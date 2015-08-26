Приморье жаждет иностранных туристов

Увеличению турпотока способствует создание в крае современных многофункциональных комплексов

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ принял участие в заседании Президиума Государственного совета РФ под председательством президента страны Владимира ПУТИНА. Обсуждение было посвящено развитию туризма.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что туристическая отрасль в мире уверенно развивается, и сегодня в России въездной и внутренний туризм набирают обороты.

«Еще несколько лет назад мы значительно уступали странам Азии и Европы по количеству туристов из-за недостаточно развитой туристской инфраструктуры и невысокого качества услуг и сервиса. Сегодня ситуация постепенно меняется. Количество путешествующих по России в 2014 году выросло почти на 30% и достигло 41,5 млн человек», - отметил президент.

По словам Владимира Путина, этому способствовали значительные изменения в отечественной туристической индустрии.

«Начали активнее строиться туристические комплексы. Достаточно вспомнить Сочи, который после Олимпиады стал курортом мирового класса. В России количество гостиниц достигло 16 тыс., тогда как в Советском Союзе их было порядка 7 тыс. В туриндустрии сегодня заняты 400 тыс. человек», – добавил он.

Глава страны также подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы в России было комфортно, интересно и выгодно отдыхать.

«Туристическая отрасль должна стать катализатором развития регионов, открывать новые возможности для отдаленных уголков страны.

Среди первоочередных задач – расширение туристического потенциала Сибири и Дальнего Востока. Также нужно уделить особое внимание созданию особых экономических зон», – добавил президент.

Как считает Владимир Путин, упрощение визового режима способствует привлечению иностранных туристов. Также, по словам президента, необходимо расширить практику группового безвизового обмена.

«Сейчас такая практика применяется в отношениях с Китайской Народной Республикой. В целом, как показывает и российский, и мировой опыт, либерализация визового режима почти всегда приводит к росту туристического потока. Так, количество туристов из Израиля увеличилось в два с лишним раза, из Кореи - на 40%», – сообщил глава страны.

По словам Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, в крае наблюдается ежегодное увеличение въездного и внутреннего турпотока и снижение выездного.

«Сейчас ситуация на валютном рынке благоприятна для въездного туризма. Поэтому в 2015 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток китайских туристов в Приморье увеличился в два раза. Это очень хороший показатель», – отметил глава Приморья.

Владимир Миклушевский также акцентировал, что привлечению туристов способствует создание в Приморье современных многофункциональных комплексов. Прежде всего, это интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье». Здесь появятся казино, гостиницы, развлекательные комплексы.

По словам Владимира Миклушевского, первый игорный комплекс будет презентован к первому сентября. И до конца года будет построена первая гостиница на 150 мест.

Отметим, реализация этих проектов проходит в рамках стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, регион должен сконцентрировать туристические потоки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и всей России. Это позволит увеличить число туристов до 10 млн уже к 2025 году.

Губернатор отметил важность развития экологического туризма в регионе.

«В Приморье очень много красивых мест, куда можно съездить. Мы сейчас активно возрождаем малую авиацию, и теперь добраться до отдаленных уголков края можно буквально за час-два на самолете», – добавил глава края.

Подчеркнуто, что в настоящее время Приморский край готовится к созданию территории опережающего развития «Остров Русский» с тремя специализациями, одна из которых – туристско-рекреационная.

«Очень большим подспорьем будет введение в действие океанариума на острове Русском. Мы ожидаем, что весной следующего года сюда смогут прийти первые посетители. И мы уверены, что среди них будут туристы. В дальнейшем планируем развивать туристический потенциал острова», – сообщил Владимир Миклушевский.

Также, по мнению Губернатора, привлечению туристов будет способствовать упрощенный визовый режим для въезда иностранцев на 8 суток, предусмотренный режимом свободного порта, формирование туристско-рекреационных кластеров на территории края.

Досье "Золотого Рога": В первом полугодии 2015 года Приморье посетили 135 894 туриста, что на 13,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Произошло серьезное увеличение турпотока из Китая – на 17%, отмечен существенный рост числа туристов из Тайваня – на 38,4%, Малайзии – 23%, Таиланда – почти в три раза, Филиппин – на 14,2%, Республики Корея – 8%, Франции – 41,8%, Канады – 4%, США – 1,8% и других стран.