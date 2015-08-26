Нашествие крабов в прибрежных водах Приморья грозит катастрофой

Ученые бью тревогу: краба-стригуна опилио в водах Приморья становится гораздо больше, чем необходимо акватории. Последние научные съемки на судах показали, что численность этой особи краба продолжает расти. Перспективами крабового промысла с Деловой газетой "Золотой Рог" поделился заведующий лабораторией ракообразных Валерий КОБЛИКОВ.

- На днях вернулась экспедиция, которая делала надонную траловую съемку в заливе Петра Великого. Нас, естественно, интересовал краб. Основным объектом здесь является краб-стригун опилио. Достаточно высокая у него была биомасса для этого района. Мы значительное время тому назад предсказывали, что темп роста запаса будет какое-то время снижаться, но затем стабилизируется и придет в соответствие с природными условиями. Что интересно, краба-стригуна опилио в заливе Петра Великого никогда не было. Почему он так развелся? Да потому, что был «выбит» камчатcкий краб. Экологическая ниша – пища и т.д. – освободилась. Краб-стригун повел себя, как сорняк: занял эту нишу и начал усиленно размножаться. Коснулось это и некоторых экологических изменений. Раньше опилио осваивался на больших глубинах до 200 метров и т.д. Сейчас его ловят на 25 метрах, весь залив им заполнен. До сих пор. И мы думали, что в этом году наступит стабилизация и запас начнет падать. Так вот нет. Донная съемка показала, что краб опилио продолжает увеличивать свою численность. И это несмотря на то, что на него разрешен лов.

- А волосатый краб?

- Он всегда был в Приморье в небольших, но заметных количествах. Интерес к нему был минимальный, потому что он не сильно пользовался спросом у японцев. Они проявляли интерес, но значительно ниже, чем к стригуну или камчатскому. Однако последние три года мы наблюдаем увеличение численности волосатого краба. Его столько стало, очень много. Он достиг максимальных своих по биологии размеров и массы. Обычно он весил 450 граммов примерно, а сейчас до 1 кг доходит. А что касается синего краба, так его в заливе никогда много не было и не будет. Скопления находятся в Северном Приморье, и там его запас чуть уменьшился, но остался в пределах нормы и естественных колебаний. Вот тот уровень, при котором мы, ТИНРО-Центр, выступили с инициативой возобновить промысел этих видов.

- На ваш взгляд, что вообще будет с промыслом краба в Приморье?

- Промысел краба опилио пытаются закрыть в судебных инстанциях. Промысел всех остальных видов крабов так и не начат.

- Для природной популяции это хорошо?

- Опилио нужно ловить интенсивно, иначе он начнет погибать сам по себе. Крупные особи будут мешать мелким и даже поедать друг друга. В Канаде и Штатах дают ОДУ (объем допустимого улова) в 40% от запаса. У нас исторически было 10%, но сейчас мы перешли на новые методики и считаем более достоверно. Получается 25%, 30%. Хотя за 30% уже идет шум и гам, но я ручаюсь за то, что с опилио ничего не произойдет, если его будут вылавливать в 30% от общего запаса. Однако такой подход невозможен для камчатского и синего краба.

- Сейчас идет обсуждение законопроекта о прибрежных квотах, которые должны стимулировать прибрежные поселки. Как вы считаете, возможно ли организовать выделение крабовых квот в Приморье, чтобы вдохнуть жизнь в прибрежные предприятия Валентина, Находки и т.д.?

- Теоретически это возможно. Мне очень не нравится, что до 98% всего нашего краба идет за границу. Но это вопрос не науки. Наша задача – определить, сколько краба можно ловить. По-государственному наделять именно береговые предприятия квотами на краба. Сегодня промысел краба - колоссальное раздолье для браконьерства

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.