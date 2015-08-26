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"ВымпелКом" может запустить тарифы для свободного порта Владивосток

26 Августа 2015, 10:21 | Приморье

На территории 15 муниципальных образований Приморского края будет действовать режим свободного порта. Соответствующий закон в июле подписал президент РФ Владимир ПУТИН. Резидентам свободного порта «Владивосток» обещаны налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны. На вопросы Деловой газеты «Золотой Рог» ответил директор приморского филиала ПАО «ВымпелКом» Александр ТЕПЛЯКОВ.

- Чего ваша компания ожидает от введения режима свободного порта и реализации проектов ТОРов?

- Ярких ожиданий у нас нет, но мы следим за тем, как реализуется этот грандиозный проект. ТОРы уже благоприятно влияют на B2B-сектор, «Первая игровая компания» стала нашим клиентом, и мы рассчитываем приобрести новых крупных клиентов. Мы можем предположить, что новый статус привлечет в город дополнительный поток людей, в том числе иностранцев, что увеличит потребности в роуминге. При необходимости мы готовы разработать специальные тарифные планы. У нас уже есть такая практика, например тариф «Все за 888» ориентирован на абонентов, которые много говорят с Китаем. Он включает в себя пакет из 888 минут для звонков в эту страну. 

- Запуск новых инфраструктурных проектов наверняка потребует адекватного ответа операторов. Готова ли ваша компания инвестировать в дальнейшее развитие сети или имеющихся на сегодня мощностей уже достаточно для любых запросов рынка?

- В прошлом году «Билайн» полностью модернизировал сеть в Приморском крае, вложив более 1 млрд рублей, в рамках проекта SWAP (улучшение качества голосовой связи / полная замена устаревшего оборудования на современное). В конце 2014 года состоялся запуск высокоскоростного 4G-интернета во Владивостоке, еще одно крупное вложение. В начале 2016 года мы планируем предоставить высокоскоростной мобильный интернет 4G жителям большинства городов Приморья, более того помимо традиционного диапазона частот 2 600 МГц, используемого для 4G всеми операторами, мы будем использовать более низкий диапазон 1 800 МГц. Это значительно повлияет на уровень сервиса, увеличив покрытие сети и повысив уровень проникновения в здания, а также сделает доступным 4G-интернет владельцам некоторых гаджетов, поддерживающих 4G в диапазоне 1800 МГц.

В первую очередь это коснется иностранных гаджетов, которые были изготовлены для импорта и ранее в Приморском крае не поддерживали 4G в частоте 2600 (Iphone 5, Iphone 5S, Iphone 5С, Samsung Galaxy Note2, Ipad Retina и др.). Во-вторых, это больший радиус покрытия, лучшее проникновение сигнала внутри помещений. При этом мы не поднимаем цены. На сегодняшний момент у нас самое широкое покрытие в сети GSM по Приморскому краю, которое охватывает самые удаленные районы. Конечно, мы готовы к новым инвестициям. Статус города «порто-франко» не станет толчком для развития «Билайн» в Приморье, поскольку главный толчок - это обратная связь от наших абонентов, их потребности, на которые мы ориентируемся.

- Ожидаете ли вы упрощения согласовательных процедур со стороны надзорных органов на реализацию новых проектов?

- Упрощения согласовательных процедур со стороны надзорных органов на реализацию новых проектов, скорее всего, не будет, хотя это бы ускорило многие процессы.

- Насколько оправдано ожидание по льготам на ввоз технологического оборудования в рамках вводимого режима «свободного порта»? 

- Если исходить из предварительных данных, то, конечно же, данный режим будет выгоден для нашей компании. Большим плюсом развития свободных портов является повышение прозрачности в таможенной сфере. Увеличение грузопотока в Дальневосточный регион усилит конкуренцию между поставщиками транспортных услуг. Насколько оправдано ожидание по льготам на ввоз технологического оборудования в рамках вводимого режима «свободного порта», покажет время.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: связь  вымпелком  свободный порт владивосток 



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Комментарии

  • Мистер робот18:26, 27.08.2015#

    Уже давно все разговаривают с заграницей по вотсап и тп голосовым приложениям, какой смысл переплачивать в роуминге. Вот лучше бы рассказали как работает лтевоис, и будет ли он в Приморье?

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