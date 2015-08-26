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В международном форуме "Природа без границ" примут участие более 300 экспертов

26 Августа 2015, 11:00 | Приморье

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписал распоряжение о проведении в Приморье с 29 по 30 октября Девятого международного экологического форума «Природа без границ». Основная тема форума - сохранение благоприятной среды обитания человека, животного и растительного мира в условиях опережающего социально-экономического развития  Дальнего Востока.

В рамках данного мероприятия планируется обсуждение следующих вопросов: человек и окружающая среда, особо охраняемые природные территории, экологическая безопасность морей, международное экологическое сотрудничество, вопросы экологического образования и просвещения.

По словам директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александра КОРШЕНКО, традиционная экспозиция форума будет посвящена экологическим проектам, которые реализуются компаниями Дальнего Востока России.

«Вниманию посетителей будут представлены современные природоохранные и ресурсосберегающие технологии, а также инвестиционные проекты, экологические программы регионов Дальнего Востока», - отметил Александр Коршенко.

Отметим, международный экологический форум «Природа без границ» проводится с 2006 года и является крупнейшей специализированной площадкой на Дальнем Востоке и в Забайкалье России. Ежегодно в форуме принимают участие ведущие международные эксперты по вопросам экологии. В этом году ожидается более 300 участников.

Напомним, губернатор края Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что природа Приморья неповторима, поэтому важно сделать все, чтобы сохранить ее.

Юрий РОГОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экология  природа без границ 



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