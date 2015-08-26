Рыбный бизнес Дальнего Востока ждет государственных решений

Чем ближе «рыбный» госсовет, тем больше острых вопросов возникает в отрасли

Российская рыбная отрасль оказалась в подвешенном состоянии. Экономические санкции против нашей страны, введение продуктового эмбарго, значительный рост цен на рыбу и морепродукты на внутреннем рынке толкают правительство к изменению правил доступа к водным биологическим ресурсам, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Главный актив рыбаков - «бесплатный» доступ к государственным биоресурсам, основанный на историческом принципе и закрепленный федеральным законом «О рыболовстве», - фактически признан государственными чиновниками и сообществом неэффективным. Но и предполагаемая резкая смена вектора развития рыбного комплекса вызывает у большинства участников рынка протест и однотонную критику законодательных инициатив. Однако часть собственников и руководителей рыбодобывающих компаний уже понимает, что в будущем преференции получит тот, кто «взвалит» на себя «социально-государственные» обязательства.

Принцип подвел

Какое количество квот от ОДУ будет зарезервировано за государством для нужд «господдержки» отечественного судостроения и какие компании первыми смогут отрезать себе кусок нового вида «рыбостроительного» пирога? Ответа на этот вопрос пока нет, но мнений много. Так, руководитель рабочей группы по подготовке заседания президиума Госсовета, глава Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО уже озвучил свою позицию в СМИ. По его словам, вопрос о резервировании 20% квот в качестве «господдержки» глубоко не проработанный, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Что означает зарезервировать 20% квот? Эта мера, так или иначе, пагубно отразится на жизни людей, особенно на всей прибрежной, приграничной территории, омываемой морями. То есть 20% работников мы должны будем выкинуть на улицу. Сократить 20% мощностей береговых рыбоперерабатывающих заводов, судоремонтных, сократить 20% экипажей, такую же долю судов, которые сегодня ведут добычу, оставить без работы. А оставшимся без заработка людям мы должны будем сказать, что у нас изменилась концепция и поэтому их квоты мы будем отдавать тому, кто построит пароход», - приводит слова руководителя рабочей группы издание «Фишньюс».

Между тем подход рыбопромышленников к развитию большинства предприятий рыбохозяйственного комплекса вызывает у государства стремление стимулировать бизнесменов перейти от слов к делу. Перед введением исторического принципа в 2008 году, который закрепил квоты за пользователями на 10 лет, рыбаки обещали строить новые суда, развивать береговую переработку, поставлять рыбу на внутренний рынок, развивать градообразующие поселки. За 7 лет владения квотами действия большинства компаний были противоположны выданным обещаниям. Большая часть компаний ориентирована на экспорт, флот стареет, ломается в настоящий момент и выбывает из эксплуатации. Это не способствует эффективному освоению квот.

Вспомнить все

Именно эти невыполненные обещания и стали темой одного «неприметного» совещания под председательством вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА в Москве. Как рассказали «ЗР» участники этого совещания, на нем «квотодержателям» предоставили их «пламенные речи», опубликованные в тот период в СМИ. Но государственный посыл вновь был воспринят через призму «рыбацкой ментальности», и критика в отношении разработанных поправок только усилилась.

Сегодня рыбаки утверждают, пишет деловая газета "Золотой Рог", что поправки в закон «О рыболовстве», запускающие механизмы перераспределения прав на вылов, приведут к переделу в отрасли. А вот кто и с кем будет делить, открыто афишировать не хотят. Раскачивать общую «историческую лодку» можно было при условии полного штиля в отрасли, а при сильном волнении все сидящие в ней могут пойти на дно.

Рассказы рыбопромышленников о трудностях бытия их бизнеса уже не вызывают понимания в правительстве. У России уникальный природный сырьевой запас прочности. По данным Росрыболовства, общий объем сырьевой базы, доступной для отечественного рыболовства как за пределами зоны российской юрисдикции, так и в ее пределах, оценен в 2015 году в объеме 7483,7 тыс. тонн. Из них в пределах российской юрисдикции сырьевая база оценивается в количестве 4781,7 тыс. тонн, за пределами национальной исключительной экономической зоны – 2702,0 тыс. тонн. Сырьевые ресурсы в российских водах формируют главным образом: минтай (1716,6 тыс. тонн), тихоокеанские лососи (453,7 тыс.тонн), сельдь (379,9 тыс. тонн), ламинарии (216,9 тыс. тонн), сайра (193,0 тыс. тонн).

Российские добывающие компании имеют возможность осваивать сырьевую базу, которая сегодня «простаивает и пропадает». Хороший пример - это неодуемая сайра. Сегодня в России есть полный цикл производства продукции, который отвечает стратегическим задачам, поставленным государством перед бизнесом. Сайру добывают российские суда, российские процессоры перерабатывают ее в море на консервы и «заморозку», российские транспорты доставляют переработанный улов на берег, в рыбных портах эту рыбу переваливают, на береговых заводах замороженную сайру перерабатывают, развозят по стране и реализуют. Именно такой цикл жизнедеятельности продукта позволяет вовлечь смежные предприятия в рыбную отрасль.

Проецирование подобной технологической системы добычи и обработки водных биологических ресурсов, безусловно, должно соотноситься с потреблением рыбы в России. То есть с основным рыночным механизмом – удовлетворением спроса на продукцию на внутреннем рынке. На это рассчитывало государство и теперь дает понять, что если рыночные механизмы дали сбой, их вновь единовременно скорректируют госрегулированием.

Рыбодобывающему бизнесу достаточно сложно отстоять свои позиции. С одной стороны, он работает на государственном ресурсе, с другой стороны, в этой отрасли много рисков и в отличие от сельского хозяйства он развивается за счет собственных средств, без государственной поддержки.

Спор по интересам

Приходится признать, что, как и для всех коммерческих предприятий, прибыль - основной рыночный мотиватор деятельности и развития таких компаний, как «Океанрыбфлот», НБАМР, ПБТФ, «Русская рыбопромышленная компания», «Гидрострой», «Дальморепродукт», и ряда других крупных предприятий. Увы, но «исторический принцип» позволил предприятиям сосредоточиться только на добыче, исключить из производства выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, отложить на неопределенный срок расширение ассортиментного ряда, диверсификацию каналов сбыта, развитие собственной розничной сети реализации. Многие компании уже давно стали экспортными промысловыми «монопредприятиями». Дискуссия о целесообразности введения «квот господдержки» - это частная борьба бизнес-групп за минтаевый ресурс.

Отметим, что право на добычу биоресурсов компании получили от государства бесплатно, но в часть квот отдельные предприятия частично вложились рублем, когда приобретали другие компании. Теперь им предлагают компенсировать свои выпадающие доходы от уменьшения вылова развитием бизнеса в других направлениях. И часть доходов они должны запустить в смежные секторы российской промышленности. Самые дальновидные предприниматели быстро дали бизнес-оценку ожидаемым требованиям доступа к ресурсу. Так, «Русская рыбопромышленная компания» обратилась к президенту с предложением зарезервировать в ежегодно устанавливаемом государством общем допустимом улове до 300 тыс. тонн минтая в виде целевой квоты «под киль» (от ОДУ минтая на 2015 г. 300 тыс. тонн – это около 17%).

Обращение «РРК» подтверждает, что модернизация исторического принципа, подкрепленная рыночной мотивацией, будет способствовать капитализации предприятий отрасли. Правда, коллеги по цеху считают, что в этом случае «РРК» поступает некорректно по отношению к другим компаниям. Но, в отличие от других крупных квотодержателей, квоты «РРК» достались путем приобретения ряда компаний. Компания заплатила за вход в рыбный бизнес около миллиарда долларов. Обращение к президенту - это нормальная и закономерная реакция, направленная на защиту инвестиций.

Еще один больной вопрос для отрасли - поддержка береговых переработчиков и насыщение продукцией внутреннего рынка. В России не так много компаний, которые инвестировали средства в береговую переработку, в транспортировку и хранение, в маркетинг и продвижение российской рыбы на внутренний рынок. Стимулов и преференций для таких компаний нет. А эксперты считают, что, учитывая рост цен на рыбопродукцию за последние два года, государство должно разработать механизмы, которые позволят перераспределить квоты в пользу тех добывающих компаний, что поставляют уловы на внутренний рынок для переработки или розничной реализации.

По словам главы Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА, такая работа ведется. Ведомство разрабатывает поправки с вовлечением в стимулирующую часть поставок замороженной рыбы на перерабатывающие предприятия. Правда, процентное соотношение «стимула» пока не озвучивается. И здесь многие руководители компаний, ориентированных на поставки рыбы в Россию, высказывают опасения. По их словам, резервирование квот для нужд компаний, имеющих переработку и прибрежку, должно быть не менее 10% от ОДУ. При этом нужно определить виды биоресурсов, чтобы не допустить ситуации, когда пострадают те компании, которые ориентированы на промысел специфичных видов биоресурсов. Таких, как, например, морской еж, отдельные виды крабов и т.д. Пока что реальных шагов Росрыболовства по поддержке рыбаков, работающих на российский берег, не видно.

В общем, пока те, кто работает на Россию, не очень довольны политикой Росрыболовства. Они считают, что профильное ведомство их не поддерживает. Однако по отношению к смежным отраслям рыбного хозяйства поведение главного рыбака страны Ильи Шестакова вызывает удивление и негодование не только со стороны бизнеса, но и со стороны региональной власти в ДФО.

Принудительные инвестиции

Речь идет о давлении на представителей портовых терминалов, использующих государственные причальные стенки под управлением ФГУП «Нацрыбресурс». История длится уже почти год и может в ближайшее время окончиться для подопечных главы Росрыболовства уголовным разбирательством.

Напомним, суть конфликта в том, что после передачи гидротехнических сооружений в хозяйственное ведение ФГУП «Нацрыбресурс» владельцам портов отказали в продлении договоров аренды. Затем с них потребовали значительное увеличение арендной платы, а для прикрытия коммерческих аппетитов был проведен конкурс по выбору агента.

Победителем конкурса стала компания ЗАО «Глобойл Терминал» из Приморского края. Этот агент попытался на законных основаниях «отпилить» в частный карман около 300 млн рублей.

Отпор потенциальным «расхитителям» денег, которые должны были идти в государственный бюджет, дали портовики и Контрольно-ревизионное управление президента РФ. После заседания комиссии Росрыболовство обязали расторгнуть данный агентский договор, а в дальнейшем УФАС по Приморскому краю, отрабатывая жалобу Владивостокского морского рыбного порта (ВМРП), вынесло решение по этому делу. В нем отображено несколько грубейших нарушений антимонопольного законодательства, и возможно, что для должностных лиц Росрыболовства дело «Глобойла» еще не закончено.

Поразительно, что эта ситуация не обескуражила Федеральное агентство по рыболовству и подведомственное ФГУП. Риторика руководства отрасли поменялась. Чиновники утверждают, что правительство наделило Росрыболовство некими государственными полномочиями по выстраиванию в стране инфраструктуры рыбной логистики. В этом контексте были озвучены предложения по принуждению к инвестициям.

Эти идеи Росрыбловства не поддержали на совещании у премьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Хабаровске 4 апреля. Губернаторы Камчатского и Приморского краев, Сахалинской и Магаданской областей высказались против действий «НРР» и обратились в генеральную прокуратуру, чтобы та проверила деятельность «Нацрыбресурса». Также главы регионов ДФО попросили правительство рассмотреть возможность передачи ГТС на уровень субъектов, чтобы в дальнейшем можно было их или приватизировать, или заключить с портами долгосрочные договоры аренды.

К решению проблемы подключился вице-премьер и полпред в ДФО Юрий Трутнев. Лично осмотрев большинство причалов, ответственный за развитие Дальнего Востока потребовал от Росрыболовства выйти на руководство портов с реальными предложениями сотрудничества, которые позволят предпринимателям инвестировать деньги в реконструкцию припортовых территорий, холодильников и причалов.

Но никакие доводы и поручения, видимо, пока не сбивают главу Росрыболовства с намеченного курса. Последний год он пытается доказать, что рыба уходит на экспорт только потому, что в рыбных портах обрабатывают другие грузы, а вдоль БАМа не построены новые рыбные холодильники. Специалисты пытаются найти в этих изречениях причинно-следственную связь. А рыбаки честно говорят, что везут рыбу на экспорт потому, что там она стоит дороже.

В адрес чьих ушей старается главный рыбак, понять тяжело. Ситуация очевидна, и вечно убегать от заключения арендных договоров или приватизации ГТС невозможно. Особенно если это было обещано на встрече с президентом РФ. «Есть проблемы с холодильными мощностями, мы сейчас работаем над этим направлением, с тем чтобы все‑таки собственники холодильных мощностей вкладывались в модернизацию инфраструктуры. Делаем все необходимые шаги для того, чтобы это изменить, и сейчас выходим на подписание концессионных соглашений, ряд владельцев холодильников уже на это пошли», - выдержка из стенограммы встречи с президентом.

Но анонсированных концессионных соглашений бизнес не увидел. Поэтому принятый закон о Свободном порте Владивосток для представителей рыбных портов Приморья упирается в личные амбиции руководителей ФГУП и особое мнение о развитии дальневосточных территорий руководителя ФАР. Похоже, что он в очередной раз передумал выполнять поручение членов правительства. 12 августа, выступая на пресс-конференции, чиновник заявил: «Единственное условие мы ставим: сначала инвестиции, а потом долгосрочный договор аренды, а никак не наоборот».

Правда, у полпреда Трутнева противоположная позиция, которая уже неоднакратно была высказана им лично.

«Прекрасно понимаем, никто деньги вперед, в государственную собственность не вкладывает, нет таких людей, и никогда не было. Можете закрепить обязательства по инвестициям, но деньги будут вкладывать только когда вы их (причалы) отдадите. Средства. Вкладываться в государственное имущество никакие инвесторы не будут. Это неконкурентное предложение, оно не работает», - заявил Юрий Трутнев на совещании, прошедшем на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» 27 апреля.

Но слова на руководителя ФАР уже, видимо, не действуют. Выполнять свои обещания перед правительством чиновники Росрыболовства не торопятся. Поэтому возможно, что клубок рыбацких проблем - квоты, цены, порты, пирсы - будет распутывать уже другая команда. Ожидается, что уже в октябре Росрыболовство может быть выведено из состава Минсельхоза в прямое подчинение правительству.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.