135 894 туриста, что на 13,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Произошло серьезное увеличение турпотока из Китая – на 17%, отмечен существенный рост числа туристов из Тайваня – на 38,4%, Малайзии – 23%, Таиланда – почти в три раза, Филиппин – на 14,2%, Республики Корея – 8%, Франции – 41,8%, Канады – 4%, США – 1,8% и других стран.
 
 
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Теги: туризм  турпоток 



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